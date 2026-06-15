Giải quyết vấn đề từ sớm, từ xa, từ cơ sở

Trước những yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra trong tình hình mới, lực lượng công an trong tỉnh đã quyết liệt triển khai các biện pháp nghiệp vụ, chủ động nắm chắc tình hình, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong phòng ngừa, đấu tranh chống các loại tội phạm, giải quyết vấn đề từ sớm, từ xa, từ cơ sở, không để phát sinh những vụ việc phức tạp, bất ngờ. Qua đó, góp phần đảm bảo giữ vững an ninh trật tự (ANTT), trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Công an tỉnh phối hợp với lực lượng chức năng triệt phá “Trường gà quốc tế Viêng Xay” hoạt động xuyên quốc gia do Đào Anh Dũng cùng vợ là Quách Thị Hằng cầm đầu.

Từ đầu năm đến nay, tình hình ANTT trên địa bàn tỉnh được giữ vững ổn định, tuy nhiên tội phạm từng lúc, từng nơi còn diễn biến phức tạp. Trong đó, nổi lên một số loại tội phạm như: lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nhất là lừa đảo trên không gian mạng; cờ bạc; trộm cắp tài sản... Trên cơ sở nhận diện tình hình, lực lượng công an trong tỉnh thường xuyên đẩy mạnh các biện pháp tuyên truyền, giáo dục và phổ biến pháp luật nâng cao nhận thức cho các tầng lớp Nhân dân với nhiều nội dung, hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp với tình hình, đặc điểm địa bàn dân cư. Cùng với đó, lực lượng công an trong tỉnh còn chủ động tham mưu cho các cấp ủy, chính quyền tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn ANTT. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với chính quyền, cơ quan, doanh nghiệp đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, thường xuyên thông báo tình hình, phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm; nâng cao ý thức tự bảo vệ tài sản của người dân, hạn chế sơ hở để tội phạm lợi dụng hoạt động. Lực lượng công an còn chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể phát động phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, phát huy hiệu quả sức mạnh của quần chúng Nhân dân trong việc tham gia phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội.

Bên cạnh đó, lực lượng công an trong tỉnh đã tăng cường lực lượng, phương tiện, nắm chắc tình hình, địa bàn, chủ động phát hiện sớm những mâu thuẫn, tranh chấp để tham mưu và tham gia giải quyết kịp thời; gọi hỏi, răn đe những thành phần bất hảo. Mặt khác, tăng cường công tác tuần tra vũ trang, bảo đảm ANTT trên các tuyến, địa bàn trọng điểm để phát hiện các đối tượng tụ tập mang theo vũ khí, hung khí, có biểu hiện gây án để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn. Đồng thời, làm tốt công tác đăng ký, quản lý tạm trú, tạm vắng, quản lý các ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Lực lượng công an còn tổ chức các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm; tập trung đấu tranh quyết liệt, triệt xóa và vô hiệu hóa các băng, nhóm tội phạm sử dụng vũ khí, hung khí nguy hiểm, côn đồ, bảo kê, đòi nợ thuê, tổ chức đánh bạc, hoạt động tín dụng đen, can dự vào lĩnh vực kinh tế...

Chỉ tính riêng trong năm 2025 và 5 tháng đầu năm 2026, lực lượng công an trong tỉnh đã phát hiện, xử lý 1.933 vụ, 4.903 đối tượng phạm tội về trật tự xã hội. Điển hình, ngày 26/3/2026, Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an), Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Lào và Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với lực lượng chức năng nước CHDCND Lào triệt phá “Trường gà quốc tế Viêng Xay”. Đây là đường dây tổ chức đánh bạc dưới hình thức chọi gà có quy mô đặc biệt lớn, hoạt động xuyên quốc gia do Đào Anh Dũng cùng vợ là Quách Thị Hằng cầm đầu, với tổng số tiền giao dịch trên 1.200 tỷ đồng; bắt giữ 205 đối tượng. Gần đây, khoảng 23h20 ngày 18/5/2026, trong quá trình tuần tra, kiểm soát đảm bảo ANTT trên các tuyến đường thuộc địa bàn phường Hạc Thành, tổ công tác của Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh) đã phát hiện một nhóm thanh thiếu niên gồm 5 đối tượng đi trên 4 xe mô tô có nhiều vi phạm như: điều khiển xe không gắn biển kiểm soát, không đội mũ bảo hiểm và nguy hiểm hơn là có đối tượng cầm theo dao, kiếm tự chế “diễu phố”, “dương oai”. Thời điểm tổ công tác áp sát, bắt giữ các đối tượng, ngoài 3 đối tượng bị bắt giữ, 2 đối tượng còn lại trong nhóm đã liều lĩnh, manh động phóng xe, mang theo dao kiếm tháo chạy.

Để phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật về trật tự xã hội trong tình hình mới, thời gian tới, lực lượng công an trong tỉnh tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm, chủ động, sáng tạo trong đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm. Đồng thời, chỉ đạo các đội nghiệp vụ tăng cường sâu sát cơ sở, phối hợp với công an xã, phường làm tốt công tác nắm tình hình địa bàn, đối tượng, chủ động trong điều tra, phá án; tổ chức các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác, tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm; củng cố, nhân rộng các mô hình “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, xây dựng vững chắc thế trận an ninh Nhân dân.

Bài và ảnh: Quốc Hương