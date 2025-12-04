Điểm tựa cho trẻ em thiếu may mắn

Với sự nỗ lực vận động của các cấp, các ngành, cùng sự chung sức của cộng đồng, thời gian qua chương trình “Mẹ đỡ đầu - kết nối yêu thương" trên địa bàn tỉnh đã trở thành nhịp cầu nhân ái, điểm tựa cho trẻ em thiếu may mắn vươn lên.

Hội LHPN xã Lưu Vệ và Chi hội phụ nữ Công an xã Lưu Vệ trao biển hỗ trợ nhận đỡ đầu em Vương Thị Hà Linh.

Ở xã Thọ Xuân, nhiều năm nay, em Trần Bảo Linh (12 tuổi) luôn nhận được sự động viên, chia sẻ yêu thương, hỗ trợ của các cấp, các ngành, nhất là sự quan tâm, chăm lo của Hội Phụ nữ Công an tỉnh. Em Trần Bảo Linh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bố bỏ đi sau khi em chào đời, mẹ em cũng đột ngột qua đời vì bệnh hiểm nghèo năm em 8 tuổi. Thiếu bàn tay chăm sóc, yêu thương của cha lẫn mẹ, Bảo Linh sống lặng lẽ bên ông bà ngoại đã già yếu. Bản thân Bảo Linh lại mắc bệnh bẩm sinh về xương nên trông gầy gò, nhỏ bé hơn so với các bạn bè cùng trang lứa.

Cảm thông và sẻ chia với hoàn cảnh của em, từ tháng 8/2022, Hội Phụ nữ Phòng Tham mưu Công an tỉnh đã nhận “đỡ đầu” và mỗi tháng hỗ trợ số tiền 500.000 đồng để giúp em trang trải chi phí sinh hoạt. Ngoài ra, hội cũng trao tặng, hỗ trợ thêm các đồ dùng sinh hoạt, quần áo, vật dụng và cả quà tặng vào những dịp lễ, tết.

Tại xã Lưu Vệ, Chi hội phụ nữ Công an xã nhận đỡ đầu em Vương Thị Hà Linh, sinh năm 2013 và hỗ trợ em 6.000.000 đồng/năm. Được biết, em Vương Thị Hà Linh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mẹ bỏ đi khi em 1 tuổi, bố bị tai nạn lao động liệt 2 chân, gia đình em chủ yếu sống nhờ vào sự cưu mang, đùm bọc của bà con họ hàng và làng xóm.

Chương trình “Mẹ đỡ đầu - kết nối yêu thương” đã được Hội Phụ nữ Công an tỉnh và các cấp hội phụ nữ công an cơ sở thực hiện nhiều năm nay, lan tỏa rộng khắp trên phạm vi toàn tỉnh. Đến nay, các cấp hội phụ nữ Công an Thanh Hóa đã nhận đỡ đầu 90 trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn với số tiền hỗ trợ gần 1 tỷ đồng. Việc hỗ trợ thực hiện định kỳ hàng tháng hoặc quý trong thời gian từ 1 đến 5 năm, số tiền hỗ trợ từ 500 ngàn đồng tháng đến 2 triệu đồng/tháng. Đây là chương trình giàu tính nhân văn, thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm của người cán bộ, chiến sĩ công an đối với cộng đồng, nhất là đối với những trẻ em nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, qua đó nhằm giúp các em có thêm nghị lực, niềm tin và khát vọng vươn lên trong học tập, tạo tiền đề vững chắc trên bước đường tương lai.

Cùng với chương trình “Mẹ đỡ đầu - kết nối yêu thương” được triển khai mạnh mẽ trong Hội Phụ nữ Công an tỉnh Thanh Hóa, bám sát thực hiện chỉ đạo của Trung ương Hội LHPN Việt Nam, từ năm 2021 Hội LHPN tỉnh cũng triển khai, lan tỏa chương trình “Mẹ đỡ đầu - kết nối yêu thương” trong các cấp hội phụ nữ. Nội dung chương trình tập trung giúp trẻ mồ côi do dịch bệnh COVID-19 và trẻ mồ côi có những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Qua công tác rà soát, các cấp hội đã kết nối với nhà hảo tâm nhận đỡ đầu hơn 2.000 trẻ. Nổi bật, tại xã Định Hòa thấu hiểu và sẻ chia với những mảnh đời không may mắn, Hội LHPN tỉnh đã kết nối với Tập đoàn Đại Dũng nhận đỡ đầu, hỗ trợ em Hoàng Chung Minh mồ côi bố và ở với mẹ trong ngôi nhà đã xuống cấp nghiêm trọng. Ngoài ra, năm 2024, để sớm giúp gia đình em ổn định cuộc sống, Tập đoàn Đại Dũng cũng bàn giao kinh phí hỗ trợ gia đình em 50 triệu đồng xây nhà và trao tặng những vật dụng thiết yếu để gia đình em sử dụng trong ngôi nhà mới.

Với những kết quả đạt được, chương trình “Mẹ đỡ đầu - kết nối yêu thương” nhằm hỗ trợ, chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em mồ côi đã nhận được sự quan tâm, hưởng ứng tích cực của các cấp hội và lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng, xã hội. Một trong những nét đặc biệt của chương trình là đề cao tính tự nguyện, hành động bằng trái tim yêu thương của những mẹ đỡ đầu trong các cấp hội. Qua đó, truyền đi tinh thần nhân văn cao đẹp; đồng thời, kịp thời giúp trẻ em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn có cơ hội được chăm sóc, học tập trong tình yêu thương của cộng đồng.

Bài và ảnh: Lê Phượng