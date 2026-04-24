“Điểm tựa” cho người khuyết tật

Không may mắn khi sinh ra bị khiếm khuyết về cơ thể hay có những người vì tai nạn, biến cố mà trở thành người khuyết tật (NKT). Dù ở hoàn cảnh nào, hành trình tìm kiếm việc làm đối với họ gặp không ít rào cản. Thấu hiểu, sẻ chia trước những khó khăn đó, Hội Bảo trợ NKT, trẻ mồ côi và Bảo vệ quyền trẻ em Thanh Hóa đã trở thành nhịp cầu nhân ái, kết nối những tấm lòng hảo tâm, góp phần giúp NKT nhanh chóng hòa nhập, vươn lên trong cuộc sống.

Anh Lê Duy Hưng (bên trái) tư vấn cho khách hàng.

Nằm giữa thôn Tam Quy, xã Tống Sơn, căn nhà nhỏ của gia đình anh Lê Duy Hưng được dọn dẹp gọn gàng, ngăn nắp và thường xuyên là điểm gặp gỡ của nhiều người ghé qua trò chuyện, mua đồ gia dụng hàng ngày. Trong không gian bình dị đó, anh Hưng với bước đi tập tễnh, nhưng luôn nở nụ cười hiền hậu.

Anh Hưng chia sẻ: “Năm 2025 tôi biết Dự án an sinh cho NKT do Công ty CP Tập đoàn Bell Việt Nam phối hợp với Hội Bảo trợ NKT, trẻ mồ côi và Bảo vệ quyền trẻ em Thanh Hóa triển khai. Với vai trò là Phó Chủ nhiệm CLB Thanh niên khuyết tật hướng nghiệp và phát triển tỉnh Thanh Hóa, bản thân tôi cũng tích cực tham gia các buổi đào tạo trực tuyến về kỹ năng bán hàng. Đồng thời, đăng các thông tin sản phẩm trên mạng và nhiệt tình tư vấn khi khách có nhu cầu mua các sản phẩm như nước giặt, nước lau sàn, nước rửa bát... Tôi rất vui khi việc bán hàng giúp gia đình có thêm khoản thu nhập đáng kể”.

Trong câu chuyện với chúng tôi, anh Hưng cũng chia sẻ thêm về biến cố của bản thân. Từ một quân nhân trẻ với biết bao hoài bão, ước mơ cho tương lai, nhưng trong lần công tác trở về đơn vị, anh bị tai nạn mất đi một chân. Rời quân ngũ khi mới 23 tuổi với kết quả giám định thương tật mất 71% sức khỏe, thời gian đầu anh cũng không tránh khỏi mặc cảm, nhốt mình trong phòng và không muốn gặp gỡ ai. Nhưng rồi, bằng tình yêu và sự đồng hành của người vợ, anh đã vượt qua nỗi đau, tìm niềm tin trong cuộc sống.

Cùng với công việc cắt tóc, anh đã tận dụng lợi thế của địa phương là gần rừng Sến Tam Quy để nuôi ong lấy mật. Từ 4 đàn ong, đến nay anh đã nhân lên 70 đàn. Không chỉ thế, anh còn cung cấp giống cho người dân và sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm về nuôi ong cho ai có nhu cầu.

Cũng là tấm gương vượt khó, anh Hoàng Anh Tuấn ở thôn đông đa 2, xã Lưu Vệ khiến nhiều người cảm phục về tinh thần vươn lên. Không may mắn khi sinh ra bị ngạt, anh chịu ảnh hưởng nặng nề của vùng thần kinh vận động. Việc đi lại của anh vì thế trở nên vô cùng khó khăn khi đôi chân yếu, không chỉ vậy mỗi khi muốn nói, anh phải ngửa mặt hoặc nghiêng đầu phát âm từng chữ một cách khó nhọc. Thế nhưng bù lại, anh có trí tuệ phát triển bình thường, vì vậy anh cũng được bố mẹ tiếp thêm niềm tin cho đi học như bao bạn bè cùng trang lứa. Khi trưởng thành, Tuấn luôn khát vọng tìm được công việc phù hợp để tự lập nhưng hành trình đó không dễ dàng. Những hạn chế về vận động đã khiến anh nhiều khi nản lòng, rơi vào tình trạng chán nản. Sự đổi thay đáng kể trong cuộc đời anh, đó là năm 2024 qua rà soát đối tượng, Tuấn được chọn là một trong 100 hội viên trong tỉnh được hỗ trợ tạo thu nhập từ Dự án an sinh cho NKT do Công ty CP Tập đoàn Bell Việt Nam phối hợp với Hội Bảo trợ NKT, trẻ mồ côi và Bảo vệ quyền trẻ em Thanh Hóa thực hiện. Tuấn đã được học kỹ năng bán hàng và cùng với các thao tác được học trên máy tính, anh đã đăng các thông tin về sản phẩm cũng như nhiệt tình hướng dẫn khách hàng, nên nhận được nhiều đơn hàng.

“Từ khi bán hàng này, mọi người đều yêu thương và ủng hộ mua hàng. Nhờ đó, tôi có thêm thu nhập khoảng 3 triệu đồng mỗi tháng”, anh Tuấn chia sẻ.

Người bình thường tìm việc đã khó, đối với những NKT hành trình ấy càng gian nan hơn nhiều. Thấu hiểu điều đó, để đồng hành với NKT, Hội Bảo trợ NKT, trẻ mồ côi và Bảo vệ quyền trẻ em Thanh Hóa đã tích cực phối hợp với các tổ chức, cá nhân triển khai nhiều hoạt động như tặng quà, trao xe lăn... giúp họ từng bước ổn định cuộc sống. Đáng chú ý, thực hiện bản thỏa thuận giữa Hội Bảo trợ NKT, trẻ mồ côi và Bảo vệ quyền trẻ em Thanh Hóa với Tổ chức Giving It Back to Kids (Tổ chức Trả lại tuổi thơ) về chương trình hỗ trợ học bổng cho NKT sử dụng xe lăn giai đoạn 2024-2028, trong 2 năm (2024-2025) có 8 NKT đã được hỗ trợ bởi chương trình này, gồm tặng 1 laptop hoặc 1 bộ máy vi tính để bàn và học phí khóa học với tổng số tiền trên 372 triệu đồng. Cuối tháng 4/2026, hội sẽ nhận 520 xe lăn, dự kiến trao tặng tại một số địa phương trong tháng 5.

Để tạo sinh kế cho NKT, Hội Bảo trợ NKT, trẻ mồ côi và Bảo vệ quyền trẻ em Thanh Hóa đã ký biên bản thỏa thuận với Công ty CP Tập đoàn Bell Việt Nam về việc phối hợp thực hiện triển khai Dự án “Hỗ trợ và kiến tạo không gian khởi nghiệp cho NKT”. Thông qua đào tạo cách thức bán hàng bằng hình thức online, trong gần 3 năm qua đã mở được 21 điểm bán hàng cho NKT tại các chợ và các ki-ốt gần chợ với các sản phẩm hóa mỹ phẩm sinh học... Những mô hình thiết thực này, không chỉ giúp NKT có thêm thu nhập mà còn tiếp thêm niềm tin, động lực để họ vượt qua mặc cảm, từng bước hòa nhập cộng đồng.

Bài và ảnh: Trung Hiếu