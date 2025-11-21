Điểm nhấn kết cấu hạ tầng cho phát triển kinh tế - xã hội

Từng dòng xe ô tô lớn nhỏ nườm nượp lưu thông từ điểm đầu Quốc lộ 1A thuộc xã Hoằng Phú qua cầu Xuân Quang vượt sông Mã để lên cao tốc Bắc - Nam, tỏa đi các vùng của đất nước. Từ khi đưa vào sử dụng vào đầu năm 2025, Dự án “Đường nối Quốc lộ 1A với Quốc lộ 45 đoạn từ xã Hoằng Kim (Hoằng Hóa) đến xã Thiệu Long (Thiệu Hóa)” không chỉ góp phần giải tỏa áp lực giao thông trên tuyến Quốc lộ 1A mà còn kết nối sự chia cắt đôi bờ sông Mã từ nhiều đời qua. Nhiều vùng đất rộng lớn phía bờ tả dòng sông lớn nhất tỉnh thuộc các huyện cũ như: Thạch Thành, Vĩnh Lộc, Thiệu Hóa, Cẩm Thủy... cũng dễ dàng đến cao tốc qua nhiều tuyến giao thông kết nối với dự án đường mới này.

Cầu Xuân Quang và Dự án “Đường nối Quốc lộ 1A với Quốc lộ 45 đoạn từ xã Hoằng Kim (Hoằng Hóa) đến xã Thiệu Long (Thiệu Hóa)” (nay là nối xã Hoằng Phú với xã Thiệu Quang) không chỉ góp phần giải tỏa áp lực giao thông trên tuyến Quốc lộ 1A mà còn kết nối đôi bờ sông Mã.

Thông tin từ Ban Quản lý Dự án Đầu tư công trình giao thông Thanh Hóa, Dự án “Đường nối Quốc lộ 1A với Quốc lộ 45 đoạn từ xã Hoằng Kim (Hoằng Hóa) đến xã Thiệu Long (Thiệu Hóa)” có tổng mức đầu tư hơn 1.423 tỷ đồng, với chiều dài 14,6km, được khởi công tháng 10/2022. Toàn tuyến được đầu tư với chiều rộng nền đường 12m, chiều rộng mặt đường 11m; trên tuyến có 6 cầu, trong đó có 2 cầu lớn là cầu Xuân Quang dài 1.028m vượt sông Mã và cầu vượt cao tốc Bắc - Nam phía Đông dài hơn 310m. Sau gần 10 tháng đưa vào sử dụng, dự án giao thông được đầu tư từ ngân sách tỉnh đã phát huy hiệu quả rõ rệt, tăng tính kết nối liên vùng cho phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Cùng thời điểm tháng 2/2025, Dự án “Đường Vạn Thiện đi bến En” cũng được khánh thành và đưa vào sử dụng sau hơn 2 năm thi công qua nhiều địa hình phức tạp. Tuyến giao thông hiện đại dài hơn 12km này có vai trò kết nối vùng huyện Như Thanh và Như Xuân cũ với tuyến cao tốc Bắc - Nam qua nút giao Vạn Thiện. Những khu vực miền núi, vùng xa trước kia của huyện Nông Cống và Như Thanh cũ, nay như được “khai mở”, xóa thế “cô lập”, giao thương khó khăn của những vùng chiêm trũng và núi đồi được coi là hẻo lánh trước kia. Trải nghiệm trên tuyến đường 4 làn xe với chiều rộng làn đường tới 33m này, chỉ khoảng 10 phút đồng hồ đi ô tô có thể di chuyển dễ dàng từ nút giao cao tốc Vạn Thiện đến trung tâm xã Như Thanh. Một khu vực núi đồi rộng lớn thuộc Vườn Quốc gia Bến En và huyện Như Xuân cũ cũng dễ dàng kết nối với tuyến đường này qua Quốc lộ 45 và đường Bến Sung - Xuân Thái, mở ra không gian phát triển mới.

Giai đoạn 2020-2025, nhiều tuyến giao thông trọng điểm, kết nối các khu vực của tỉnh đã được đầu tư như: Đường bộ cao tốc Bắc - Nam, đường nối TP Thanh Hóa (cũ) với Cảng Hàng không Thọ Xuân, đường nối từ Cao tốc Bắc - Nam (nút giao Thiệu Giang) với Quốc lộ 45 (xã Thiệu Hóa) và Quốc lộ 1A (xã Hoằng Phú), đường Vạn Thiện - Bến En... Thống kê từ Sở Xây dựng, với nhiều nỗ lực, gần 5 năm qua, Thanh Hóa đã huy động tổng nguồn lực hơn 700 nghìn tỷ đồng cho phát triển kết cấu hạ tầng phát triển kinh tế - xã hội, trong đó chủ yếu là dành cho hạ tầng giao thông.

Cùng với đó, hệ thống hạ tầng cảng biển Nghi Sơn tiếp tục được đầu tư hoàn thiện với 35 cầu bến, hàng hóa thông qua cảng đạt 46 triệu tấn/năm. Cảng biển Nghi Sơn đóng vai trò là cảng tổng hợp quốc gia, biến Thanh Hóa thành cửa ngõ giao thương hàng hóa với các khu vực trong nước và quốc tế. Nhiệm kỳ qua, Cảng Hàng không Thọ Xuân cũng được đầu tư nâng cấp hoàn thiện hạ tầng theo quy hoạch. Hiện cảng đang khai thác trên 1,3 triệu hành khách/năm, phấn đấu trở thành cảng hàng không quốc tế trước năm 2030.

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 đã xác định “phát triển kết cấu hạ tầng là một trong ba khâu đột phá chiến lược”. Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch hành động số 26-KH/TU tập trung chỉ đạo triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp phát triển hạ tầng, trở thành định hướng xuyên suốt. Theo đó, tỉnh và các ngành, các địa phương đều xác định phát triển hạ tầng có vai trò đặc biệt quan trọng, là tiền đề để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Từ đó, hệ thống hạ tầng kinh tế - xã hội của tỉnh đã phát triển theo hướng đồng bộ, hiện đại.

Một điểm nhấn khác là hạ tầng cấp và truyền tải điện của tỉnh đã được đầu tư phát triển rộng khắp trong 5 năm qua, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế và sinh hoạt của Nhân dân. Đến nay, 100% xã, thôn, bản trên địa bàn tỉnh đã có điện lưới quốc gia. Toàn tỉnh hiện có 11 nhà máy thủy điện, 2 nhà máy nhiệt điện đang hoạt động với tổng công suất trên 3.000MW. Thanh Hóa còn đang triển khai các thủ tục đầu tư các dự án điện khí LNG, điện gió, điện mặt trời, trở thành một trong những trung tâm năng lượng của cả nước. Cùng với đó, hạ tầng khu kinh tế, khu công nghiệp được đầu tư ngày càng đồng bộ đã giúp tỉnh gặt hái được nhiều thành quả trong thu hút đầu tư. Gần 5 năm qua, Khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh đã thu hút 179 dự án đầu tư trực tiếp, trong đó có 41 dự án FDI, với tổng vốn đăng ký 104.878 tỷ đồng và 613 triệu USD. Các doanh nghiệp tại đây đã có đóng góp trở lại cho ngân sách Nhà nước với số thu ước đạt 123.501 tỷ đồng, chiếm 52,8% tổng thu toàn tỉnh.

Kết cấu hạ tầng hiện đại trên nhiều lĩnh vực đã góp phần quan trọng để Thanh Hóa phát triển kinh tế - xã hội. Số liệu từ UBND tỉnh, giai đoạn 2021-2025, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm GRDP bình quân toàn tỉnh ước đạt 10,24%/năm, đứng thứ 4 cả nước và xếp thứ 3 trong nhóm 10 tỉnh, thành phố có quy mô kinh tế lớn nhất (tính theo địa giới hành chính trước khi sáp nhập). Năm 2025, quy mô GRDP của tỉnh dự kiến đạt 357.760 tỷ đồng, gấp 1,9 lần so với năm 2020, đứng thứ 8 cả nước. Từ đó, chất lượng cuộc sống người dân và các chỉ tiêu xã hội được nâng lên; GRDP bình quân đầu người năm 2025 của tỉnh ước đạt 3.750 USD, tăng gấp 1,7 lần so với năm 2020.

Bài và ảnh: Linh Trường