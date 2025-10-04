Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

Cơ quan của Đảng bộ Đảng Cộng Sản Việt Nam tỉnh Thanh Hóa
Tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh Hóa

Về với xứ Thanh

Điểm đến xứ Thanh

Đền Đức Thánh Cả dưới chân núi Mã Yên

Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Ngọn núi Mã Yên nằm trong không gian làng cổ Đông Sơn (phường Hàm Rồng), là 1 trong 99 ngọn núi thuộc dãy Đông Sơn - Hàm Rồng kỳ vĩ. Nơi đây không chỉ có cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp, thanh bình mà còn lưu dấu nhiều giá trị tiêu biểu. Trong đó, đền và lễ hội đền Đức Thánh Cả là nét chấm phá đặc sắc, biểu tượng đẹp cho đời sống văn hóa - tâm linh của người dân nơi đây.

Đền Đức Thánh Cả dưới chân núi Mã Yên

Ngọn núi Mã Yên nằm trong không gian làng cổ Đông Sơn (phường Hàm Rồng), là 1 trong 99 ngọn núi thuộc dãy Đông Sơn - Hàm Rồng kỳ vĩ. Nơi đây không chỉ có cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp, thanh bình mà còn lưu dấu nhiều giá trị tiêu biểu. Trong đó, đền và lễ hội đền Đức Thánh Cả là nét chấm phá đặc sắc, biểu tượng đẹp cho đời sống văn hóa - tâm linh của người dân nơi đây.

Đền Đức Thánh Cả dưới chân núi Mã Yên

Rước kiệu trong Lễ hội đền Đức Thánh Cả (làng cổ Đông Sơn, phường Hàm Rồng).

Đền Đức Thánh Cả thờ Tham Xung Tá Quốc - chàng Ất Đại vương, họ Lê, húy là Hữu. Theo các sử liệu và dân gian truyền lại rằng: Trong trận chiến chống nhà Đường xâm lược, Lê Hữu là một dũng tướng oai phong đã cùng cha lãnh đạo Nhân dân đánh giặc. Ngài dẫn đầu một đạo quân tiến thẳng vào trại giặc đánh nhiều trận, giết nhiều tên địch. Tuy nhiên, do tương quan lực lượng quá lớn, lương thực dần cạn kiệt, binh lực tiêu hao nên đội quân rơi vào vòng vây hãm của quân địch. Trong quá trình giao tranh, chàng Ất Đại vương bị chém vào cổ nhưng ngài không gục ngã ngay mà tiếp tục phi ngựa chạy đến đầu trang Đông Cương Thượng (một trong hai trang lập thành làng Đông Sơn sau này) mới thác hóa. Để ghi nhớ công lao to lớn của ngài, Nhân dân trong làng đã lập đền thờ phụng ngay dưới chân núi Mã Yên, trong không gian làng cổ Đông Sơn.

Tuy không có quy mô bề thế nhưng đền thờ Đức Thánh Cả là di tích lịch sử - văn hóa kiến trúc nghệ thuật độc đáo, đã được xếp hạng di tích cấp quốc gia. Ngôi đền nằm trong không gian mở, có sự kết hợp hài hòa giữa kiến trúc và thiên nhiên. Tổng thể kiến trúc ngôi đền chia thành hai lớp: hậu cung và trung đường thiết kế theo kiểu chữ Đinh; tiền đường theo kiểu chữ Nhị. Tiền đường và trung đường đều có thiết kế 3 gian; trung đường được làm sát vào hậu cung. Hậu cung gồm 1 gian dọc có 4 cột 2 vì. Vì đỡ mái 4 trụ chồng rường, toàn bộ cột, xà, hoành làm bằng gỗ lim, trên lợp ngói mũi hài. Không gian thờ tự được bày trí đơn giản mà tôn nghiêm, thể hiện sự thành kính, tôn trọng của cháu con với bậc tiền nhân.

Từ lâu, Đền thờ Đức Thánh Cả đã là điểm sinh hoạt văn hóa tâm linh thu hút đông đảo người dân trong và ngoài làng cổ. Vào các ngày rằm, mùng một (âm lịch), dịp Tết Nguyên đán..., bà con Nhân dân lại sắm lễ vào đền, thắp nén nhang thơm bày tỏ lòng thành dâng lên Đức Thánh Cả, gửi gắm mong cầu sức khỏe, bình an...

Đặc biệt, hằng năm, vào các ngày 2 - 3/3 (âm lịch), người dân làng cổ và du khách thập phương lại náo nức tham dự lễ hội đền Đức Thánh Cả. Phần lễ được tổ chức trang trọng với những nghi lễ truyền thống đặc sắc như: lễ mộc dục, lễ rước kiệu, lễ tế Đức Thánh Cả, lễ hồi kiệu... Phần hội diễn ra với các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể thao sôi nổi, hấp dẫn. Ông Nguyễn Văn Vệ - người đã từng có nhiều năm làm bí thư chi bộ kiêm trưởng làng Đông Sơn, cho biết: “Làng Đông Sơn có 2 vị Thành hoàng làng. Đệ nhất Thành hoàng làng là Tham Xung Tá Quốc - chàng Ất Đại vương; đệ nhị Thành hoàng làng là Trịnh Thế Lợi, Cẩm hoa thị vệ đời Lê, người có công lập nên làng cổ Đông Sơn. Vì thế, vào ngày 2/3 (âm lịch), làng sẽ tổ chức rước kiệu đệ nhị Thành hoàng từ nơi thờ tự vào đền thờ Đức Thánh Cả để dự lễ. Sau đó, làng lại tiếp tục làm lễ hồi kiệu, đưa Đệ nhị Thành hoàng làng trở lại nơi thờ tự. Cũng theo ông Vệ, “tục lệ xưa, làng Đông Sơn tổ chức lễ hội đền Đức Thánh Cả trong 7 ngày chứ không phải 2 - 3 ngày như bây giờ. Đặc biệt, 3 năm/lần, làng sẽ tổ chức đại lễ, có mời đại diện làng kết chạ đến tham dự cùng. Tiếc rằng, theo thời gian và nguồn kinh phí hạn hẹp, nghi thức này không còn được duy trì”.

Đền và lễ hội đền Đức Thánh Cả đã và đang bền bỉ sức sống, trở thành gạch nối giữa truyền thống và hiện đại. Đây không chỉ là điểm dừng chân vãn cảnh, dâng hương trong hành trình khám phá làng cổ Đông Sơn mà còn là nơi khơi dậy tình yêu quê hương, đất nước; thúc đẩy tinh thần cố kết cộng đồng; giáo dục truyền thống; nâng cao hiểu biết, ý thức, trách nhiệm bảo tồn giá trị lịch sử - văn hóa của cha ông gắn với phát triển du lịch theo hướng bền vững. Ông Vệ bày tỏ: “Với những giá trị lớn lao ấy, tôi và các thế hệ người dân làng cổ Đông Sơn mong muốn các cấp, các ngành tiếp tục quan tâm, đầu tư hơn nữa cho công tác bảo tồn và phát huy giá trị đền và lễ hội đền Đức Thánh Cả”.

Bài và ảnh: Hoàng Linh

Từ khóa:

#Đức #Làng cổ Đông Sơn #phường Hàm Rồng #Lễ hội #Sơn Hàm #Đời sống văn hóa #Thiên nhiên #trong không gian #Đền thờ #Đặc sắc

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Xây dựng sản phẩm du lịch mới sau sáp nhập

Xây dựng sản phẩm du lịch mới sau sáp nhập

Du lịch
(Baothanhhoa.vn) - Việc sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã đã mở ra nhiều cơ hội mới để các địa phương trong tỉnh đẩy mạnh phát huy tiềm năng, lợi thế phát triển đa dạng các sản phẩm du lịch đặc sắc, tạo sức hấp dẫn du khách trong nước và quốc tế; đồng thời kết nối...
LAMORI  vào thu

LAMORI  vào thu

Điểm đến xứ Thanh
(Baothanhhoa.vn) - Mùa thu trong ký ức nhiều người là tiếng lá xào xạc trên phố cổ Hà Nội hay làn sương bảng lảng nơi núi rừng Tây Bắc. Nhưng mùa thu tại LAMORI Resort & Spa (xã Sao Vàng) - nơi lưu giữ những giá trị tinh hoa của một thời vàng son lại mang đến một cảm...
Về Thổ Khối thăm đền thờ Trần Hưng Đạo

Về Thổ Khối thăm đền thờ Trần Hưng Đạo

Điểm đến xứ Thanh
(Baothanhhoa.vn) - Hoạt Giang hiện còn lưu giữ nhiều di sản văn hóa vật thể có giá trị, trong đó có đền thờ Trần Hưng Đạo tọa lạc tại làng Thổ Khối. Những năm qua, xã luôn chú trọng việc giữ gìn, phát huy giá trị của đền, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tâm linh của người...
Khám phá đỉnh Pù Xèo

Khám phá đỉnh Pù Xèo

Điểm đến xứ Thanh
(Baothanhhoa.vn) - Đỉnh Pù Xèo thuộc địa bàn các xã Thường Xuân, Lương Sơn, có độ cao gần 1.000m so với mực nước biển. Nơi đây có cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, khí hậu mát mẻ, là điểm đến lý tưởng đối với du khách yêu thích du lịch trekking.
Dấu xưa thành cũ...

Dấu xưa thành cũ...

Điểm đến xứ Thanh
(Baothanhhoa.vn) - Biện Sơn xưa (phường Nghi Sơn ngày nay) như “cánh tay khổng lồ” vươn ra phía biển. Nơi đây lưu giữ nhiều giá trị lịch sử - văn hóa - tín ngưỡng đặc sắc. Trong đó, dấu tích phòng tuyến Tam Điệp - Biện Sơn ghi đậm dấu ấn về truyền thống đấu tranh...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
POWERED BY Việt Long