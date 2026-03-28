Đền Chín Gian rộn ràng ngày hội Dâng trâu tế trời năm 2026

Sáng 28/3 (tức ngày 10 tháng 2 âm lịch), xã Thanh Quân long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Dâng trâu tế trời Đền Chín Gian năm 2026. Đây là sinh hoạt tín ngưỡng dân gian độc đáo, chứa đựng các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Thái địa phương.

Lãnh đạo địa phương và các đại biểu tham dự khai mạc lễ hội

Tọa lạc trên đỉnh đồi Pú Pỏm lộng gió, Đền Chín Gian từ lâu đã trở thành không gian sinh hoạt tín ngưỡng gắn bó mật thiết với đời sống tinh thần của đồng bào dân tộc Thái. Theo sử sách và truyền khẩu dân gian, ngôi đền xưa có tên gọi “Tến Xớ Quái” (đền Hiến Trâu), nằm bên dòng suối Tốn dưới chân đồi.

Bà con nhân dân và du khách thập phương theo dõi các nghi thức tế lễ tại lễ hội

Đền Chín Gian mang đậm dấu ấn kiến trúc truyền thống của người Thái với 9 gian nhà sàn gỗ được dựng trên nền đất cao ráo. Mái đền lợp ngói âm dương tạo nên vẻ cổ kính, hài hòa giữa không gian núi rừng hoang sơ, hùng vĩ. Đây là nơi thờ Thẻn Phà (Trời), Náng Xỉ Đả (con gái Trời ) và Tạo Ló Ỳ ( người có công khai bản lập mường, dựng nước và giữ nước).

9 con trâu đá (6 trâu đen, 3 trâu bạc) quỳ chầu trước sân đền

Điểm nhấn tại di tích là hình ảnh 9 con trâu đá (6 trâu đen, 3 trâu bạc) quỳ chầu trước sân đền cùng 9 giếng nước tượng trưng, gợi nhắc nguồn nước thiêng, mạch sống nuôi dưỡng bản mường qua bao thế hệ. Năm 2015, Đền Chín Gian được công nhận là Di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh.

Lãnh đạo địa phương đánh trống khai hội

Lễ hội năm nay được tổ chức bao gồm cả phần Lễ và phần Hội với nhiều nội dung được phục dựng hoàn chỉnh.

Lễ ấp Quải và ton Đăm-lon Thẻn (Lễ tắm Trâu và Lễ rước)

Phần Lễ diễn ra trang nghiêm với các nghi thức: tắm trâu, lễ rước, lễ hiến trâu và cúng thần. Hoạt động này nhằm tri ân công lao to lớn của cha ông, đồng thời gửi gắm ước vọng tốt đẹp về quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Lễ om quải (hiến trâu và cúng thần) cầu mong quốc thái dân an, mùa màng tươi tốt, bản mường no ấm.

Nghi lễ truyền thống tại lễ hội

Nghi thức tế lễ được thực hiện trang nghiêm tại chính điện Đền Chín Gian.

Phần Hội diễn ra sôi nổi với hoạt động diễn xướng cồng chiêng, khua luống cùng các trò chơi dân gian, tạo không khí vui tươi, thắt chặt tình đoàn kết cộng đồng.

Phần hội sôi nổi tại Lễ hội Dâng trâu tế trời đền Chín Gian năm 2026

Việc tổ chức Lễ hội Dâng trâu tế trời tại Đền Chín Gian không chỉ góp phần bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của đồng bào dân tộc Thái, mà còn làm phong phú đời sống văn hóa tinh thần của Nhân dân. Đồng thời, đây cũng là dịp để địa phương quảng bá hình ảnh, tiềm năng, thế mạnh về văn hóa - du lịch, thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Điểm đến văn hóa tâm linh trong hành trình khám phá vùng cao Thanh Quân.

Hiện nay, xã Thanh Quân đang tích cực phối hợp với các ngành chức năng hoàn thiện hồ sơ khoa học, trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét, công nhận Lễ hội Dâng trâu tế trời Đền Chín Gian là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Minh Quyên