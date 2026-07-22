Đề xuất tăng lương tối thiểu vùng 7,8% từ 1/1/2027 và điều chỉnh địa bàn áp dụng

Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến hoàn thiện Dự thảo Nghị định quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động, trước khi trình Chính phủ xem xét, quyết định.

Ảnh minh hoạ. Nguồn: Internet

Mức điều chỉnh có sự chia sẻ, hài hòa lợi ích

Theo Bộ Nội vụ, Hội đồng Tiền lương Quốc gia đã có báo cáo gửi Chính phủ, khuyến nghị điều chỉnh mức lương tối thiểu tăng bình quân 7,8%, áp dụng từ ngày 1/1/2027.

Từ thực tế trên, việc xây dựng Nghị định quy định mức lương tối thiểu áp dụng cho năm 2027 được xác định là rất cần thiết, nhằm hai mục tiêu chính: một là bảo đảm mức sống tối thiểu của người lao động, đồng thời tăng tiền lương phù hợp với năng suất lao động, tăng trưởng kinh tế và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp theo quy định tại Điều 91 Bộ luật Lao động năm 2019; hai là cập nhật, điều chỉnh phân vùng địa bàn áp dụng lương tối thiểu cho phù hợp với tình hình thực tế.

Theo dự thảo, mức lương tối thiểu sẽ được điều chỉnh tăng 7,8% so với mức hiện hành, áp dụng từ ngày 1/1/2027, trùng với phương án Hội đồng Tiền lương Quốc gia đã thống nhất khuyến nghị Chính phủ.

Cụ thể, mức lương tối thiểu tháng theo 4 vùng được đề xuất như sau: vùng I là 5.700.000 đồng/tháng, vùng II là 5.080.000 đồng/tháng, vùng III là 4.450.000 đồng/tháng và vùng IV là 4.040.000 đồng/tháng. Mức lương tối thiểu nêu trên tăng từ 310.000-390.000 đồng, tương ứng tỷ lệ bình quân 7,8% so với mức hiện hành.

Theo tính toán, mức điều chỉnh này cao hơn khoảng 3,7% so với mức sống tối thiểu của người lao động đến hết năm 2027, nhằm cải thiện thêm đời sống cho người lao động. Bộ Nội vụ nhấn mạnh, mức điều chỉnh có sự chia sẻ, hài hòa lợi ích giữa người lao động và doanh nghiệp, vừa chú ý cải thiện đời sống cho người lao động, vừa bảo đảm duy trì và phát triển sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Song song với mức lương tối thiểu tháng, dự thảo cũng quy định mức lương tối thiểu giờ theo 4 vùng, gồm: vùng I là 27.400 đồng/giờ, vùng II là 24.400 đồng/giờ, vùng III là 21.400 đồng/giờ và vùng IV là 19.400 đồng/giờ.

Mức lương tối thiểu giờ tiếp tục được xác định theo phương pháp quy đổi tương đương từ mức lương tối thiểu tháng và thời gian làm việc tiêu chuẩn theo quy định của Bộ luật Lao động. Đây là phương pháp được các chuyên gia Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) khuyến nghị Việt Nam áp dụng và đã được sử dụng để tính lương tối thiểu giờ từ năm 2022 đến nay.

5 tỉnh thành điều chỉnh địa bàn áp dụng

Về nguyên tắc áp dụng phân vùng, dự thảo Nghị định cơ bản kế thừa danh mục hiện hành, đồng thời rà soát, cập nhật lại tên một số địa bàn sau khi sắp xếp lại địa giới hành chính theo các Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Bên cạnh đó, việc điều chỉnh phân vùng còn dựa trên các yếu tố về tăng trưởng kinh tế, sự thay đổi hạ tầng, mức độ phát triển thị trường lao động, vùng thu hút đầu tư...

Hằng năm, Bộ Nội vụ đều yêu cầu các địa phương rà soát, đánh giá địa bàn và mức lương tối thiểu đang áp dụng. Trường hợp có đề xuất điều chỉnh, địa phương phải trao đổi với các cơ quan, đơn vị liên quan, nhà đầu tư và doanh nghiệp, trước khi tổng hợp gửi về Bộ để rà soát, báo cáo Chính phủ.

Qua rà soát năm 2026, có 5 tỉnh, thành phố đề xuất điều chỉnh địa bàn áp dụng lương tối thiểu, gồm: Hưng Yên, Đà Nẵng, Đồng Nai, Thành phố Hồ Chí Minh và Hải Phòng.

Cụ thể, việc điều chỉnh từ vùng II lên vùng I được đề xuất áp dụng đối với các xã Thanh Hà, Hà Tây, Hà Bắc, Hà Nam, Hà Đông, Ninh Giang, Vĩnh Lại, Khúc Thừa Dụ, Tân An, Hồng Châu, Thanh Miện, Bắc Thanh Miện, Nam Thanh Miện, Hải Hưng thuộc Thành phố Hải Phòng; phường Bình Phước và các xã Cẩm Mỹ, Định Quán, Tân Phú, Thuận Lợi thuộc Thành phố Đồng Nai; cùng các phường Bà Rịa, Long Hương, Tam Long, các xã Ngãi Giao, Nghĩa Thành, Kim Long, Châu Đức, Long Hải, Long Điền, Bình Khánh, An Thới Đông, Cần Giờ, Thạnh An và Đặc khu Côn Đảo thuộc Thành phố Hồ Chí Minh.

Việc điều chỉnh từ vùng III lên vùng II được đề xuất áp dụng đối với các phường Điện Bàn, Điện Bàn Đông, An Thắng, Điện Bàn Bắc và các xã Điện Bàn Tây, Gò Nổi thuộc Thành phố Đà Nẵng; phường Phước Long và xã Tân Khai thuộc Thành phố Đồng Nai; cùng các xã Bình Giã, Xuân Sơn, Đất Đỏ, Phước Hải, Hồ Tràm, Xuyên Mộc, Hòa Hội, Bàu Lâm, Bình Châu, Hòa Hiệp thuộc Thành phố Hồ Chí Minh.

Riêng tại tỉnh Hưng Yên, dự thảo đề xuất điều chỉnh từ vùng IV lên vùng III đối với các xã Đông Hưng, Bắc Tiên Hưng, Đông Tiên Hưng, Nam Đông Hưng, Bắc Đông Quan, Bắc Đông Hưng, Đông Quan, Nam Tiên Hưng, Tiên Hưng, Quỳnh Phụ, Minh Thọ, Nguyễn Du, Quỳnh An, Ngọc Lâm, Đồng Bằng, A Sào, Tân Tiến, Phụ Dực, Hưng Hà, Tiên La, Lê Quý Đôn, Hồng Minh, Thần Khê, Diên Hà, Ngự Thiên, Long Hưng, Lê Lợi, Kiến Xương, Quang Lịch, Vũ Quý, Bình Thanh, Bình Định, Hồng Vũ, Bình Nguyên, Trà Giang, Vũ Thư, Vũ Tiên, Vạn Xuân.

Theo Bộ Nội vụ, qua rà soát cho thấy các địa phương nêu trên đều đã thực hiện đầy đủ quy trình lấy ý kiến các tổ chức, đơn vị liên quan và doanh nghiệp đóng trên địa bàn. Đề xuất điều chỉnh vùng của các địa phương nhằm mục tiêu điều tiết thị trường lao động giữa các vùng, tạo sự cân đối hợp lý về giá nhân công giữa các địa bàn lân cận.

Ngoài ra, việc điều chỉnh còn xuất phát từ thực tế các địa bàn này đã có sự phát triển mạnh về thị trường lao động, hình thành các khu, cụm công nghiệp, điều kiện cơ sở hạ tầng được cải thiện đáng kể, và giáp với các địa bàn khác có mức lương tối thiểu cao hơn.

Trên cơ sở đó, Bộ Nội vụ thống nhất tiếp thu đề xuất điều chỉnh địa bàn áp dụng của 5 tỉnh, thành phố nêu trên để báo cáo Chính phủ xem xét, quyết định trong Nghị định mới về lương tối thiểu vùng, dự kiến có hiệu lực từ ngày 1/1/2027./.

Theo TTXVN