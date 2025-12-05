Để khai thác hết tiện ích của sổ liên lạc điện tử

Sổ liên lạc điện tử (SLLĐT) là một hệ thống phần mềm trực tuyến với nhiều tính năng hiện hữu giúp kết nối nhà trường, giáo viên và phụ huynh. Sau nhiều năm đưa vào sử dụng trong các trường học, thực tế nhiều tính năng của SLLĐT vẫn chưa được khai thác, sử dụng hết.

Trường THPT Lang Chánh đang đẩy mạnh quá trình chuyển đổi số trong nhà trường. (Ảnh minh họa)

Trường THPT Lang Chánh, xã Linh Sơn hiện có 1.157 học sinh và 65 cán bộ, giáo viên. Năm học 2025-2026, nhà trường đã quyết định thành lập tổ ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học để thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động chuyển đổi số trong nhà trường.

Thầy giáo Lê Duy Thiện, Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường THPT Lang Chánh chia sẻ: “SLLĐT thuộc hệ sinh thái giáo dục VnEdu được nhà trường đưa vào sử dụng từ nhiều năm trước và hiện phát huy tốt hiệu quả với 100% phụ huynh học sinh đăng ký sử dụng. Nhà trường đã sử dụng SLLĐT để lưu trữ hồ sơ học bạ, dữ liệu học sinh, giúp phụ huynh có thể truy cập bất cứ lúc nào, kể cả sau khi các con đã ra trường. Đặc biệt, tiện ích lớn nhất mà nhà trường nhận thấy là tính minh bạch trong quản lý điểm số học sinh. Với việc phân cấp, phân quyền rõ ràng, mọi thao tác sửa điểm khi giáo viên nhập sai đều phải có văn bản báo cáo để xác thực và lưu hồ sơ, sau đó phải được phê duyệt bởi cấp quản lý và có lưu vết rõ ràng trên hệ thống. Điều này giúp nâng cao tính chính xác và công bằng, minh bạch trong đánh giá học sinh.

Ngoài ra, Hệ sinh thái giáo dục VnEdu còn có rất nhiều tính năng quan trọng khác như: Danh mục quản lý tài chính, danh mục quản lý cơ sở vật chất, quản lý cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh... Trong mỗi danh mục lại có các trường thông tin khác nhau như trong danh mục về quản lý cán bộ, giáo viên, nhân viên sẽ có các trường thông tin về phân công chuyên môn, theo dõi thi đua... Tuy nhiên, cũng phải thừa nhận nhà trường cũng chưa thể khai thác hết tiềm năng, tiện ích của Hệ sinh thái giáo dục VnEdu. Nguyên nhân là do nguồn lực con người và tài chính”.

Tại nhiều trường học, đặc biệt là các trường vùng sâu, vùng cao, việc triển khai sử dụng SLLĐT vẫn còn gặp khó khăn về thiết bị và thói quen sử dụng.

Cô giáo Nguyễn Thị Ngọc, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Linh Sơn, xã Linh Sơn cho biết: “Hệ sinh thái số giáo dục VnEdu có rất nhiều tính năng hữu ích cho công tác dạy và học, tuy nhiên do nhiều phụ huynh học sinh chưa nắm bắt được hết các tiện ích của SLLĐT mà cho rằng SLLĐT chỉ dùng để nhắn tin cho phụ huynh học sinh thì không cần thiết vì đã có các nhóm zalo lớp nên năm học này nhà trường chưa đưa vào sử dụng SLLĐT”.

Một trong những nguyên nhân khiến nhiều phụ huynh cho rằng SLLĐT không thực sự cần thiết là do tính năng tương tác 2 chiều rất ít sử dụng, thông tin chủ yếu truyền một chiều từ nhà trường tới phụ huynh, trong khi các thông báo khẩn hoặc trao đổi chi tiết vẫn phải thực hiện qua nhóm zalo. Ngoài ra, cũng có rất ít tính năng của SLLĐT phụ huynh có thể sử dụng.

Trên thực tế, trong hơn 10 năm triển khai, nền tảng VnEdu 4.0 đã được VNPT hoàn thiện với khả năng liên thông dữ liệu giữa các hệ thống như hồ sơ điện tử, học bạ điện tử, nền tảng học trực tuyến (LMS), hệ thống tuyển sinh đầu cấp... Tất cả tạo thành một giải pháp giáo dục số thống nhất từ quản lý đến giảng dạy và học tập. Trong đó, SLLĐT có rất nhiều tính năng hỗ trợ kết nối giữa nhà trường, giáo viên với phụ huynh. Ứng dụng cho phép trao đổi trực tiếp và lưu giữ tin nhắn giữa phụ huynh và giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn ngay trên nền tảng mà không cần sử dụng các kênh trung gian như zalo hay messenger. Phụ huynh cũng có thể theo dõi lịch học hàng ngày, kết quả học tập của con trên hệ thống...

Tuy nhiên, hiện nay phần lớn trường học mới chỉ sử dụng SLLĐT ở mức độ cơ bản là gửi tin nhắn điểm số, thông báo, thu các khoản đóng góp theo quy định... trong khi còn nhiều tính năng hữu ích khác chưa được khai thác. Do đó, cần tiếp tục có sự kết nối chặt chẽ hơn giữa đơn vị cung cấp, các nhà trường, phụ huynh học sinh trong việc tập huấn, hướng dẫn sử dụng. Các bên cũng cần xây dựng cơ chế rõ ràng về tiêu chí đánh giá, mức giá dịch vụ, trách nhiệm cập nhật dữ liệu và quyền lợi của người dùng... để SLLĐT trở thành hệ thống quản trị học tập đồng bộ, góp phần hiện đại hóa công tác quản lý giáo dục trong bối cảnh ngành giáo dục đang nỗ lực số hóa toàn diện.

Bài và ảnh: Linh Hương