Để học sinh tự tin bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 đang đến gần, cùng với việc ổn định tâm lý cho học sinh (HS), nắm chắc thông tin về kỳ thi, thời điểm này, các đơn vị trường trong tỉnh đang nỗ lực ôn luyện, củng cố kiến thức, rèn kỹ năng làm bài thi cho HS lớp 12 để các em bước vào kỳ thi với tâm thế tự tin, đạt kết quả cao nhất.

Thầy, trò Trường THPT Sầm Sơn tích cực ôn luyện cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Theo kế hoạch, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 dự kiến sẽ diễn ra trong hai ngày 11 và 12/6, sớm hơn 2 tuần so với năm 2025. Về cơ bản, kỳ thi năm nay vẫn giữ ổn định như năm 2025, thí sinh thực hiện 4 môn thi gồm 2 môn bắt buộc (Toán, Ngữ văn) và 2 môn tự chọn trong số các môn còn lại được học ở lớp 12 gồm: Ngoại ngữ, Lịch sử, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Địa lý, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Tin học, Công nghệ để xét tốt nghiệp và sử dụng kết quả tuyển sinh đại học, cao đẳng. Điểm đáng lưu ý của kỳ thi năm nay là Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) không công bố đề minh họa; tuy nhiên, việc xây dựng đề thi được nhận định là vẫn giữ nguyên cấu trúc, định dạng và tỷ lệ mức độ tư duy như kỳ thi năm 2025, bảo đảm phù hợp với chương trình mới.

Để chuẩn bị cho kỳ thi, ngay sau khi có thông báo, văn bản hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT cũng đã ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn để công tác dạy học, kiểm tra đánh giá, khảo sát chất lượng cho HS lớp 12 tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh bảo đảm tính khách quan, nghiêm túc, thực hiện đầy đủ các bước theo quy chế thi của Bộ GD&ĐT. Đồng thời, chỉ đạo các đơn vị trường tăng cường công tác quản lý, tổ chức ôn tập, chuẩn bị tốt các điều kiện cho kỳ thi. Theo đó, các trường THPT, trường phổ thông có nhiều cấp học và các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh đã khẩn trương cụ thể hóa các giải pháp chỉ đạo, tổ chức giảng dạy, học tập, ôn luyện sát với tình hình thực tế. Nội dung ôn tập bám sát kiến thức, kỹ năng cơ bản của chương trình THPT, chủ yếu là lớp 12 và các nội dung kiến thức có liên quan, tiếp nối ở lớp 10, 11 theo hướng khai thác, vận dụng kiến thức đã học trong chương trình.

Năm nay, Trường THPT Sầm Sơn (phường Sầm Sơn) có hơn 430 HS tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT. Theo thầy giáo Trịnh Ngọc Long, hiệu trưởng nhà trường, kế hoạch tổ chức ôn luyện cho HS tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT được nhà trường xây dựng từ đầu năm học 2025-2026. Việc ôn tập cho HS cũng được thực hiện ngay từ học kỳ I của năm học theo đúng tinh thần chỉ đạo tại Thông tư số 29/2024/TT-BGDĐT, ngày 30/12/2024 của Bộ GD&ĐT quy định về dạy thêm, học thêm. Đặc biệt, trong quá trình giảng dạy, ngoài ôn luyện cho mục tiêu tốt nghiệp, Trường THPT Sầm Sơn còn thành lập nhóm lớp “27 điểm” để bồi dưỡng thêm cho HS nhằm giữ vững và nâng cao thành tích mũi nhọn trong kỳ thi. Thầy Long cho biết, trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025, Trường THPT Sầm Sơn có 4 HS đạt trên 29 điểm ở các môn xét tuyển đại học, trong đó có 1 HS đạt 29,5 điểm, được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen; 27 em đạt 27 điểm trở lên ở các môn xét tuyển đại học; có 11 điểm 10 ở các môn thi; tỷ lệ HS đỗ tốt nghiệp đạt 100%...

Chia sẻ về việc giảng dạy ôn tập cho HS, thầy giáo Dương Quốc Nam, giáo viên giảng dạy môn Toán, Trường THPT Sầm Sơn cho biết: “Để giúp HS nắm vững kiến thức, tự tin bước vào kỳ thi, tôi đã xây dựng kế hoạch chi tiết ôn thi cho các em theo từng giai đoạn. Trong đó giai đoạn đầu là củng cố kiến thức nền tảng cơ bản; giai đoạn 2 là phân hóa, chia đối tượng HS để giảng dạy, ôn luyện giúp các em đạt được mục tiêu đề ra. Quá trình ôn luyện, ngoài giảng dạy trên lớp, tôi tăng cường giao bài tập về nhà, tổ chức cho HS luyện đề theo hình thức trực tuyến trên ứng dụng Azota. Năm nay, Bộ GD&ĐT không công bố đề thi minh họa, điều này không ảnh hưởng đến việc học tập và ôn luyện. Thời gian qua, tôi cũng như các giáo viên khác của Trường THPT Sầm Sơn luôn thực hiện và bám sát quan điểm ôn tập cho HS nắm vững kiến thức nền tảng, rèn luyện, phát triển kỹ năng làm bài theo yêu cầu đặt ra của chương trình giáo dục phổ thông 2018”.

Tại Trường THPT Lê Lợi, xã Thọ Xuân, thời điểm này, các thầy, cô giáo cùng hơn 550 HS lớp 12 cũng đang tích cực ôn luyện cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Thầy giáo Lê Văn Sáu, Hiệu trưởng Trường THPT Lê Lợi cho biết: “Ngay từ đầu năm học, nhà trường đã chủ động xây dựng kế hoạch ôn tập khoa học, đan xen các môn bắt buộc và tự chọn. Bên cạnh các tiết ôn tập tập trung, nhà trường tổ chức các buổi phụ đạo cho HS còn hạn chế về kiến thức nền tảng. Việc tổ chức thi thử cũng được nhà trường thực hiện định kỳ để giúp HS làm quen áp lực phòng thi, đồng thời là căn cứ để nhà trường đánh giá năng lực, từ đó điều chỉnh kế hoạch phụ đạo sát với từng đối tượng HS. Ngoài ra, nhà trường cũng đã tăng cường tuyên truyền, định hướng cho HS lựa chọn môn thi phù hợp với năng lực, sở trường để các em đạt kết quả cao trong kỳ thi”.

Trước sự chủ động, tạo điều kiện về mọi mặt từ phía nhà trường, sự kỳ vọng của phụ huynh, các em HS cũng đang nỗ lực hết mình “tăng tốc” ôn luyện để có kết quả tốt nhất trong kỳ thi. Em Lê Sỹ Tiến, HS Trường THPT Chu Văn An, phường Nam Sầm Sơn chia sẻ: “Kỳ thi tốt nghiệp THPT là kỳ thi quan trọng, vì vậy, ngoài việc học trên lớp, em còn tham gia học nhóm cùng các bạn để có thể bổ trợ kiến thức cho nhau. Thời gian ở nhà, em đọc thêm tài liệu, tích cực làm đề tham khảo, qua đó nắm rõ hơn lực học của mình để tự tin bước vào kỳ thi”.

Với sự chủ động trong công tác giảng dạy, ôn tập của các nhà trường cùng tinh thần nỗ lực không ngừng nghỉ của HS trong giai đoạn “nước rút”, tin chắc rằng các em có đủ hành trang để bước vào kỳ thi với tâm thế vững vàng, bình tĩnh, tự tin và đạt kết quả cao nhất.

Bài và ảnh: Phong Sắc