Đe dọa đánh bom, xả súng khiến nhiều sở thú Mỹ phải sơ tán và đóng cửa

Hàng loạt cuộc gọi giả mạo liên quan đến các mối đe dọa an ninh đã buộc nhiều vườn thú tại Mỹ phải sơ tán khách tham quan và tạm thời đóng cửa trong những ngày gần đây, ảnh hưởng đến hoạt động công cộng và tạo áp lực lên lực lượng chức năng.

Vườn thú Akron, bang Ohio, Mỹ. Ảnh: wsaw

Giới chức cho biết các cuộc gọi này thường đưa ra thông tin về nguy cơ đánh bom hoặc tình huống có đối tượng sử dụng vũ khí, song qua kiểm tra không phát hiện mối đe dọa thực tế nào. Các vụ việc được xác định là hành vi “báo động giả” – nhằm kích hoạt phản ứng khẩn cấp từ lực lượng an ninh.

Theo Cục Điều tra Liên bang Mỹ, “báo động giả” đang trở thành một vấn đề gia tăng trên phạm vi toàn quốc. Ngoài việc làm tiêu tốn nguồn lực, mỗi vụ việc có thể gây thiệt hại tài chính lớn, tiềm ẩn rủi ro đối với lực lượng ứng phó và cộng đồng, đồng thời có thể dẫn đến truy cứu trách nhiệm hình sự ở cấp liên bang.

Ngày 3/5 Tại bang Ohio, cảnh sát đã tiến hành kiểm tra toàn bộ khu vực Vườn thú Akron sau khi nhận được cảnh báo, buộc khách tham quan phải sơ tán. Dù sau đó xác nhận an toàn, ban quản lý quyết định đóng cửa phần còn lại trong ngày.

Cùng ngày, lực lượng chức năng cũng được triển khai tại Vườn thú Cleveland Metroparks khi xuất hiện cảnh báo tương tự, dẫn đến việc sơ tán du khách. Trước đó, Vườn thú Columbus và Aquarium cũng đã thực hiện sơ tán do nhận được thông tin đe dọa.

Đe dọa đánh bom khiến nhiều sở thú Mỹ phải sơ tán và đóng cửa. Ảnh: AP

Đại diện Vườn thú Columbus cho biết đơn vị đã tổ chức diễn tập an toàn trước đó nhằm chuẩn bị cho các tình huống khẩn cấp, qua đó hỗ trợ quá trình sơ tán diễn ra nhanh chóng và có trật tự.

Các cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra nguồn gốc các cuộc gọi giả mạo, đồng thời kêu gọi người dân nâng cao nhận thức về hậu quả của hành vi này. Giới chức nhấn mạnh việc xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nhằm bảo đảm an ninh công cộng và hạn chế tác động tiêu cực đến các dịch vụ thiết yếu.

Lê Hà.

Nguồn: AP