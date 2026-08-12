ĐBQH Bùi Văn Dũng: Quảng Ninh cần đô thị hóa tốt hơn, Bắc Ninh cần tạo giá trị lớn hơn

Tiếp tục chương trình Kỳ họp không thường lệ lần thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI. sáng 12/8, Quốc hội thảo luận tại hội trường, xem xét, cho ý kiến về việc thành lập thành phố Quảng Ninh và thành phố Bắc Ninh.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định điều hành nội dung thảo luận. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Quốc hội

Thảo luận về việc thành lập thành phố Quảng Ninh và thành phố Bắc Ninh, các đại biểu Quốc hội cho rằng việc nâng cấp đơn vị hành chính không chỉ là thay đổi mô hình tổ chức, mà phải tạo bước chuyển căn bản về thể chế, quản trị và năng lực phát triển, hình thành các cực tăng trưởng mới.

Các ý kiến đề nghị địa phương nhanh chóng chuyển sang mô hình quản trị đô thị hiện đại, hiệu lực, hiệu quả, lấy kết quả làm thước đo; đẩy mạnh ứng dụng dữ liệu lớn, chuyển đổi số và trung tâm điều hành thông minh trong quản lý, cung cấp dịch vụ công. Việc sắp xếp tổ chức, cán bộ cần có lộ trình, bảo đảm tinh gọn biên chế nhưng không thiếu nhân lực chuyên sâu trong các lĩnh vực quy hoạch, đất đai, xây dựng, môi trường và chuyển đổi số.

Các đại biểu cũng lưu ý những thách thức về giao thông, nhà ở xã hội, trường học, y tế, rác thải, nước thải và giá cả; đề nghị rà soát quy hoạch, nâng cao chất lượng hạ tầng, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp để quá trình chuyển đổi diễn ra thuận lợi, tạo không gian và động lực phát triển mới.

Đại biểu Bùi Văn Dũng, đại biểu chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hoá.

Đại biểu Bùi Văn Dũng, đại biểu chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hoá tán thành thành lập thành phố Quảng Ninh và thành phố Bắc Ninh. Đồng thời cho rằng, thành phố phải tạo mô hình quản trị mới, tổ chức lại không gian, nâng cao chất lượng sống.

Đối với Quảng Ninh, cần chuyển từ tập hợp nhiều đô thị thành một hệ sinh thái đô thị đa trung tâm, liên kết và bổ trợ nhau. Đề án cần làm rõ cơ chế điều phối; kết nối giao thông, dữ liệu, dịch vụ công; lượng hóa mức giảm phụ thuộc tài nguyên. Quảng Ninh không cần đô thị hóa nhiều hơn bằng mọi giá, mà phải đô thị hóa tốt hơn. Thước đo là năng suất, môi trường, giá trị trên một đơn vị tài nguyên và khoảng cách giữa trung tâm với miền núi, biên giới, hải đảo.

Các đại biểu dự Phiên họp. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Quốc hội

Đối với Bắc Ninh, đại biểu Bùi Văn Dũng đề nghị cần chuyển từ một trung tâm sản xuất lớn thành một trung tâm tạo ra giá trị lớn. Bắc Ninh có nền tảng công nghiệp, FDI mạnh; Cảng hàng không quốc tế Gia Bình, nếu kết nối với công nghệ cao, logistics và thương mại, có thể mở cấu trúc mới. Nhưng sân bay chỉ tạo tăng trưởng khi hình thành hệ sinh thái; FDI chỉ tạo sức mạnh nội sinh khi doanh nghiệp trong nước tham gia sâu vào chuỗi cung ứng. Đề án cần đặt mục tiêu nội địa hóa, giá trị gia tăng và doanh nghiệp trong nước tham gia chuỗi điện tử, bán dẫn.

Đại biểu Bùi Văn Dũng cũng cho rằng, cả hai đề án cần chuyển từ “đủ tiêu chuẩn thành lập” sang “đủ năng lực vận hành”. Thành phố thống nhất không có nghĩa mọi địa bàn được quản trị giống nhau. Quảng Ninh có đô thị, khu mỏ, biên giới, hải đảo; Bắc Ninh có lõi công nghiệp - đô thị, nông thôn và miền núi. Cần quản trị theo từng không gian, đi đôi với phân cấp, chuyển đổi số và dữ liệu dùng chung.

Đề nghị mỗi đề án kèm bộ chỉ tiêu sau 3 đến 5 năm: thời gian thủ tục, chi phí logistics giảm bao nhiêu; dịch vụ công, môi trường, hạ tầng xã hội cải thiện ra sao; chênh lệch giữa các khu vực được thu hẹp thế nào. Nếu không đo được giá trị gia tăng, dễ nâng cấp đơn vị hành chính nhưng chưa nâng cấp năng lực phát triển.

“Tôi ủng hộ hai đề án, với kỳ vọng Quảng Ninh mang bản lĩnh vùng mỏ vào tăng trưởng xanh; Bắc Ninh mang chiều sâu Kinh Bắc vào một trung tâm công nghệ có sức cạnh tranh quốc tế. Thành công không nằm ở hai tên gọi mới, mà ở hai năng lực phát triển mới và giá trị người dân thực sự được thụ hưởng”. Đại biểu Bùi Văn Dũng, Đại biểu chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hoá

Hữu Đại