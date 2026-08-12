Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kết thúc chuyến thăm Australia, lên đường thăm New Zealand

Đổi mới công tác Mặt trận theo hướng gần dân, sát cơ sở Thời sự 18:02 11/08/2026 (Baothanhhoa.vn) - Chiều 11/8, Đoàn kiểm tra của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh do đồng chí Đỗ Thị Toán, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh làm trưởng đoàn, đã kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Đại hội MTTQ các cấp nhiệm kỳ...

Tháo gỡ khó khăn, khơi thông nguồn lực để Trung Thành phát triển Thời sự 15:23 11/08/2026 (Baothanhhoa.vn) - Làm việc với cán bộ chủ chốt xã Trung Thành chiều 11/8, đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị cấp ủy, chính quyền xã Trung Thành, đặc biệt là người đứng đầu cần thay...