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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kết thúc chuyến thăm Australia, lên đường thăm New Zealand

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Trưa 12/8/2026 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm rời thủ đô Canberra, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Australia, lên đường thăm cấp Nhà nước tới New Zealand.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kết thúc chuyến thăm Australia, lên đường thăm New Zealand

Trưa 12/8/2026 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm rời thủ đô Canberra, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Australia, lên đường thăm cấp Nhà nước tới New Zealand.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kết thúc chuyến thăm Australia, lên đường thăm New Zealand

Lễ tiễn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại sân bay quốc tế Canberra. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kết thúc chuyến thăm Australia, lên đường thăm New Zealand

Lễ tiễn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại sân bay quốc tế Canberra. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kết thúc chuyến thăm Australia, lên đường thăm New Zealand

Quan chức Australia tiễn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại sân bay quốc tế Canberra. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kết thúc chuyến thăm Australia, lên đường thăm New Zealand

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm rời thủ đô Canberra, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Australia. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Theo TTXVN

Nguồn: https://www.vietnamplus.vn/tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-to-lam-ket-thuc-chuyen-tham-australia-len-duong-tham-new-zealand-post1129644.vnp

Từ khóa:

#New zealand #Australia #Chủ tịch nước #Tổng bí thư #Chuyến thăm #Nhà nước #Địa phương

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