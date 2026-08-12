Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kết thúc chuyến thăm Australia, lên đường thăm New Zealand
Trưa 12/8/2026 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm rời thủ đô Canberra, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Australia, lên đường thăm cấp Nhà nước tới New Zealand.
Lễ tiễn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại sân bay quốc tế Canberra. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Lễ tiễn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại sân bay quốc tế Canberra. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Quan chức Australia tiễn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại sân bay quốc tế Canberra. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm rời thủ đô Canberra, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Australia. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Theo TTXVN
Nguồn: https://www.vietnamplus.vn/tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-to-lam-ket-thuc-chuyen-tham-australia-len-duong-tham-new-zealand-post1129644.vnp
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