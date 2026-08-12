Xã Hoằng Thanh lần đầu tổ chức đối thoại giữa người đứng đầu với Nhân dân

Sáng 12/8, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hoằng Thanh tổ chức hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân. Đây là lần đầu hội nghị được tổ chức, tạo diễn đàn để người đứng đầu trực tiếp lắng nghe, giải đáp kiến nghị, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc từ cơ sở.

Toàn cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, Nhân dân xã Hoằng Thanh đã trao đổi, phản ánh những vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống, sản xuất và sinh hoạt; kiến nghị cấp ủy, chính quyền quan tâm giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong các lĩnh vực đất đai, môi trường, giao thông, xây dựng cơ sở hạ tầng, sản xuất nông nghiệp, giải quyết thủ tục hành chính và các vấn đề dân sinh.

Người dân nêu ý kiến, kiến nghị tại hội nghị.

Với tinh thần dân chủ, cởi mở, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền xã Hoằng Thanh đã trực tiếp trao đổi, làm rõ những nội dung thuộc thẩm quyền; đồng thời tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của Nhân dân để chỉ đạo các bộ phận chuyên môn nghiên cứu, giải quyết theo quy định.

Bí thư Đảng ủy xã trao đổi, giải đáp những kiến nghị của người dân.

Đối với những vấn đề cần có thời gian hoặc vượt thẩm quyền, lãnh đạo xã thông tin rõ hướng xử lý và trách nhiệm của các cơ quan liên quan.

Hội nghị không chỉ là dịp để cấp ủy, chính quyền xã Hoằng Thanh nắm bắt sát hơn những vấn đề phát sinh từ cơ sở, mà còn thể hiện tinh thần cầu thị, trách nhiệm của người đứng đầu trong tiếp thu, giải quyết kiến nghị chính đáng của Nhân dân. Qua đó, góp phần củng cố niềm tin, tăng cường sự đồng thuận và tạo động lực để địa phương thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới.

Cẩm Tú