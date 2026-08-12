Tăng cường an ninh nguồn nước, hướng tới quản trị bền vững

Sáng 12/8, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thanh Hóa chủ trì, phối hợp với Hội Khoa học Thủy lợi Thanh Hóa tổ chức lớp tập huấn với chủ đề “Các giải pháp tăng cường an ninh nguồn nước - quản trị bền vững trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa và toàn quốc”.

Các đại biểu dự lớp tập huấn.

Thanh Hóa là địa phương có hệ thống sông ngòi phong phú, nhu cầu sử dụng nước lớn và nhiều ngành kinh tế phụ thuộc vào nguồn nước. Vì vậy, việc bảo đảm an ninh nguồn nước càng có ý nghĩa thiết thực và lâu dài đối với tỉnh.

Trong khi đó, biến đổi khí hậu, thời tiết cực đoan, hạn hán, lũ lụt, ô nhiễm và suy giảm chất lượng nguồn nước đang đặt ra nhiều thách thức đối với công tác quản lý, khai thác và sử dụng tài nguyên nước.

Tại lớp tập huấn, GS.TS Nguyễn Văn Tỉnh, nguyên Tổng Cục trưởng Tổng cục Thủy lợi và chuyên viên cao cấp Phạm Xuân Quý, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Thủy lợi Thanh Hóa đã chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm thực tiễn, tập trung làm rõ những vấn đề đặt ra đối với an ninh nguồn nước và quản trị tài nguyên nước theo hướng bền vững.

GS.TS Nguyễn Văn Tỉnh, nguyên Tổng Cục trưởng Tổng cục Thủy lợi truyền đạt tại buổi tập huấn.

Các báo cáo viên đồng thời trao đổi về những giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý, phân bổ, khai thác và sử dụng nguồn nước; chủ động ứng phó với các tác động của biến đổi khí hậu và đáp ứng nhu cầu nước phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Thông qua lớp tập huấn, các đại biểu có cơ hội trao đổi, thảo luận, nhận diện những vấn đề thực tiễn và đề xuất giải pháp phù hợp với điều kiện của tỉnh Thanh Hóa. Qua đó, góp phần nâng cao năng lực chuyên môn, phát huy vai trò của đội ngũ trí thức, nhà khoa học và cán bộ kỹ thuật trong tham mưu, quản lý, bảo vệ và sử dụng tài nguyên nước tiết kiệm, hiệu quả.

Chi Phạm