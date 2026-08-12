Gắn kết hoạt động tuyên giáo, dân vận từ tỉnh tới cơ sở

Từ đầu năm 2026 đến nay, công tác tuyên giáo và dân vận trên địa bàn tỉnh tiếp tục được triển khai chủ động, đồng bộ, bám sát nhiệm vụ chính trị và các vấn đề đặt ra từ thực tiễn. Qua đó, góp phần giữ vững trận địa tư tưởng, củng cố niềm tin và tạo dựng sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân.

Toàn cảnh buổi làm việc.

7 tháng vừa qua, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy đã chủ động nghiên cứu, tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành nhiều chương trình, kế hoạch, quy chế để lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời các nhiệm vụ quan trọng của tỉnh.

Công tác tuyên truyền được tổ chức sâu rộng, gắn với các sự kiện chính trị, những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội, khơi dậy niềm tự hào và khát vọng phát triển quê hương.

Các đại biểu tham dự buổi làm việc.

Các đại biểu tham dự buổi làm việc.

Cùng với thường xuyên nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, ngành tuyên giáo và dân vận đã kịp thời tham mưu giải quyết những vấn đề phát sinh từ cơ sở; tăng cường định hướng hoạt động báo chí, xuất bản, văn hóa - văn nghệ; chủ động đấu tranh, phản bác thông tin xấu độc, quan điểm sai trái, thù địch và đẩy mạnh lan tỏa thông tin tích cực trên không gian mạng.

Phong trào “Bình dân học vụ số”, mô hình “Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ” tiếp tục được triển khai, từng bước đổi mới phương thức dân vận, lấy sự hài lòng của Nhân dân làm thước đo hiệu quả.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh uỷ Đào Xuân Yên phát biểu tại buổi làm việc.

Tại hội nghị về công tác tuyên giáo và dân vận diễn ra vào sáng nay (12/8), đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, cùng các đại biểu, đã đánh giá sâu, kỹ những kết quả đạt được; đồng thời chỉ ra vấn đề căn cơ của những hạn chế đang tồn tại. Từ đó, xác định rõ: để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao, cần tiếp tục đổi mới tư duy thực hiện nhiệm vụ, lựa chọn rõ những nhiệm vụ trọng tâm, đột phá và theo đuổi đến cùng kết quả công việc. Mỗi nhiệm vụ phải được lượng hóa bằng chỉ tiêu, thang đo cụ thể; nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ bằng việc ứng dụng khoa học, công nghệ, chủ động học tập kinh nghiệm và thường xuyên lắng nghe ý kiến từ cơ sở.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Nguyễn Hồng Phong phát biểu tại buổi làm việc.

Đặc biệt, hoạt động tuyên giáo, dân vận phải được triển khai linh hoạt nhưng thống nhất, có sự kết nối chặt chẽ từ tỉnh tới xã, phường và giữa các cơ quan, đơn vị, tránh phân tán, chồng chéo.

Trước mắt, tỉnh sẽ nghiên cứu xây dựng hệ thống trang thông tin điện tử cấp cơ sở đảm bảo đồng bộ về giao diện, tăng độ phủ thông tin trên môi trường internet để tạo nền tảng thông tin, biểu dương và nhân rộng gương người tốt, việc tốt.

Các đại biểu tham dự buổi làm việc.

Đồng thời, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy cũng sẽ sớm xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động hướng tới kỷ niệm 1.000 năm Danh xưng Thanh Hóa theo hướng thiết thực, hiệu quả, có chiều sâu nội dung và hình thức hấp dẫn, thu hút sự quan tâm của người dân và khơi dậy lòng tự hào dân tộc, truyền thống anh hùng, bản lĩnh vượt khó của Nhân dân Thanh Hóa.

Qua đó, tạo thành sức mạnh tổng hợp, đưa công tác tuyên giáo và dân vận thực sự đi trước, mở đường, góp phần củng cố niềm tin và quy tụ sự đồng thuận trong Nhân dân.

Quốc Hương