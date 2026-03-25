Đẩy mạnh một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2026

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có văn bản về việc triển khai thực hiện Công điện số 06/CĐ-TTg ngày 24/01/2026 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2026.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, UBND các xã, phường tập trung chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra tại các Nghị quyết đột phá, chiến lược của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 08/01/2026 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2026; Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 06/12/2025 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phương hướng, nhiệm vụ năm 2026; Nghị quyết số 696/NQ-HĐND ngày 09/12/2025 của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 tỉnh Thanh Hóa; Quyết định số 208/QĐ-UBND ngày 17/01/2026 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết của Chính phủ, Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2026; phấn đấu hoàn thành tất cả các mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2026, trong đó tốc độ tăng trưởng GRDP của tỉnh năm 2026 đạt 11% trở lên.

Tập trung cụ thể hóa các Nghị quyết của Trung ương, các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 đã được Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đề ra; triển khai xây dựng các chương trình, kế hoạch, đề án cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, các chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm của ngành, địa phương, đơn vị; tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết số 58- NQ/TW, Nghị quyết số 37/2021/QH15 và kết luận của Thủ tướng Chính phủ.

Rà soát, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật và các cơ chế, chính sách thuộc thẩm quyền của tỉnh; tổ chức tham mưu triển khai thực hiện tốt các nội dung trong Chương trình công tác năm 2026 của UBND tỉnh, đảm bảo chất lượng và thời gian theo yêu cầu.

Sở Tài chính phối hợp với các đơn vị liên quan theo dõi sát tình hình, kịp thời dự báo, phân tích, đánh giá khả năng thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2026, chủ động tham mưu đề xuất các giải pháp để ứng phó hiệu quả với những biến động, vấn đề mới phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện. Tham mưu thực hiện đồng bộ các giải pháp thu ngân sách nhà nước ngay từ đầu năm, phấn đấu hoàn thành cao nhất nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2026. Kiểm soát chặt chẽ chi ngân sách nhà nước, nợ công. Đôn đốc các chủ đầu tư, đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thành các thủ tục đầu tư để sớm giao kế hoạch vốn chi tiết đối với nguồn vốn còn lại chưa giao theo quy định; đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công.

Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Xây dựng và các chủ đầu tư liên quan, trên cơ sở nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 4176/QĐ-UBND ngày 31/12/2025 của UBND tỉnh về việc giao kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ngân sách nhà nước năm 2026 tỉnh Thanh Hóa (đợt 1), khẩn trương xây dựng phương án phân bổ chi tiết kế hoạch vốn năm 2026 (đối với số vốn chưa phân bổ chi tiết), gửi Sở Tài chính tổng hợp, tham mưu theo quy định.

Công an tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tài chính theo chức năng, nhiệm vụ được giao, căn cứ các quy định của pháp luật, các chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục đầu tư, làm cơ sở trình giao kế hoạch vốn cho các dự án sử dụng nguồn ngân sách trung ương thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW và Kế hoạch số 02-KH/BCĐTW.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp, Ban Quản lý dự án đầu tư công trình giao thông Thanh Hóa tập trung giải quyết khó khăn, vướng mắc (nếu có); đôn đốc đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thực hiện để sớm hoàn thành các dự án đầu tư xây dựng trường nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở cho các xã biên giới.

Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh khu vực 7 chỉ đạo các tổ chức tín dụng thực hiện tốt các chính sách tiền tệ, tín dụng trên địa bàn; tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người dân nhằm tăng khả năng tiếp cận vốn tín dụng và hướng dòng vốn vào các động lực tăng trưởng là tiêu dùng, đầu tư, xuất khẩu.

