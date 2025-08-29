Đầu tư phát triển, nâng cao chất lượng giáo dục

Với chủ đề “Kỷ cương - Sáng tạo - Đột phá - Phát triển”, năm học 2025-2026, Thanh Hóa sẽ tập trung đầu tư phát triển, tạo bước đột phá nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, thu hẹp khoảng cách vùng miền và xây dựng nền tảng vững chắc cho phát triển nguồn nhân lực.

Cô và trò Trường Phổ thông DTNT THCS Cẩm Thủy.

Thanh Hóa hiện có hệ thống cơ sở vật chất, trường lớp phát triển đồng bộ, mạng lưới cơ sở giáo dục rộng khắp, đáp ứng nhu cầu học tập của con em các dân tộc trong tỉnh. Đến nay, toàn tỉnh có trên 25.700 phòng học kiên cố, đạt tỷ lệ 90%; tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia chiếm 86,8% (trung bình chung cả nước đạt 65%). Đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục được tăng cường cả về số lượng và chất lượng, cơ bản đáp ứng yêu cầu công tác quản lý, dạy và học. Tỷ lệ cán bộ quản lý và giáo viên có trình độ chuẩn đạt 98,8%, trình độ trên chuẩn đạt 33,72%; tỷ lệ cán bộ quản lý, giáo viên tham gia thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) 2018 được bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ đạt 100%... Đây là tiền đề quan trọng cho việc đổi mới phương pháp giảng dạy, kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh. Các chương trình giáo dục mầm non, phổ thông được thực hiện nghiêm túc, đúng tinh thần đổi mới, chất lượng ngày càng được nâng lên, tiệm cận với mục tiêu giáo dục hiện đại.

Nhờ đó, năm học vừa qua, chất lượng giáo dục toàn diện tiếp tục giữ ổn định, giáo dục mũi nhọn cho thấy rõ những nỗ lực vượt bậc. Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 Thanh Hóa xếp thứ 7/34 tỉnh, thành phố sau sáp nhập, tăng 7 bậc so với năm 2024. Toàn tỉnh có 1.031 bài thi đạt điểm 10, có 1 thủ khoa khối X06 và 7 á khoa toàn quốc. Trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2024-2025, tỉnh có 77/90 học sinh dự thi đoạt giải, đạt tỷ lệ 85,6% (tỷ lệ học sinh đoạt giải xếp thứ 5 cả nước). Có 4 học sinh tham dự vòng 2 kỳ thi chọn đội tuyển dự thi Olympic quốc tế các môn: Toán, Vật lý và Tin học. Có 1 học sinh đoạt Huy chương Bạc tại cuộc thi “Đấu trường toán học châu Á” năm 2025 tổ chức tại Nhật Bản... Những thành tích này đưa Thanh Hóa nằm trong tốp đầu của cả nước về giáo dục mũi nhọn.

Cùng với đó, giáo dục STEM, nghiên cứu khoa học kỹ thuật và khởi nghiệp trong học sinh cũng là điểm sáng nổi bật, góp phần khơi dậy tư duy đổi mới sáng tạo, rèn luyện kỹ năng sống và gắn kết thực tiễn vào quá trình học tập. Năm học vừa qua, Thanh Hóa có 1 giải nhất, 1 giải nhì, 1 giải triển vọng tại cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia, trong đó có một dự án được chọn tham gia cuộc thi quốc tế.

Lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp và giáo dục thường xuyên cũng có bước phát triển đáng khích lệ. Mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp cơ bản đáp ứng nhu cầu của người học; 100% người học được giáo dục đạo đức, kỹ năng sống, hoạt động ngoại khóa, trải nghiệm tìm hiểu lịch sử, văn hóa địa phương và rèn luyện nâng cao thể lực; tỷ lệ phân luồng sau THCS từng bước được thực hiện đảm bảo theo quy định, qua đó góp phần đưa tỷ lệ lao động qua đào tạo trên địa bàn tỉnh từ 70% năm 2020 lên 74% năm 2024, dự kiến đạt 75% năm 2025.

Công tác phổ cập giáo dục được duy trì và nâng cao chất lượng. Toàn tỉnh tiếp tục đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3, phổ cập giáo dục THCS mức độ 2, xóa mù chữ mức độ 2. Các cơ sở giáo dục phổ thông đã triển khai thực hiện tốt Chương trình GDPT 2018 ở tất cả các khối lớp từ lớp 1 đến lớp 12. Đây cũng là cơ sở để ngành tiếp tục triển khai các nhiệm vụ đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo trong giai đoạn tới.

Năm học 2025-2026, Thanh Hóa đặt ra mục tiêu tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên. Chuẩn bị tốt các điều kiện để thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ từ 3 đến 5 tuổi; triển khai hiệu quả Chương trình GDPT 2018, tổ chức dạy học hai buổi/ngày phù hợp với điều kiện địa phương. Qua đó, quyết tâm tiếp tục giữ vững và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và giáo dục mũi nhọn, đẩy mạnh công tác bồi dưỡng học sinh giỏi quốc gia, phấn đấu tăng số lượng và chất lượng giải quốc gia, tham dự và có giải quốc tế.

Ngành giáo dục Thanh Hóa xác định đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính trong giáo dục, hoàn thiện cơ sở dữ liệu ngành; triển khai hiệu quả học bạ số, sổ liên lạc điện tử; ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong giáo dục; thực hiện khung năng lực số và kỹ năng số cho toàn ngành. Bên cạnh đó, ngành sẽ tập trung rà soát, sắp xếp, tổ chức lại quy mô trường, lớp đảm bảo hợp lý, phù hợp với điều kiện thực tiễn; đầu tư cơ sở vật chất ở những điểm trường chính để mở rộng quy mô, từng bước giảm dần các điểm trường lẻ. Tiếp tục bố trí nguồn vốn đầu tư, lồng ghép các chương trình, dự án, huy động xã hội hóa để đầu tư cơ sở vật chất, hỗ trợ hoạt động giáo dục và đào tạo; tạo điều kiện phát triển giáo dục ngoài công lập...

Trong tháng 8/2025, tỉnh Thanh Hóa vừa có văn bản gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo, đề xuất danh mục đầu tư xây dựng hệ thống trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học, THCS tại 16 xã biên giới đất liền của tỉnh. Trong đó, giai đoạn khởi công năm 2025 có 6 dự án, tổng mức đầu tư khoảng 739 tỷ đồng. Sang năm 2026, tỉnh tiếp tục triển khai 17 công trình khác, với tổng vốn khoảng 823 tỷ đồng. Việc đầu tư hệ thống trường phổ thông nội trú liên cấp ở khu vực biên giới không chỉ nhằm nâng cao chất lượng giáo dục mà còn góp phần giữ chân học sinh đến lớp, tạo điều kiện học tập tốt hơn cho con em đồng bào các dân tộc.

Với tinh thần đổi mới và những nỗ lực không ngừng của đội ngũ cán bộ, giáo viên, học sinh; sự quan tâm, đồng hành, ủng hộ của các cấp, các ngành và toàn xã hội, ngành giáo dục Thanh Hóa quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2025-2026 và những năm tiếp theo, đưa chất lượng giáo dục của tỉnh ngày càng phát triển nhanh, bền vững.

Bài và ảnh: Linh Hương