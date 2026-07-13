Đầu tư công nghệ hiện đại, nâng cao năng lực cạnh tranh

Trong bối cảnh chi phí sản xuất ngày càng gia tăng, yêu cầu về chất lượng sản phẩm, tiến độ giao hàng và sức cạnh tranh trên thị trường ngày càng khắt khe, đầu tư đổi mới công nghệ đang trở thành lựa chọn tất yếu của nhiều doanh nghiệp (DN). Tại Thanh Hóa, cùng với việc mở rộng quy mô sản xuất, nhiều DN đã ưu tiên đầu tư máy móc, thiết bị hiện đại, tự động hóa dây chuyền, cải tiến quy trình sản xuất nhằm nâng cao năng suất lao động, giảm chi phí, nâng cao chất lượng sản phẩm và tạo động lực cho tăng trưởng bền vững.

Công ty TNHH May Thiệu Đô, xã Thiệu Trung đầu tư máy móc, thiết bị hiện đại, từng bước nâng cao năng suất lao động và chất lượng sản phẩm.

Sau hơn 10 năm hình thành và phát triển kể từ khi thành lập năm 2014, Công ty CP Sản xuất bao bì Thái Yên, xã Tân Ninh đã không ngừng đổi mới công nghệ, cải tạo nhà xưởng và mở rộng quy mô sản xuất. Việc chính thức gia nhập hệ thống các công ty thành viên của Tập đoàn Thuận Đức đã tạo thêm động lực để DN tiếp tục hiện đại hóa dây chuyền, nâng cao năng lực sản xuất và từng bước khẳng định vị thế trong ngành sản xuất bao bì.

Song song với việc cải tạo nhà xưởng, DN đã đầu tư đồng bộ dây chuyền sản xuất bao bì PP theo hướng tự động hóa với hệ thống máy kéo sợi, máy dệt tròn tốc độ cao, dây chuyền tráng màng, in ống đồng nhiều màu, cắt - may - đóng gói tự động cùng các thiết bị kiểm tra chất lượng sản phẩm. Các công đoạn được kết nối liên hoàn, giúp giảm đáng kể thao tác thủ công, kiểm soát chất lượng từ nguyên liệu đầu vào đến thành phẩm. Bên cạnh đó, DN còn ứng dụng phần mềm quản lý sản xuất, theo dõi tiến độ đơn hàng và kiểm soát nguyên vật liệu theo thời gian thực, góp phần tối ưu quy trình vận hành, giảm hao hụt nguyên liệu, tiết kiệm chi phí và nâng cao hiệu quả sản xuất.

Nhờ chủ động đầu tư công nghệ, năng suất lao động được cải thiện rõ rệt, thời gian hoàn thành đơn hàng được rút ngắn, chất lượng sản phẩm ổn định hơn, đáp ứng tốt yêu cầu của các đối tác trong và ngoài nước. Năm 2025, Công ty CP Sản xuất bao bì Thái Yên đạt doanh thu hơn 340 tỷ đồng, tạo việc làm ổn định cho gần 500 lao động địa phương.

Tại Công ty TNHH May Thiệu Đô, xã Thiệu Trung, không khí sản xuất diễn ra khẩn trương. Trên các chuyền may, hàng trăm công nhân làm việc liên tục để hoàn thành các đơn hàng xuất khẩu. Nhiều thời điểm, DN phải bố trí tăng ca nhằm bảo đảm tiến độ giao hàng cho đối tác.

Ông Lê Nho Thắng, Giám đốc Xưởng Vest, Công ty TNHH May Thiệu Đô, cho biết: “Từ đầu năm đến nay, công ty đã xuất khẩu hơn 700 nghìn áo sơ mi và 150 nghìn bộ vest sang các thị trường Nhật Bản, Mỹ và nhiều nước châu Âu. So với cùng kỳ, lượng hàng xuất khẩu tăng khoảng 30%”.

Để đáp ứng nhu cầu sản xuất ngày càng lớn, DN đã đầu tư nâng cấp hệ thống chuyền may theo hướng tự động hóa với các thiết bị như máy may điện tử lập trình, máy trải vải tự động, máy cắt vải CNC, máy ép keo, máy thùa khuy, đính cúc tự động cùng hệ thống bàn là hơi công nghiệp và dây chuyền hoàn thiện sản phẩm hiện đại. Song song với đó, DN áp dụng phương pháp quản lý sản xuất tinh gọn (Lean), số hóa công tác quản lý đơn hàng và cân bằng chuyền may nhằm tối ưu năng suất ở từng công đoạn. Việc đầu tư đồng bộ giúp giảm tỷ lệ sai lỗi kỹ thuật, rút ngắn thời gian sản xuất, tiết kiệm nguyên phụ liệu, bảo đảm chất lượng đồng đều và đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe của các thị trường xuất khẩu lớn.

Theo đánh giá của Sở Khoa học và Công nghệ Thanh Hóa, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đang trở thành động lực quan trọng thúc đẩy phát triển DN. Những năm gần đây, nhiều DN trên địa bàn tỉnh đã quan tâm đầu tư máy móc, thiết bị hiện đại, ứng dụng công nghệ tự động hóa, công nghệ số và các phần mềm quản trị vào hoạt động sản xuất, kinh doanh. Việc đổi mới công nghệ không chỉ giúp nâng cao năng suất lao động, giảm chi phí sản xuất, tiết kiệm nguyên vật liệu, sử dụng hiệu quả năng lượng mà còn nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật của thị trường trong nước và quốc tế, tạo nền tảng để DN phát triển bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình đổi mới công nghệ vẫn đặt ra không ít khó khăn đối với DN, nhất là DN nhỏ và vừa khi chi phí đầu tư lớn, thời gian thu hồi vốn dài, khả năng tiếp cận nguồn vốn còn hạn chế và yêu cầu về nguồn nhân lực chất lượng cao ngày càng lớn. Vì vậy, bên cạnh sự chủ động của DN, cần tiếp tục đẩy mạnh các chính sách hỗ trợ chuyển giao công nghệ, kết nối đổi mới sáng tạo, đào tạo nguồn nhân lực, hỗ trợ tiếp cận tín dụng và khuyến khích DN mạnh dạn đầu tư vào khoa học, công nghệ.

Trong xu thế phát triển của nền kinh tế số và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, đầu tư dây chuyền hiện đại không còn là lựa chọn mà đã trở thành yêu cầu tất yếu đối với DN. Việc mạnh dạn đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm sẽ tạo nền tảng để DN Thanh Hóa phát triển bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng thị trường và đóng góp tích cực vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế của tỉnh trong giai đoạn mới.

Bài và ảnh: Chi Phạm