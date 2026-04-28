Đấu tranh với những “bình luận bẩn”

Sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin là cơ hội để truyền thông lan tỏa, đó là một trong những điều kiện để mở rộng dân chủ. Thế nhưng, không ít tổ chức, cá nhân đã lợi dụng vấn đề này để tung tin thất thiệt, nhất là bình luận (comment) bịa đặt, vu khống nhằm mục đích tấn công cá nhân, bôi nhọ danh dự, kích động, hoặc “câu view” tiêu cực...

Đảng ủy các Cơ quan Đảng tỉnh tập huấn kỹ năng nhận diện, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng.

Gần đây, khi mở các trang mạng xã hội người dùng sẽ thấy xuất hiện dày đặc các bình luận về việc giá xăng, dầu thế giới tăng phi mã do căng thẳng leo thang giữa Iran và Mỹ cùng các đồng minh. Giá dầu thô liên tục biến động ở mức cao, tạo áp lực trực tiếp lên giá xăng dầu trong nước. Lợi dụng tình hình này, trên các trang mạng xã hội đã xuất hiện không ít những bình luận với thái độ mỉa mai, xuyên tạc về công tác quản lý của Nhà nước ta. Những đối tượng này đã cố tình “đánh tráo khái niệm”, cho rằng quỹ bình ổn giá mà giá không ổn!. Thậm chí, những kẻ này còn thực hiện các phép so sánh khập khiễng đến nực cười giữa giá xăng, dầu tại Việt Nam với các quốc gia khác, nhất là các quốc gia Trung Đông - nơi có trữ lượng dầu mỏ khổng lồ và chính sách trợ giá đặc thù, từ đó thêu dệt nên hình ảnh một chính phủ “vô cảm”, “thiếu trách nhiệm” với người dân. Đây đều là những luận điệu sai trái, mang tính kích động nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc và hạ thấp uy tín của Chính phủ.

Bài học từ những cuộc bạo động nhân danh “biểu tình vì giá cả” ở một số quốc gia trên thế giới vẫn còn đó và là lời cảnh tỉnh để mọi người dân chúng ta phải hết sức cảnh giác. Hậu quả cuối cùng không phải là giá xăng, dầu giảm xuống, mà là nền kinh tế bị tàn phá, người dân rơi vào cảnh nghèo khó, mất mát. Đó cũng chính là kịch bản mà các thế lực thù địch đang muốn xảy ra.

Thực tế, “bình luận bẩn” có khá nhiều dạng. Dạng dễ nhận thấy nhất là những comment tục tĩu. Dạng thứ hai tinh vi hơn, khó kiểm soát hơn vì nhìn thoáng qua tưởng chừng vô hại. Những kẻ thường xuyên tung “comment bẩn” dạng này bỏ thời gian để theo dõi xem những người còn lại trong diễn đàn đang nói về điều gì để bắt lỗi, chất vấn... những bình luận này thường gay gắt hơn mức bình thường để tạo nên làn sóng lan truyền trên mạng. Dạng thứ ba là những comment do chính “chủ thớt” “tạo cớ” để làm chủ đề bàn luận cho cư dân mạng tham gia và đưa ra nhận xét, bình phẩm, đánh giá của mình, từ đó lôi kéo, kích động người khác cùng bình luận nhằm đạt được ý đồ. Dạng “comment bẩn” này thường được dựng lên có chủ đích rõ ràng, có thể vì mục đích chính trị, kinh tế - xã hội... Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh nói riêng, cả nước nói chung đã có không ít trường hợp bị xử phạt chỉ vì “bình luận bẩn”, bất chấp hậu quả xảy ra. Điển hình như Công an xã Nam Xuân, tỉnh Thanh Hóa đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Khắc Tr. (sinh năm 1966) ở bản Phố Mới, xã Nam Xuân, với số tiền 10 triệu đồng về hành vi bình luận với nội dung không có căn cứ, mang tính quy chụp, làm ảnh hưởng đến uy tín của lực lượng kiểm lâm.

Để tiếp tục đấu tranh quyết liệt với các “bình luận bẩn” nguy hại, cơ quan chức năng khuyến cáo người tham gia mạng xã hội cần đề cao cảnh giác trước các bình luận tiêu cực; đồng thời tích cực lan tỏa những thông tin tích cực; hình ảnh tốt đẹp về các hoạt động xã hội, hoạt động vì cộng đồng, phê phán những thói xấu, biểu hiện lệch lạc, xây dựng văn hóa ứng xử trong sáng trên mạng xã hội. Khi tham gia mạng xã hội, các “cư dân mạng” cần trang bị các kỹ năng tự bảo vệ thông tin cá nhân, cách thức chắt lọc, tiếp nhận thông tin. Có như vậy, việc khai thác, sử dụng mạng xã hội mới hiệu quả, thiết thực và lành mạnh.

Về phía cơ quan chức năng, để nghiêm trị các hành vi vi phạm về lĩnh vực an ninh mạng, tại dự thảo Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân đang được lấy ý kiến, Bộ Công an đã đề xuất mức tiền phạt tối đa trong lĩnh vực an ninh mạng đối với cá nhân là 100 triệu đồng, đối với tổ chức là 200 triệu đồng. Đối với lĩnh vực bảo vệ dữ liệu cá nhân, mức phạt tối đa với hành vi mua, bán dữ liệu cá nhân được đề xuất là 10 lần khoản thu có được từ hành vi vi phạm. Với các hành vi vi phạm khác trong lĩnh vực này, mức phạt tối đa đối với cá nhân là 1,5 tỷ đồng, còn đối với tổ chức là 3 tỷ đồng...

Bài và ảnh: Lê Phượng