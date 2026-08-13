“Đầu tàu” Nghi Sơn tăng tốc

Là nơi tập trung những dự án công nghiệp, năng lượng và cảng biển quy mô lớn nhất của tỉnh, Khu Kinh tế Nghi Sơn (KKTNS) tiếp tục giữ vai trò “đầu tàu”, với nhiệm vụ vừa gia tăng sản lượng từ các doanh nghiệp hiện hữu, vừa đẩy nhanh tiến độ các dự án mới để bổ sung năng lực sản xuất, tạo thêm sức kéo cho mục tiêu tăng trưởng GRDP 11%.

Dây chuyền 2, Nhà máy Giấy bao bì MIZA Nghi Sơn đang khẩn trương lắp đặt thiết bị để vận hành vào tháng 9/2026.

Những ngày đầu tháng 8, dây chuyền 1, Nhà máy Giấy bao bì MIZA Nghi Sơn tại KKTNS tiếp tục duy trì nhịp sản xuất cao. Với công suất thiết kế 100.000 tấn/năm, trong 7 tháng năm nay, sản lượng của nhà máy đã vượt 10% công suất thiết kế. Sản phẩm của nhà máy không chỉ cung ứng cho nhiều tỉnh, thành phía Bắc mà còn xuất khẩu sang Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc...

Dư địa tăng trưởng của doanh nghiệp tiếp tục được mở rộng khi dây chuyền sản xuất thứ 2 đang bước vào những công đoạn cuối cùng để chuẩn bị vận hành. Ông Hà Thọ Bảo, Trưởng phòng Kinh doanh, Công ty TNHH MIZA Nghi Sơn, cho biết: “Những tháng cuối năm, chúng tôi phấn đấu sản lượng của dây chuyền 1 tăng khoảng 15% so với cùng kỳ. Đồng thời, doanh nghiệp đang đẩy nhanh tiến độ giai đoạn 2, phấn đấu đưa dây chuyền mới có công suất 120.000 tấn/năm, với công nghệ hiện đại hơn vào vận hành trong tháng 9 năm nay".

Chỉ tính riêng 16 dự án lớn, trọng điểm đã đi vào hoạt động tại KKTNS đã có tổng mức đầu tư lên tới 378.000 tỷ đồng. Nơi đây đã hình thành hệ sinh thái công nghiệp quy mô lớn với Liên hợp Lọc hóa dầu Nghi Sơn công suất 10 triệu tấn dầu thô/năm; Nhiệt điện Nghi Sơn I công suất 600 MW; Nhiệt điện Nghi Sơn II công suất 1.200 MW cùng các nhà máy thép, xi măng, giấy bao bì... Nghi Sơn hiện đã trở thành trung tâm sản xuất công nghiệp chế biến, chế tạo lớn nhất của tỉnh, đóng góp khoảng 30% mức tăng GRDP và khoảng 50% tổng thu ngân sách hằng năm.

Không chỉ khai thác tối đa năng lực của các nhà máy đang hoạt động, nguồn tăng trưởng mới của Nghi Sơn đang được kỳ vọng từ những dự án chuẩn bị hoàn thành. Tại đây, có 25 dự án lớn, trọng điểm đang triển khai, với tổng mức đầu tư khoảng 71.615 tỷ đồng. Trong đó, Tổ hợp hóa chất Đức Giang - Nghi Sơn, Cảng container Long Sơn, Khu bến container số 2 của Tập đoàn VAS Nghi Sơn, các dây chuyền mới của Nhà máy Luyện cán thép Nghi Sơn số 2... Một số dự án đã được đưa vào kế hoạch của tỉnh để tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ, sớm chuyển dòng vốn đầu tư thành năng lực sản xuất thực tế.

Tại công trường dây chuyền 3, Nhà máy Luyện cán thép Nghi Sơn số 2, khoảng 400 - 500 lao động đang được huy động trong giai đoạn cao điểm lắp đặt thiết bị. Ông Chu Văn Tùng, chỉ huy trưởng thi công lắp đặt dự án, cho biết: “Dây chuyền có công suất thiết kế 1,6 triệu tấn thép cán/năm, ứng dụng công nghệ DANIELI của Italia, hướng tới đáp ứng thị trường trong nước và tiêu chuẩn xuất khẩu tại nhiều thị trường. Hiện chúng tôi đang tập trung tối đa nhân lực cho công tác lắp đặt, phấn đấu vận hành thử trong quý IV/2026".

Cùng với yêu cầu tăng tốc đưa các dự án mới vào hoạt động, theo chỉ đạo của UBND tỉnh, Ban Quản lý KKTNS và các Khu công nghiệp (KCN) là đầu mối trực tiếp theo dõi hoạt động của các doanh nghiệp trong khu kinh tế, KCN; phối hợp theo dõi sản lượng các sản phẩm công nghiệp chủ lực, kịp thời tháo gỡ khó khăn để bù đắp phần sản lượng thiếu hụt trong 6 tháng đầu năm. Đặc biệt, Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn - một trong những “biến số” có ảnh hưởng lớn đến tăng trưởng công nghiệp của tỉnh - Ban được giao phối hợp với Sở Công Thương làm việc với doanh nghiệp để thống nhất kế hoạch nhập dầu thô, lịch vận hành, bảo dưỡng và sản lượng từng tháng. Mục tiêu là duy trì nhà máy vận hành bình quân khoảng 110% công suất thiết kế, đạt sản lượng khoảng 4,6 triệu tấn trong 6 tháng cuối năm.

Theo ông Trịnh Huy Triều, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Quản lý KKTNS và các KCN, để góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, ban xác định phải tác động đồng thời vào cả đầu tư và sản xuất. Trước hết là đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về giải phóng mặt bằng và nguồn vật liệu xây dựng. Đối với đầu tư trực tiếp, cùng với thu hút dự án mới, ban sẽ khuyến khích các doanh nghiệp hiện hữu tăng vốn, mở rộng đầu tư, nâng công suất và sản lượng; đồng thời thúc đẩy các dự án đã được chấp thuận hoặc ký ghi nhớ sớm chuyển sang giai đoạn triển khai để chuyển vốn đăng ký thành khối lượng đầu tư thực tế.

Quan trọng hơn, những dự án đang ở chặng cuối sẽ được tập trung tháo gỡ để sớm chuyển từ “vốn đầu tư” thành “năng lực sản xuất”. Các dự án như Tổ hợp hóa chất Đức Giang Nghi Sơn, các dây chuyền của Thép VAS Nghi Sơn, Nhà máy thép Minh Danh, Nhà máy dụng cụ thể thao Outdoor Gear Việt Nam... đang được theo dõi sát tiến độ. Những khó khăn về điện, nước, giao thông, xử lý nước thải, nguyên liệu, logistics và xuất nhập khẩu sẽ được phối hợp giải quyết để doanh nghiệp sớm vận hành, tạo sản phẩm và giá trị gia tăng mới.

“Tăng trưởng bền vững không thể chỉ được chuẩn bị trong vài tháng. Một dự án lớn từ khi xúc tiến, hoàn thiện thủ tục, xây dựng đến khi vận hành có thể cần nhiều năm. Vì vậy, bên cạnh việc khai thác tối đa dư địa tăng trưởng trong những tháng cuối năm 2026, những dự án được chuẩn bị, khởi công và thúc đẩy hôm nay chính là nguồn lực cho tăng trưởng của những năm tiếp theo. Khi những nhà máy hiện hữu tăng công suất, những dự án mới nối tiếp đi vào vận hành và dòng hàng hóa qua cảng ngày càng lớn, “đầu tàu” Nghi Sơn sẽ có thêm sức kéo, cùng Thanh Hóa tiến tới mục tiêu tăng trưởng hai con số không chỉ trong năm 2026, mà cả trong chặng đường phát triển dài hạn”, Trưởng Ban Quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN Trịnh Huy Triều, kỳ vọng.

Bài và ảnh: Minh Hằng