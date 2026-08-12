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Vietjet cung cấp hơn 4.400 chuyến bay phục vụ cao điểm lễ 2/9

NL
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Chào đón kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, Vietjet dự kiến bổ sung 82.000 chỗ, tương đương 400 chuyến bay trên các đường bay trong nước và quốc tế. Ước tính trong thời gian từ 26/8 đến 5/9/2026, Vietjet sẽ cung cấp hơn 4.400 chuyến bay đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân và du khách trong kỳ nghỉ.

Vietjet cung cấp hơn 4.400 chuyến bay phục vụ cao điểm lễ 2/9

Chào đón kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, Vietjet dự kiến bổ sung 82.000 chỗ, tương đương 400 chuyến bay trên các đường bay trong nước và quốc tế. Ước tính trong thời gian từ 26/8 đến 5/9/2026, Vietjet sẽ cung cấp hơn 4.400 chuyến bay đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân và du khách trong kỳ nghỉ.

Vietjet cung cấp hơn 4.400 chuyến bay phục vụ cao điểm lễ 2/9

Vietjet sẽ cung cấp hơn 4.400 chuyến bay đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân và du khách trong kỳ nghỉ lễ 2/9.

Các chuyến bay tăng cường tập trung trên những đường bay kết nối TP.HCM, Hà Nội với các trung tâm kinh tế, du lịch và điểm đến được yêu thích như Đà Nẵng, Nha Trang, Phú Quốc, Huế, Đà Lạt..., mang đến thêm nhiều lựa chọn về thời gian và hành trình cho hành khách trong giai đoạn cao điểm.

Trước nhu cầu đi lại được dự báo tăng cao trong kỳ nghỉ Quốc khánh, đặc biệt trên các đường bay kết nối các thành phố lớn với các điểm đến du lịch, Vietjet chủ động bố trí đội tàu bay, nguồn lực khai thác và tăng cường nhân sự tại các sân bay, sẵn sàng phục vụ hành khách trong những ngày cao điểm.

Không ngừng mở rộng mạng bay quốc tế, Vietjet cũng mang tới cho hành khách thêm nhiều lựa chọn điểm đến khắp Đông Nam Á, Đông Bắc Á, Australia, Ấn Độ, Sri Lanka... Cùng với các chương trình khuyến mãi được triển khai thường xuyên, liên tục, hành khách có thể dễ dàng lựa chọn hành trình phù hợp để tận hưởng kỳ nghỉ Quốc khánh 2/9 cùng gia đình, bạn bè và người thân.

Trong dịp cao điểm lễ 2/9, lượng khách tại các sân bay dự kiến tăng cao, Vietjet đã chủ động tăng cường nguồn lực và bổ sung nhân sự để hỗ trợ hành khách làm thủ tục nhanh chóng, thuận tiện. Hành khách cũng có thể tiết kiệm thời gian bằng cách làm thủ tục trực tuyến qua ứng dụng Vietjet Air hoặc VNeID trước chuyến bay để có kỳ nghỉ lễ trọn vẹn, an toàn và thuận lợi.

NL

Từ khóa:

#Chuyến bay #VNeID #Quốc khánh 2/9 #Phục vụ #Chương trình khuyến mãi #cung cấp #Lễ 2/9 #hành khách #Quốc tế #Nghỉ lễ

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