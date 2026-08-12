Thủy điện Sông Âm đẩy nhanh tiến độ sau nhiều năm đình trệ

Sau hơn 15 năm kể từ khi khởi công với nhiều lần chậm tiến độ, Dự án Thủy điện Sông Âm (trên địa bàn xã Văn Phú) đang được đẩy nhanh thi công. Riêng hạng mục hầm dẫn nước đã hoàn thành và chính thức thông hầm ngày 6/8/2026, vượt tiến độ khoảng 2 tháng so với kế hoạch. Các hạng mục còn lại cũng đang được các nhà thầu tập trung triển khai, phấn đấu hoàn thành, đưa dự án vào vận hành trong quý I/2027.

Các hạng mục của công trình Nhà máy thủy điện Sông Âm đang được đẩy nhanh tiến độ.

Dự án Thủy điện Sông Âm do Công ty CP Đầu tư năng lượng Việt Nam làm chủ đầu tư, được UBND tỉnh Thanh Hóa chấp thuận chủ trương đầu tư từ tháng 11/2009 và khởi công xây dựng vào tháng 7/2010. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân, dự án không được triển khai theo kế hoạch, kéo dài trong nhiều năm.

Trong quá trình thực hiện, dự án nhiều lần được điều chỉnh chủ trương đầu tư. Theo quyết định điều chỉnh được UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành năm 2023, dự án có công suất lắp máy 14MW, tổng vốn đầu tư khoảng 483,7 tỷ đồng, diện tích đất sử dụng khoảng 56,8ha. Đến tháng 11/2024, dự án tiếp tục được điều chỉnh, nâng diện tích thực hiện lên hơn 57,7ha, đồng thời xác định lại các mốc tiến độ về giải phóng mặt bằng, đất đai và hoàn thành dự án.

Sau thời gian dài đình trệ, từ tháng 2/2025, dự án được tổ chức thi công trở lại với cường độ cao. Trên công trường thường xuyên duy trì khoảng 130 - 140 cán bộ, kỹ sư và công nhân. Trừ những thời điểm mưa lớn, các đơn vị tổ chức thi công liên tục 3 ca, tranh thủ tối đa thời gian và điều kiện thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ.

Ông Lê Xuân Hiểu, Giám đốc dự án cho biết: “Sau khi kết thúc mùa mưa lũ, nhân lực trên công trường sẽ được tăng lên khoảng 180 - 200 người để tập trung hoàn thiện các hạng mục còn lại. Đến nay, hầm dẫn nước đã hoàn thành và thông hầm, vượt tiến độ khoảng 2 tháng so với kế hoạch. Đây là một trong những mốc quan trọng, tạo điều kiện để dự án chuyển sang triển khai các hạng mục tiếp theo”. Chủ đầu tư và các đơn vị thi công đang tập trung huy động nhân lực, máy móc, thiết bị và nguồn lực; đồng thời tuân thủ các quy trình, quy phạm kỹ thuật, bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh môi trường và chất lượng công trình.

Các hạng mục khác của dự án hiện đạt khoảng 56% khối lượng thi công. Các nhà thầu đang tập trung thi công nhà máy, các công trình đầu mối và hạng mục phụ trợ, đồng thời chuẩn bị các điều kiện để bước vào giai đoạn lắp đặt thiết bị. Theo kế hoạch, công tác lắp máy dự kiến được triển khai từ tháng 9/2026. Chủ đầu tư đặt mục tiêu hoàn thành các hạng mục, tổ chức nghiệm thu và hòa lưới phát điện trong quý I/2027.

Tuy nhiên, điều kiện thời tiết và địa hình miền núi vẫn là những thách thức lớn đối với tiến độ dự án. Khu vực thi công thường chịu ảnh hưởng của mưa lũ; khi nước lũ dâng cao, một số tuyến đường có thể bị chia cắt, nguy cơ sạt lở tăng, ảnh hưởng đến việc vận chuyển vật tư, thiết bị cũng như huy động nhân lực vào công trường. Các đơn vị thi công đang chủ động xây dựng phương án ứng phó với thời tiết, tăng cường bảo đảm an toàn công trường và tranh thủ tối đa những thời điểm thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ các hạng mục.

Với công suất 14MW, khi hoàn thành và hòa lưới, Thủy điện Sông Âm sẽ bổ sung nguồn điện cho hệ thống điện quốc gia, đồng thời góp phần khai thác hiệu quả tiềm năng thủy năng, tạo việc làm, tăng nguồn thu ngân sách và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại khu vực miền núi phía Tây Thanh Hóa.

Bài và ảnh: Hữu Đại