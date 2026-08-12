Ứng dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất

Chuyển giao và ứng dụng khoa học - kỹ thuật (KHKT) vào trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, ngành nghề nông thôn... được xác định là một trong những giải pháp tối ưu nhằm tạo ra bước đột phá về năng suất, chất lượng sản phẩm, mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân nông thôn.

Người dân xã Thiệu Trung ứng dụng KHKT để cải tạo vườn tạp, trồng cây ăn quả.

Có truyền thống sản xuất nông nghiệp, xã Thiệu Trung đang tạo điều kiện thuận lợi cho người dân ứng dụng KHKT, đưa cơ giới hóa trong các khâu làm đất, gieo cấy và thu hoạch. Ông Lê Bá Dũng, Giám đốc HTX dịch vụ nông nghiệp Thiệu Viên chia sẻ: “Từ những diện tích trồng nhỏ lẻ, hiện nay, HTX đã xây dựng được hơn 200ha lúa sản xuất tập trung, theo chuỗi liên kết. Không chỉ bao tiêu sản phẩm cho người dân, chúng tôi tham gia gần như toàn bộ quy trình sản xuất từ cung ứng giống, phân bón, thủy lợi, mạ khay, máy cấy, chuyển giao kỹ thuật cho đến thu hoạch và tiêu thụ. Người dân được hướng dẫn cách quản lý đồng ruộng, thực hiện các phương thức “3 cùng”, quản lý dịch hại tổng hợp, tăng cường sử dụng phân bón có nguồn gốc hữu cơ... Trên những cánh đồng, lúa được gieo cấy đồng loạt; máy móc thay thế dần lao động thủ công, quy trình chăm sóc cũng được kiểm soát chặt chẽ”. Đến nay, HTX đã xây dựng được hai vùng sản xuất đạt tiêu chuẩn VietGAP, sản xuất gạo Vân Đài 25ha và vùng sản xuất gạo Viên Nội 10ha.

Xã Thiệu Trung còn khuyến khích, vận động người dân tích tụ, tập trung 108ha đất để hình thành các vùng sản xuất rau màu, dưa chuột, dưa vàng... quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao. Xã khuyến khích người dân áp dụng KHKT, máy móc hiện đại phát triển các sản phẩm OCOP; nhất là các sản phẩm mang giá trị văn hóa truyền thống, gắn với thương hiệu địa phương như trống đồng Bảy Tuyên, trống đồng Quý Châu...

Trong phát triển sản phẩm OCOP, việc ứng dụng KHKT, công nghệ mới là một trong những yếu tố then chốt giúp sản phẩm nâng cao về chất lượng và sức cạnh tranh trên thị trường trong và ngoài nước. Ông Lê Đình Tú, Giám đốc HTX nông lâm nghiệp Bình Sơn, xã Thọ Bình, cho biết: “HTX đã mạnh dạn đầu tư hệ thống máy móc theo dây chuyền tự động hóa như máy sấy lạnh, máy nghiền bột chè, máy hút chân không, máy đóng trà túi lọc. Cùng với đó, toàn bộ vùng nguyên liệu chè được sản xuất theo quy trình VietGAP, số hóa thông tin minh bạch về quy trình trồng trọt và chế biến; người tiêu dùng có thể quét mã QR trên bao bì để kiểm tra nguồn gốc rõ ràng”.

Khi yêu cầu về chất lượng nông sản, an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường và khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu ngày càng cao, các địa phương cần xây dựng các mô hình trình diễn; hỗ trợ người dân tiếp cận với công nghệ số, thiết bị thông minh và kỹ thuật canh tác tiên tiến; khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp công nghệ cao, chế biến sâu và phát triển chuỗi liên kết bền vững...

Bài và ảnh: Lê Ngọc