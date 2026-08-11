Sun PhuQuoc Airways mở rộng mạng bay đường dài với đội Airbus A330

Sun PhuQuoc Airways (SPA) dự kiến tiếp nhận 8 tàu bay thân rộng Airbus A330, trong đó 4 tàu được đưa vào đội bay trong năm 2026 và 4 tàu tiếp theo trong 4 tháng đầu năm 2027. Đây là bước chuẩn bị để hãng mở rộng phạm vi khai thác, tăng kết nối Phú Quốc với các thị trường quốc tế tầm trung và đường dài.

Ông Nguyễn Mạnh Quân, Tổng Giám đốc Sun PhuQuoc Airways, chia sẻ: “Việc đầu tư đội tàu thân rộng Airbus A330 là một bước đi chiến lược trong quá trình phát triển của Sun PhuQuoc Airways. Chúng tôi không chỉ hướng tới mở rộng mạng bay, mà còn muốn nâng cấp trải nghiệm của hành khách trên những hành trình dài hơn, với sản phẩm và dịch vụ được đầu tư bài bản ngay từ đầu. Đây cũng là nền tảng để SPA từng bước hoàn thiện chất lượng dịch vụ theo định hướng tiêu chuẩn 5 sao quốc tế.”

Lộ trình tiếp nhận và kế hoạch khai thác 8 tàu A330

Theo kế hoạch, hai tàu A330 đầu tiên dự kiến về Việt Nam trong tháng 9/2026 sẽ được đưa vào khai thác ngay, tạo thêm năng lực để SPA tăng cường các đường bay tới Hàn Quốc và mở rộng kết nối quốc tế tới Nga, Kazakhstan. Tiếp đó, 01 tàu sẽ được bàn giao trong tháng 10 và 01 tàu trong tháng 12, nâng tổng số A330 gia nhập đội bay trong năm 2026 lên 04 chiếc.

Tàu bay A330 của Sun PhuQuoc Airways.

Sang năm 2027, khi 04 tàu A330 tiếp theo lần lượt được đưa vào khai thác, năng lực đội tàu được mở rộng sẽ tạo dư địa để SPA tiến xa hơn về phạm vi thị trường, với các đường bay tới Nhật Bản và Australia dự kiến triển khai ngay từ quý I, đầu quý II, đồng thời nghiên cứu khai thác một số điểm đến tại châu Âu, trong đó có Cộng hòa Séc và Ba Lan.

Đội tàu và mạng bay vì thế được phát triển theo một lộ trình đồng bộ, từng bước đưa SPA từ mạng bay khu vực tới các thị trường tầm trung và đường dài, với Phú Quốc giữ vai trò trung tâm kết nối.

A330 với diện mạo và trải nghiệm mới

Trước khi đưa vào khai thác thương mại, các tàu A330 đang được Sun PhuQuoc Airways tập trung hoàn thiện nội thất và ngoại thất, hướng tới diện mạo đồng nhất với bộ nhận diện mới của hãng và nâng cấp trải nghiệm hành khách trên các hành trình dài.

Các tàu A330 hướng tới diện mạo đồng nhất với bộ nhận diện mới của hãng.

Đội tàu A330 sẽ được khai thác với 3 hạng ghế, đáp ứng đa dạng nhu cầu hành khách. Khoang Thương gia được trang bị ghế ngả phẳng (full-flat), mang đến không gian nghỉ ngơi riêng tư và thuận tiện trên các hành trình dài. Khoang Phổ thông Đặc biệt (Premium Economy) mang đến không gian rộng rãi hơn cùng những tiện nghi được nâng cấp. Khoang Phổ thông (Economy) cung cấp trải nghiệm dịch vụ đầy đủ, phù hợp với nhiều nhóm hành khách.

Đặc biệt, cả ba khoang đều được trang bị màn hình giải trí cá nhân, kết nối với hệ thống giải trí không dây (IFE) với kho nội dung được tuyển chọn đa dạng. Từ những bom tấn điện ảnh Việt Nam và quốc tế, các chương trình giải trí dành cho trẻ em đến nội dung dành cho cả gia đình, hệ thống được xây dựng và phân loại phù hợp với từng nhóm tuổi, giúp hành khách dễ dàng lựa chọn nội dung thư giãn trong suốt hành trình.

Khoang thương gia.

Toàn bộ nội thất được thiết kế lại theo định hướng đồng nhất với trải nghiệm dịch vụ mà SPA đang từng bước hoàn thiện trên toàn mạng bay, hướng tới tiêu chuẩn 5 sao quốc tế.

Từ 8 tàu thân rộng A330 trong giai đoạn 2026-2027, Sun PhuQuoc Airways đang xây dựng nền tảng cho một giai đoạn phát triển mới: đội tàu hiện đại hơn, mạng bay vươn xa hơn và trải nghiệm dịch vụ được hoàn thiện hơn. Qua đó, hãng từng bước mở rộng khả năng kết nối Phú Quốc với các trung tâm du lịch, kinh tế và hàng không tại châu Á, châu Âu và châu Đại Dương.

Nhìn xa hơn, đội tàu A330 là một phần trong chiến lược phát triển đội tàu thân rộng của Sun PhuQuoc Airways. Dự kiến từ năm 2031, hãng sẽ nhận bàn giao 40 tàu thân rộng Boeing 787-9 Dreamliner thuộc sở hữu, mở ra năng lực khai thác các hành trình liên lục địa và từng bước mở rộng phạm vi kết nối của SPA tới những thị trường xa hơn trên thế giới.

Tùng Dương (LN)