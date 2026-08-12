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Giám sát trách nhiệm quản lý kinh doanh vật tư nông nghiệp

Lan Hương
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(Baothanhhoa.vn) - Sáng 12/8, đoàn giám sát của tỉnh do Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nguyễn Quốc Tiến làm trưởng đoàn đã giám sát trách nhiệm của UBND cấp xã trong quản lý hoạt động kinh doanh vật tư nông nghiệp tại xã Hoằng Hóa.

Giám sát trách nhiệm quản lý kinh doanh vật tư nông nghiệp

Sáng 12/8, đoàn giám sát của tỉnh do Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nguyễn Quốc Tiến làm trưởng đoàn đã giám sát trách nhiệm của UBND cấp xã trong quản lý hoạt động kinh doanh vật tư nông nghiệp tại xã Hoằng Hóa.

Giám sát trách nhiệm quản lý kinh doanh vật tư nông nghiệp

Đoàn giám sát làm việc tại xã Hoằng Hóa.

Tham gia đoàn giám sát có đại diện Ủy ban MTTQ tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Chi cục Quản lý thị trường (Sở Công Thương).

Hiện trên địa bàn xã Hoằng Hóa có 21 cơ sở kinh doanh vật tư nông nghiệp, gồm 16 cơ sở kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và 5 cơ sở kinh doanh giống cây trồng.

Qua giám sát tại một số cơ sở kinh doanh cho thấy, hầu hết đều bảo đảm giấy tờ và điều kiện kinh doanh theo quy định; tuy nhiên vẫn còn một số tồn tại trong bảo quản, kinh doanh phân bón và thuốc bảo vệ thực vật.

Giám sát trách nhiệm quản lý kinh doanh vật tư nông nghiệp

Đoàn giám sát tại một cơ sở kinh doanh vật tư nông nghiệp trên địa bàn xã Hoằng Hoá.

Làm việc với UBND xã Hoằng Hóa, các thành viên đoàn giám sát đã tập trung làm rõ trách nhiệm của chính quyền cơ sở trong quản lý các cơ sở kinh doanh vật tư nông nghiệp; công tác tuyên truyền, kiểm tra, giám sát việc chấp hành quy định pháp luật về điều kiện kinh doanh, nguồn gốc và chất lượng sản phẩm.

Đoàn giám sát đề nghị UBND xã Hoằng Hóa tiếp tục tuyên truyền để các cơ sở kinh doanh vật tư nông nghiệp thực hiện đúng quy định, điều kiện kinh doanh; siết chặt quản lý, tăng cường kiểm tra định kỳ, đột xuất; nêu rõ những trường hợp vi phạm; phối hợp với lực lượng Quản lý thị trường và các ngành chức năng, phát huy vai trò giám sát của Hội Nông dân và người dân, kịp thời phát hiện, ngăn chặn vật tư nông nghiệp giả, kém chất lượng ngay từ cơ sở, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nhằm bảo vệ quyền lợi và hiệu quả sản xuất của nông dân.

Lan Hương

Từ khóa:

#Vật tư nông nghiệp #Đoàn giám sát #Hội nông dân tỉnh

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