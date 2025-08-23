Dấu ấn hè tình nguyện

Hè tình nguyện là hoạt động ý nghĩa được Tỉnh đoàn triển khai từ tháng 5 đến tháng 8/2025. Thông qua chiến dịch, nhằm mục đích phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của đoàn viên, thanh niên tham gia các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, vì an sinh xã hội, chung tay XDNTM...

Đoàn viên xã Pù Nhi tu sửa lại nghĩa trang liệt sĩ tại địa phương.

Còn nhớ, những ngày cuối tháng 7 dưới cái nắng oi ả, Nghĩa trang liệt sĩ Hàm Rồng luôn tấp nập đón dòng người về dâng hương, tưởng niệm. Đây là nơi yên nghỉ của hơn 2.000 liệt sĩ Thanh Hóa hy sinh trong kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ và quân tình nguyện Việt Nam hy sinh khi làm nghĩa vụ quốc tế tại nước bạn Lào. Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, tuổi trẻ Thanh Hóa đã dâng hoa, dâng hương, thắp nến tri ân, bày tỏ lòng thành kính, biết ơn vô hạn trước những đóng góp, hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, vì hạnh phúc của Nhân dân.

Cùng với hoạt động thắp nến tri ân, tháng 7 tại các địa phương trong tỉnh các cấp bộ đoàn cũng huy động hàng lượt nghìn đoàn viên, thanh niên tình nguyện tham gia lao động làm đẹp cảnh quan môi trường khu vực nghĩa trang liệt sĩ, quét vôi ve cho hàng nghìn ngôi mộ liệt sĩ. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong đoàn viên, thanh thiếu nhi về truyền thống “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn” gắn với lịch sử truyền thống đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc; 100% tổ chức cơ sở đoàn trong toàn tỉnh đã tổ chức các hoạt động tri ân gia đình chính sách. Nổi bật như tại xã Xuân Lập, đoàn xã đã huy động hơn 500 đoàn viên, thanh niên ra quân dọn vệ sinh môi trường trong khu nghĩa trang liệt sĩ xã. Tại phường Nghi Sơn, không khí tại ngôi nhà nhỏ của các bà Trần Thị Hứa, sinh năm 1944 (vợ liệt sĩ Nguyễn Văn Ráu) trở nên ấm áp, rộn ràng hơn khi có các đoàn viên, thanh niên đến thăm hỏi, động viên. Mặc dù tuổi đã cao, nhưng bà vẫn khỏe mạnh và tràn đầy nhiệt huyết để “truyền lửa” cho những người trẻ hôm nay tiếp bước.

Ngay sau sáp nhập đơn vị hành chính, các cấp bộ đoàn đã triển khai các đội hình thanh niên tình nguyện, tích cực tham gia hỗ trợ chính quyền và Nhân dân các địa phương, góp phần giúp bộ máy hành chính mới vận hành thông suốt, hiệu quả. Theo đó, tại xã Xuân Hòa, sáng sớm những ngày tháng 7 trung tâm phục vụ hành chính công xã thường chật kín chỗ ngồi bởi đông đảo người dân đến đăng ký làm các thủ tục hưởng trợ cấp hưu trí xã hội sau khi Nghị định 176/2025/NĐ-CP ngày 30/6/2025 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về trợ cấp hưu trí xã hội có hiệu lực từ ngày 1/7/2025. Theo quy định ban hành, người từ 75 tuổi không có lương hưu được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội từ ngày 1/7/2025 với mức hưởng là 500.000 đồng/tháng. Để hỗ trợ người dân, đoàn viên, thanh niên xã Thọ Xuân đã hướng dẫn người dân các thủ tục giấy tờ; tải các ứng dụng điện tử và các nền tảng số; đồng thời giúp người dân điền các thông tin cá nhân vào các tờ khai.

Bí thư Đảng ủy xã Xuân Hòa Trịnh Ngọc Giang cho biết: “Những ngày qua, không khí làm việc tại trung tâm phục vụ hành chính công xã luôn diễn ra khẩn trương và nghiêm túc. Trước sự đổi mới của bộ máy chính quyền mới, nhiều người dân rất phấn khởi, đặc biệt là những người lớn tuổi bởi đã nhận được sự hỗ trợ tích cực từ đội ngũ tình nguyện viên. Thông qua đó cũng rút ngắn được thời gian xử lý các thủ tục hành chính cho người dân và chính quyền”.

Theo Tỉnh đoàn Thanh Hóa, chiến dịch thanh niên tình nguyện hè là hoạt động thường xuyên của tuổi trẻ cả nước nói chung và tuổi trẻ Thanh Hóa nói riêng. Hè năm 2025 chiến dịch tiếp tục được triển khai theo các nhóm đối tượng, diễn ra từ cuối tháng 5 đến tháng 8. Theo thống kê của Tỉnh đoàn, đến tháng 7/2025 hưởng ứng và ra quân chiến dịch, các cấp bộ đoàn trong tỉnh đã triển khai hơn 1.300 công trình, phần việc thanh niên. Công tác tình nguyện tham gia XDNTM được triển khai hiệu quả. Công tác tình nguyện vì an sinh xã hội, vì cộng đồng đạt hiệu quả tích cực, nổi bật là đã vận động hơn 1.300 thanh niên tham gia hiến máu; tổ chức tư vấn, khám cấp phát thuốc miễn phí cho gần 1.300 lượt người dân...

Phó Bí thư Tỉnh đoàn Lê Ngọc Ánh nhấn mạnh: "Không khí tình nguyện hè đã và đang ghi đậm dấu ấn của tổ chức đoàn và đoàn viên, thanh niên đối với cộng đồng. Thông qua đó, đã khơi dậy ngọn lửa nhiệt huyết, sức sáng tạo của tuổi trẻ, tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Cùng với những hoạt động sôi nổi của tuổi trẻ, các cấp ủy đảng, chính quyền cũng đã dành cho thanh niên sự quan tâm đặc biệt, chủ động làm việc với đoàn, tạo điều kiện cho lực lượng thanh niên xung kích, tình nguyện tham gia phát triển kinh tế - xã hội".

Bài và ảnh: Lưu Kiệt