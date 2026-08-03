Đạo luật AI đầu tiên trên thế giới chính thức có hiệu lực

Các quy định đầu tiên của Đạo luật Trí tuệ nhân tạo (AI Act) về tính minh bạch của các hệ thống AI đã chính thức có hiệu lực tại Liên minh châu Âu (EU) vào ngày 2/8.

Đạo luật AI đầu tiên trên thế giới chính thức có hiệu lực trên toàn Liên minh Châu Âu từ ngày 2/8/2026. Ảnh: Bezpecnostprace.

Đạo luật này quy định người dùng phải được thông báo khi họ đang tương tác với các công nghệ AI, đồng thời mọi nội dung do AI tạo ra phải được gắn nhãn rõ ràng.

Cùng với đó, Liên minh châu Âu đã thành lập một nhóm quản lý mới nhằm giám sát các công ty AI trên toàn cầu, tạo nên một trong những khuôn khổ quản lý nghiêm ngặt nhất mà lĩnh vực công nghệ cao từng phải đối mặt.

Sáng kiến này được đưa ra trong bối cảnh ngày càng gia tăng những lo ngại về các rủi ro tiềm tàng mà công nghệ AI đang phát triển nhanh chóng có thể gây ra đối với cá nhân, các thể chế chính trị và sự ổn định kinh tế.

Phó Chủ tịch điều hành Ủy ban châu Âu phụ trách Chủ quyền công nghệ, An ninh và Dân chủ Henna Virkkunen cho biết: “Khi việc thực thi bắt đầu, chúng ta đang thực hiện một bước đi quan trọng hướng tới một nền AI mà người dân và doanh nghiệp có thể hiểu và tin tưởng, đồng thời những lợi ích của nó được chia sẻ rộng rãi trong toàn xã hội”.

Ủy ban châu Âu đặt mục tiêu giám sát việc sử dụng các mô hình AI để phát hiện những hành vi vi phạm các quy định mới, đặc biệt là việc phát tán nội dung khiêu dâm, tạo ra hình ảnh và video gây hiểu lầm, cũng như các mối đe dọa mạng nhằm vào cơ sở hạ tầng công cộng.

Khi Đạo luật AI được triển khai đầy đủ, các công ty AI sẽ phải thông báo rõ ràng cho người tiêu dùng, thông qua nhãn hoặc hình mờ kỹ thuật số, rằng một số chatbot và tài liệu hình ảnh nhất định được tạo ra bằng AI.

Các quy định mới cũng đề cập đến nhiều rủi ro mang tính hệ thống liên quan đến AI, bao gồm nguy cơ xảy ra các sự cố hóa học, sinh học, phóng xạ và hạt nhân; mất khả năng kiểm soát; tội phạm mạng; thao túng gây tổn hại; và các mối đe dọa đối với các quyền cơ bản.

Nỗ lực này là một phần trong chiến lược “chủ quyền công nghệ” của EU, kết hợp các quy định kỹ thuật số mang tính đột phá với những tham vọng về kinh tế. Ảnh: Irisglobal.

Nỗ lực này là một phần trong chiến lược “chủ quyền công nghệ” của EU, kết hợp các quy định kỹ thuật số mang tính đột phá với những tham vọng về kinh tế. Những động thái gần đây đã dẫn tới việc các tập đoàn công nghệ lớn phải chịu những khoản tiền phạt lên tới hàng tỷ euro, đồng thời EU cũng ghi nhận những khoản đầu tư đáng kể vào cơ sở hạ tầng AI trên toàn khối.

Trong khi tìm cách thiết lập các biện pháp bảo vệ trước những rủi ro liên quan đến AI, EU đồng thời quyết tâm nâng cao vị thế trong cuộc cạnh tranh phát triển AI, lĩnh vực mà hiện khối này vẫn đang đứng sau Mỹ và Trung Quốc.

Thanh Vân

Nguồn: Europeaninterest.