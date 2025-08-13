Danh sách 65 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo

Phó Thủ tướng Lê Thành Long vừa ký Quyết định số 1723/QĐ-TTg ngày 12/8/2025 ban hành danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Theo đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo có 65 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc gồm:

1- Đại học Quốc gia Hà Nội.

2- Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

3- Đại học Đà Nẵng.

4- Đại học Huế.

5- Đại học Thái Nguyên.

6- Đại học Bách khoa Hà Nội.

7- Đại học Cần Thơ.

8- Đại học Kinh tế Quốc dân.

9- Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh.

10- Trường Đại học Đà Lạt.

11- Trường Đại học Đồng Tháp.

12- Trường Đại học Giao thông vận tải.

13- Trường Đại học Hà Nội.

14- Trường Đại học Kiên Giang.

15- Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh.

16- Trường Đại học Mỏ - Địa chất.

17- Trường Đại học Mở Hà Nội.

18- Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh.

19- Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp.

20- Trường Đại học Ngoại thương.

21- Trường Đại học Nha Trang.

22- Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh.

23- Trường Đại học Quy Nhơn.

24- Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

25- Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2.

26- Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên.

27- Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định.

28- Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh.

29- Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh.

30- Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long.

31- Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương.

32- Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh.

33- Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội.

34- Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh.

35- Trường Đại học Tây Bắc.

36- Trường Đại học Tây Nguyên.

37- Trường Đại học Thương mại.

38- Trường Đại học Việt Đức.

39- Trường Đại học Vinh.

40- Trường Đại học Xây dựng Hà Nội.

41- Học viện Quản lý giáo dục.

42- Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương.

43- Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương - Nha Trang.

44- Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương Thành phố Hồ Chí Minh.

45- Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật công nghệ.

46- Trường Cao đẳng Kỹ nghệ Dung Quất.

47- Trường Cao đẳng Kỹ nghệ II.

48- Trường Cao đẳng Xây dựng số 1.

49- Trường Cao đẳng Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh.

50- Trường Cao đẳng Xây dựng Nam Định.

51- Trường Cao đẳng Xây dựng Công trình đô thị.

52- Trường Cao đẳng nghề Việt - Xô số 1.

53- Trường Cao đẳng Công nghệ Quốc tế Lilama 2.

54- Trường Cao đẳng Cơ giới Xây dựng.

55- Trường Cao đẳng Xây dựng và Công nghệ - Xã hội.

56- Trường Cao đẳng Kỹ thuật và Nghiệp vụ Hà Nội.

57- Trường Trung cấp nghề Cơ khí xây dựng.

58- Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh.

59- Trường Hữu nghị 80.

60- Trường Hữu nghị T78.

61- Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán.

62- Viện Nghiên cứu Thiết kế trường học.

63-Trung tâm Đào tạo khu vực của SEAMEO tại Việt Nam.

64- Trung tâm khu vực về học tập suốt đời của tổ chức SEAMEO tại Việt Nam.

65- Ban Quản lý các dự án Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 12/8/2025; bãi bỏ: Quyết định số 298/QĐ-TTg ngày 10 tháng 4 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; khoản 1 Điều 2 Quyết định số 996/QĐ-TTg ngày 25 tháng 8 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Xây dựng.

Theo VGP