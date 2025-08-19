Đánh bại chủ nhà Tây Ninh, U9 Việt Hùng Thanh Hóa giành vé vào tứ kết

Sáng 19/8, U9 Việt Hùng Thanh Hóa đã chính thức giành vé vào tứ kết giải bóng đá U9 toàn quốc năm 2025 sau trận đấu đầy kịch tính trước chủ nhà Long An Tây Ninh.

U9 Việt Hùng Thanh Hóa khởi đầu lấn lướt trước chủ nhà U9 Long An Tây Ninh. (Ảnh: Gia Hân)

Trận đấu diễn ra căng thẳng ngay từ hiệp 1, các học trò của HLV Lê Văn Hân liên tục pressing, tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm. Ít nhất 2 lần bóng tìm đến cột dọc sau những pha dứt điểm của Hà Sơn Bình và đồng đội, nhưng bàn thắng vẫn chưa đến. Hiệp 1 khép lại với tỉ số 0-0.

Bước sang hiệp 2, thế bế tắc được phá vỡ ở phút 26. Từ một tình huống phối hợp biên, Hà Sơn Bình tung cú sút căng, đưa bóng găm thẳng nóc lưới, mở tỉ số cho U9 Việt Hùng Thanh Hóa.

Hà Sơn Bình ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu.

Bàn thắng quý giá này đã giúp các cầu thủ nhí chơi hứng khởi hơn, liên tiếp tạo ra thêm nhiều cơ hội. Sau khi ghi bàn, Sơn Bình còn có ít nhất 2 lần đưa bóng đập xà ngang.

Trong suốt thời gian trận đấu, chủ nhà Long An Tây Ninh gần như không tạo được áp lực đáng kể. Tuy nhiên, đến phút thi đấu chính thức cuối cùng, Minh Khang có pha xoay người loại bỏ Sơn Bình để đối mặt với thủ môn Văn Dũng, song thủ thành của U9 Việt Hùng Thanh Hóa đã xuất sắc cản phá, giữ vững chiến thắng 1-0.

Các học trò của HLV Lê Văn Hân chính thức điền tên mình vào vòng tứ kết.

Với kết quả này, U9 Việt Hùng Thanh Hóa chính thức giành vé vào tứ kết, tiếp tục hành trình tại ngày hội bóng đá U9 toàn quốc năm nay. Đối thủ của U9 Việt Hùng Thanh Hóa sẽ là đội thắng ở cặp đấu giữa Thuận An Bình Dương và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.

Hoàng Sơn