Đặng Văn Lâm sẵn sàng hỗ trợ các cầu thủ trẻ ở ĐTVN; Rashford thành trò cười ở La Liga

Haaland lập cột mốc mới, Aston Villa hồi sinh mạnh mẽ

Erling Haaland tiếp tục chứng minh phong độ khủng khi ghi bàn giúp Man City thắng Brentford 1-0 ở vòng 8 Premier League. Pha lập công ở phút thứ 9 giúp tiền đạo người Na Uy nâng tổng số bàn thắng lên 18 bàn trên mọi đấu trường mùa này, chỉ kém Harry Kane đúng một bàn dù thi đấu ít hơn hai trận.

Haaland thi đấu thăng hoa.

Theo Opta, Haaland đã ghi bàn ở 22/23 sân vận động từng thi đấu tại Premier League, đạt tỷ lệ 96% - cao nhất lịch sử giải đấu. Chiến thắng giúp Man City trở lại cuộc đua vô địch, chỉ kém Arsenal 3 điểm.

Aston Villa đang trở lại với phiên bản đáng gờm.

Ở một diễn biến khác, Aston Villa tiếp tục chuỗi thăng hoa với chiến thắng 2-1 trước Burnley. Donyell Malen tỏa sáng với cú đúp, giúp đội bóng của HLV Unai Emery có trận thắng thứ tư liên tiếp trên mọi đấu trường.

Sau khởi đầu chật vật, Villa đang tìm lại bản sắc với lối chơi giàu tốc độ, kỷ luật và hiệu quả. “El Maestro” Emery một lần nữa chứng minh khả năng vực dậy đội bóng, đưa Villa thoát khỏi nhóm nguy hiểm và hướng đến mục tiêu trở lại châu Âu.

La Liga biến Rashford thành trò cười

Dù Barcelona thảm bại 1-4 trước Sevilla rạng sáng 6/10, Marcus Rashford vẫn bất ngờ được ban tổ chức La Liga trao danh hiệu Cầu thủ hay nhất trận. Quyết định này khiến người hâm mộ phẫn nộ và cho rằng đây là “trò hề” nhằm thu hút truyền thông, bởi ngoài bàn rút ngắn tỷ số 1-2, Rashford chơi mờ nhạt và bỏ lỡ nhiều cơ hội.

Marcus Rashford bất ngờ được ban tổ chức La Liga trao danh hiệu Cầu thủ hay nhất trận.

Theo Flashscore, tiền đạo người Anh chỉ được chấm 6,9 điểm - thấp hơn cả các cầu thủ tấn công của Sevilla. Trận thua này là thất bại đầu tiên của Barca trước Sevilla tại La Liga sau 10 năm, đồng thời khiến họ mất ngôi đầu bảng vào tay Real Madrid. Cuối trận, Rashford còn dính chấn thương, làm tăng thêm nỗi lo cho đội bóng xứ Catalonia.

Đặng Văn Lâm: Sẵn sàng hỗ trợ các cầu thủ trẻ ở đội tuyển Việt Nam

Trở lại đội tuyển Việt Nam sau gần hai năm, thủ môn Đặng Văn Lâm chia sẻ cảm giác quen thuộc như “mới ngày hôm qua” và khẳng định tinh thần sẵn sàng hỗ trợ các cầu thủ trẻ. Anh cho biết toàn đội đang có không khí vui vẻ, đoàn kết trước trận gặp Nepal ngày 9/10.

Thủ môn Đặng Văn Lâm tươi vui trong ngày trở lại đội tuyển Việt Nam.

Trong đợt hội quân này, HLV Kim Sang-sik triệu tập nhiều gương mặt U23 như Phi Hoàng, Xuân Bắc, Thanh Nhàn... và mong họ sớm hòa nhập. Văn Lâm cho rằng vị trí thủ môn hiện quy tụ những cá nhân xuất sắc nhất, và anh cùng Trung Kiên, Văn Việt sẽ cùng nhau nỗ lực vì mục tiêu chung.

Ở V.League, Văn Lâm đang thi đấu ổn định, góp công lớn giúp Ninh Bình dẫn đầu bảng sau 6 vòng đấu.

Cầu lông Indonesia rúng động vì nghi án bán độ liên quan 7 vận động viên

Làng cầu lông Indonesia đang chấn động khi có 7 vận động viên, trong đó có 3 tuyển thủ quốc gia, bị cáo buộc dính líu đến dàn xếp tỉ số và cá độ. Thông tin được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội, khiến Ủy ban Olympic Indonesia (KOI) yêu cầu Liên đoàn Cầu lông Indonesia (PBSI) báo cáo và làm rõ.

Cầu lông Indonesia rúng động với bê bối bán độ mới liên quan 7 vận động viên, bao gồm 3 tuyển thủ quốc gia.

Hiện vụ việc mới dừng ở mức nghi ngờ, chưa có kết luận chính thức, song KOI khẳng định nếu có vi phạm, án phạt nghiêm khắc sẽ được áp dụng. Đây không phải lần đầu cầu lông Indonesia vướng bê bối khi năm 2021 từng có 8 VĐV từng bị Liên đoàn Cầu lông Thế giới cấm thi đấu vì dàn xếp tỷ số.

Tin vắn nổi bật: Bayern Munich đang lên kế hoạch chiêu mộ thủ môn Mike Maignan (AC Milan) để thay thế Manuel Neuer sắp 40 tuổi. Maignan hết hợp đồng với Milan vào cuối mùa và được Bayern xem là mục tiêu số một. Tờ The Sun bày tỏ sự bất ngờ khi cựu danh thủ Liverpool Harry Kewell nhận lời dẫn dắt CLB Hà Nội tại V.League. Nhiều cổ động viên Anh ví quyết định này như “một kịch bản phim Netflix”. Pep Guardiola trở thành HLV đạt 250 chiến thắng nhanh nhất lịch sử Premier League khi chỉ cần 349 trận, vượt xa Sir Alex Ferguson (404 trận). Man City cũng đang hồi sinh mạnh mẽ với phong độ ấn tượng của Erling Haaland.

