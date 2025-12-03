Đảng ủy xã An Nông triển khai công tác bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp

Ngày 03/12, Đảng ủy xã An Nông tổ chức hội nghị triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Quang cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, các đồng chí lãnh đạo xã An Nông đã quán triệt, triển khai các nội dung quan trọng trong công tác bầu cử; khái quát những quy định, yêu cầu của Trung ương, của tỉnh và của xã về triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam xã triển khai Kế hoạch của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ xã về thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; kế hoạch kiểm tra, giám sát công tác bầu cử theo quy định.

Hội nghị cũng đã thảo luận về một số điểm mới của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, Luật Tổ chức chính quyền địa phương; hướng dẫn nghiệp vụ công tác bầu cử và những nội dung quan trọng cần lưu ý trong quá trình triển khai.

Đồng chí Nguyễn Việt Ba, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã An Nông phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Việt Ba, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, thể hiện quyền làm chủ của Nhân dân và là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của địa phương trong năm 2026.

Để tổ chức thành công cuộc bầu cử, đồng chí đề nghị cả hệ thống chính trị từ xã đến thôn phải vào cuộc quyết liệt, đồng bộ. Các ban, ngành khẩn trương rà soát văn bản, cụ thể hóa nhiệm vụ, phân công rõ trách nhiệm trong Ban Chỉ đạo, Ủy ban bầu cử và các tiểu ban.

Thực hiện nghiêm quy trình hiệp thương, lựa chọn nhân sự đúng tiêu chuẩn và cơ cấu; đẩy mạnh tuyên truyền, định hướng thông tin, đấu tranh với các quan điểm sai lệch.

Đồng thời, lập và niêm yết danh sách cử tri đúng luật, chính xác, công khai; tăng cường ứng dụng dữ liệu dân cư; bảo đảm an ninh, an toàn khu vực bỏ phiếu; chuẩn bị đầy đủ hậu cần, sử dụng kinh phí tiết kiệm.

Đối với các khiếu nại, tố cáo, yêu cầu xử lý dứt điểm ngay từ cơ sở, công khai, minh bạch, đúng quy định và kiên quyết xử lý các trường hợp lợi dụng cuộc bầu cử để gây mất an ninh trật tự.

Chu Dương (CTV)