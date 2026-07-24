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Đảng ủy UBND tỉnh tổ chức hội nghị thông tin thời sự và cập nhật kiến thức mới

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(Baothanhhoa.vn) - Chiều 24/7, Đảng ủy UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị thông tin thời sự Quý II/2026 và cập nhật kiến thức mới cho đội ngũ báo cáo viên, cán bộ, đảng viên thuộc các đảng bộ, chi bộ cơ sở trực thuộc.

Đảng ủy UBND tỉnh tổ chức hội nghị thông tin thời sự và cập nhật kiến thức mới

Chiều 24/7, Đảng ủy UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị thông tin thời sự Quý II/2026 và cập nhật kiến thức mới cho đội ngũ báo cáo viên, cán bộ, đảng viên thuộc các đảng bộ, chi bộ cơ sở trực thuộc.

Đảng ủy UBND tỉnh tổ chức hội nghị thông tin thời sự và cập nhật kiến thức mới

Toàn cảnh hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu được quán triệt chuyên đề về tình hình, kết quả sau 1 năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; công tác dân vận của chính quyền gắn với thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở.

Đây là những nội dung quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng quản trị, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị trong giai đoạn hiện nay.

Đảng ủy UBND tỉnh tổ chức hội nghị thông tin thời sự và cập nhật kiến thức mới

Phó Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh Đỗ Hồng Quang phát biểu khai mạc hội nghị.

Cũng tại hội nghị, đại diện đơn vị chuyên môn thuộc Công an tỉnh đã thông tin về tình hình bảo đảm an ninh mạng, an toàn thông tin trong quá trình chuyển đổi số; đồng thời phổ biến các giải pháp, kỹ năng bảo đảm an toàn thông tin đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức.

Đảng ủy UBND tỉnh tổ chức hội nghị thông tin thời sự và cập nhật kiến thức mới

Báo cáo viên truyền đạt thông tin tại hội nghị.

Đảng ủy UBND tỉnh tổ chức hội nghị thông tin thời sự và cập nhật kiến thức mới

Đội ngũ báo cáo viên, cán bộ, đảng viên dự hội nghị.

Thông qua hội nghị, đội ngũ báo cáo viên, cán bộ, đảng viên được cập nhật những thông tin thời sự, kiến thức mới, góp phần nâng cao nhận thức chính trị, kỹ năng công tác và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Phong Sắc

Từ khóa:

#UBND tỉnh Thanh Hóa #thông tin #Kiến thức #tổ chức hội #Báo cáo viên #cán bộ đảng viên #Chính quyền địa phương #Đảng bộ #Chuyển đổi số #An ninh mạng

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