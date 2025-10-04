Đảng cầm quyền Nhật Bản bầu chủ tịch mới, kế nhiệm Thủ tướng Ishiba

Đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền tại Nhật Bản đã hoàn tất vòng bỏ phiếu của các đảng viên cơ sở trong cuộc bầu cử chủ tịch đảng. Hôm nay, 4/10, các nghị sĩ Quốc hội sẽ tiếp tục bỏ phiếu để lựa chọn nhà lãnh đạo mới thay thế Thủ tướng Shigeru Ishiba, người đã tuyên bố từ chức sau thất bại nặng nề của liên minh cầm quyền trong cuộc bầu cử Thượng viện hồi tháng 7.

Đảng cầm quyền Nhật Bản bầu chủ tịch mới. Ảnh: AA

Tổng cộng có 590 phiếu bầu, gồm 295 phiếu từ các nghị sĩ Quốc hội và 295 phiếu từ đảng viên cơ sở. Nếu không ứng viên nào đạt quá bán trong vòng đầu, hai người dẫn đầu sẽ bước vào vòng hai, dự kiến cũng diễn ra ngay trong chiều cùng ngày. Theo quy trình, kết quả bầu cử chủ tịch LDP sẽ được công bố ngay trong ngày.

Với việc đảng cầm quyền nắm vai trò chi phối, người giành chiến thắng gần như chắc chắn sẽ trở thành Thủ tướng tiếp theo của Nhật Bản, dù hiện nay liên minh LDP không chiếm đa số tuyệt đối trong cả Hạ viện lẫn Thượng viện. Chính phủ dự kiến sẽ triệu tập một phiên họp bất thường của Quốc hội vào giữa tháng 10 để chính thức chọn ra người kế nhiệm ông Ishiba.

Cuộc đua giành ghế chủ tịch LDP có năm ứng cử viên: cựu Bộ trưởng Nội vụ Sanae Takaichi, Bộ trưởng Nông nghiệp Shinjiro Koizumi, Chánh văn phòng Nội các Yoshimasa Hayashi, cựu Ngoại trưởng Toshimitsu Motegi và cựu Bộ trưởng An ninh kinh tế Takayuki Kobayashi. Trong đó, bà Takaichi và ông Koizumi hiện được xem là hai gương mặt nổi bật, dẫn đầu các cuộc thăm dò dư luận.

Trong chiến dịch vận động vừa qua, vấn đề lạm phát và chi phí sinh hoạt tăng cao là trọng tâm tranh luận. Các ứng cử viên đều đưa ra đề xuất nhằm nâng cao thu nhập so với tốc độ tăng giá, giảm thuế thu nhập, thậm chí có người nêu ý tưởng phát tiền mặt hỗ trợ dân chúng và bãi bỏ thuế xăng tạm thời. Ngoài bài toán kinh tế, tân lãnh đạo LDP sẽ phải đối mặt với thách thức khôi phục hình ảnh đảng cầm quyền trong mắt cử tri. Những thất bại liên tiếp gần đây cho thấy LDP đang gặp khó trong việc tạo dựng niềm tin và chứng minh sự đổi mới. Trong khi đó, các đảng đối lập dù chiếm đa số ghế tại Quốc hội vẫn chưa đạt được đồng thuận về việc giới thiệu ứng cử viên chung cho vị trí thủ tướng.

Kết quả cuộc bỏ phiếu hôm nay sẽ quyết định không chỉ tương lai của LDP mà còn định hình hướng đi chính trị của Nhật Bản trong thời gian tới.

Bích Hồng

Nguồn: AA, NHK