Đảng bộ xã Triệu Lộc đổi mới phương thức hoạt động tổ chức cơ sở đảng

Không còn những buổi sinh hoạt chỉ dừng ở việc phổ biến văn bản hay nghe báo cáo, nhiều chi bộ trên địa bàn xã Triệu Lộc đã dành phần lớn thời gian để đảng viên thảo luận, bàn giải pháp tháo gỡ những vấn đề đặt ra từ thực tiễn. Chính sự đổi mới về nội dung, phương thức sinh hoạt đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ), tạo chuyển biến rõ nét trong thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương.

Lễ kết nạp đảng viên mới tại Chi bộ Trường THPT Hậu Lộc 3, xã Triệu Lộc.

Tại buổi sinh hoạt định kỳ tháng 7 của Chi bộ thôn Đại Lộc, sau khi đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, đảng viên tập trung trao đổi các giải pháp thực hiện những chỉ tiêu còn khó, đồng thời cho ý kiến bổ sung chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2025-2030 phù hợp với tình hình mới. Không khí sinh hoạt diễn ra dân chủ, thẳng thắn, nhiều ý kiến đi thẳng vào những vấn đề còn tồn tại trong phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn vệ sinh môi trường và công tác vận động Nhân dân thực hiện các chủ trương của địa phương.

Đồng chí Ngô Quang Trực, Bí thư Chi bộ thôn Đại Lộc cho biết: “Muốn sinh hoạt chi bộ thực sự hiệu quả thì nội dung phải xuất phát từ những việc đang diễn ra ở địa phương. Trước mỗi kỳ sinh hoạt, chi ủy đều chuẩn bị kỹ chương trình, lựa chọn những vấn đề cần tập trung lãnh đạo để đưa ra thảo luận. Sau khi thống nhất, từng nhiệm vụ đều được phân công rõ người phụ trách, thời gian hoàn thành và kiểm điểm kết quả trong kỳ sinh hoạt tiếp theo”.

Cách làm này đã giúp nghị quyết của chi bộ nhanh chóng đi vào cuộc sống. Những nhiệm vụ liên quan đến phát triển sản xuất, XDNTM, giữ gìn an ninh trật tự, vệ sinh môi trường hay vận động Nhân dân tham gia các phong trào đều được triển khai đồng bộ, tạo sự thống nhất từ cấp ủy đến đảng viên và Nhân dân.

Trưởng ban Xây dựng Đảng xã Triệu Lộc Cao Công Thức, chia sẻ: “Chi bộ thôn Đại Lộc luôn có sự đổi mới và thành tích nổi bật trong thực hiện các nghị quyết của cấp ủy đảng đề ra. Trong đó, đối với thực hiện nhiệm vụ chính trị như phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng đảng, chi bộ đã có một số chỉ tiêu hoàn thành và hoàn thành vượt kế hoạch”.

Đảng bộ xã Triệu Lộc hiện có 30 TCCSĐ, chi bộ trực thuộc với 1.146 đảng viên. Để nâng cao năng lực lãnh đạo của TCCSĐ, Đảng ủy xã đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ các giải pháp. Trong đó, để kịp thời chỉ đạo các chi bộ bám sát chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước và phù hợp với thực tiễn địa phương, Đảng ủy xã chú trọng duy trì việc phân công các đảng ủy viên về dự sinh hoạt tại các chi bộ. Đồng thời, quan tâm giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; tăng cường kiểm tra, giám sát của cấp ủy cấp trên đối với TCCSĐ và đảng viên.

Từ sự chỉ đạo cụ thể, đến nay việc sinh hoạt của các chi bộ đã đi vào nền nếp, tỷ lệ đảng viên tham gia sinh hoạt tại các TCCSĐ luôn đạt trên 90%. Tại các chi bộ các nội dung sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt theo chuyên đề gắn với các vấn đề thực tiễn tại địa phương như: XDNTM; ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số; nâng cao chất lượng giáo dục, khuyến học, khuyến tài; an ninh trật tự; BHYT, an toàn vệ sinh thực phẩm; vệ sinh môi trường... được triển khai hiệu quả.

Thực tiễn cho thấy, khi mỗi chi bộ thực sự phát huy vai trò hạt nhân chính trị, mỗi đảng viên phát huy tinh thần tiên phong, gương mẫu thì nghị quyết của Đảng sẽ nhanh chóng đi vào cuộc sống. Đây cũng là nền tảng để Đảng bộ xã Triệu Lộc tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tạo động lực thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của địa phương trong giai đoạn mới.

Bài và ảnh: Lê Phượng