Đảng bộ xã Quảng Yên nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

Xác định đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Quảng Yên đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng đổi mới cách thức tổ chức sinh hoạt, thực hiện nền nếp sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ. Từ đó, góp phần đổi mới nội dung, khắc phục tính hình thức, đơn điệu trong sinh hoạt chi bộ.

Chi ủy thôn Long Đông Thành bàn bạc, thống nhất các chuyên đề trước khi tổ chức sinh hoạt chi bộ.

Nhiều năm liền chi bộ thôn Long Đông Thành luôn khẳng định và phát huy tốt vai trò là hạt nhân chính trị, cầu nối giữa Đảng với Nhân dân, lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên, Nhân dân trong thôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được cấp ủy đề ra. Để có được kết quả này, chi bộ luôn duy trì nền nếp sinh hoạt đúng ngày mùng 3 của tháng. Nếu trùng vào ngày nghỉ hoặc có lý do đặc biệt khác, chi bộ tổ chức sinh hoạt vào tuần đầu tiên của tháng. Không chỉ tổ chức đúng thời gian, nội dung, phương pháp sinh hoạt luôn được chi bộ chú trọng đổi mới. Tại các buổi sinh hoạt chi bộ, công tác chuẩn bị cho sinh hoạt được thực hiện kỹ lưỡng, chu đáo, từ chủ đề, nội dung đến xây dựng đề cương, kế hoạch hành động. Quá trình sinh hoạt, đa số các đảng viên đều đưa ra ý kiến, đề xuất cũng như tham gia góp ý và đưa ra các giải pháp cụ thể, thiết thực nhằm thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Ông Nguyễn Sỹ Đại, Bí thư chi bộ thôn Long Đông Thành, cho biết: “Chi bộ thôn Long Đông Thành xác định việc đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ cơ sở là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu trong công tác xây dựng tổ chức đảng và nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên. Tại buổi sinh hoạt chi bộ, thay vì chỉ nghe báo cáo và phổ biến chỉ đạo như trước đây thì hiện nay, các buổi sinh hoạt tập trung đi vào thảo luận những vấn đề cụ thể, thiết thực, gắn trực tiếp với đời sống Nhân dân và nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Cùng với đó, phân công các đồng chí trong cấp ủy kịp thời nắm bắt những tâm tư, nguyện vọng của đảng viên và Nhân dân, từ đó, đề xuất với chi bộ lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết kịp thời. Với những giải pháp đồng bộ, chi bộ thôn Long Đông Thành đã tạo được chuyển biến tích cực trong việc đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt. Các buổi sinh hoạt của các chi bộ diễn ra đúng thời gian, bảo đảm quy trình, hướng dẫn của cấp trên”.

Thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW, ngày 23/7/2025 của Ban Bí thư, Hướng dẫn 42-HD/BTCTW, ngày 28/10/2025 của Ban Tổ chức Trung ương về tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong giai đoạn mới, Đảng ủy xã Quảng Yên đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng đổi mới mạnh mẽ cách thức tổ chức sinh hoạt, thực hiện nền nếp sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ. Đồng thời phân công các đồng chí ủy viên ban thường vụ và đảng ủy viên dự sinh hoạt với đảng ủy, chi bộ nơi được phân công phụ trách. Từ đó, góp phần đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo hướng mở rộng dân chủ, tăng cường kỷ cương, kỷ luật, khắc phục tính hình thức, đơn điệu trong sinh hoạt.

Đảng bộ xã Quảng Yên hiện có 45 chi bộ, đảng bộ cơ sở, chi bộ trực thuộc với 1.372 đảng viên. Thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, Đảng bộ xã đã ban hành kế hoạch cụ thể để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện; đồng thời thành lập tổ công tác của cấp ủy dự sinh hoạt tại các chi bộ. Hiện nay, 100% chi bộ tổ chức sinh hoạt định kỳ đúng quy định, nhiều chi bộ duy trì sinh hoạt chuyên đề hiệu quả, tạo không khí dân chủ, cởi mở, phát huy trí tuệ trong tập thể. Trong các buổi sinh hoạt, nội dung sinh hoạt chi bộ đã được đổi mới theo hướng thiết thực, cụ thể hơn, gắn nội dung sinh hoạt chi bộ với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, địa phương và giải quyết các vấn đề thực tiễn đang đặt ra hàng ngày tại cơ sở. Nhiều chi bộ đã xây dựng kế hoạch và triển khai sinh hoạt chuyên đề nhằm tập trung thảo luận sâu một mặt công tác hoặc một vấn đề bức xúc đang đặt ra trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của chi bộ, tạo bầu không khí sinh hoạt sinh động, hấp dẫn hơn, thu hút sự quan tâm của đảng viên; khắc phục được tình trạng chung chung tại các buổi sinh hoạt chi bộ. Công tác kiểm tra, giám sát việc sinh hoạt chi bộ được tăng cường, bảo đảm thực chất, hiệu quả; kịp thời chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót, đồng thời biểu dương, nhân rộng các chi bộ, đảng viên tiêu biểu trong học tập, rèn luyện và thực hiện nhiệm vụ được giao.

Bà Nguyễn Hồng Anh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Quảng Yên, cho biết: “Nhờ triển khai đồng bộ, nghiêm túc các giải pháp, chất lượng sinh hoạt chi bộ của Đảng bộ xã Quảng Yên đã có nhiều chuyển biến tích cực. Các chi bộ không ngừng đổi mới nội dung, phương pháp sinh hoạt, bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, đồng thời phát huy tinh thần trách nhiệm, tính gương mẫu, tiên phong của đảng viên. Mỗi buổi sinh hoạt phải thực sự là diễn đàn để đảng viên trao đổi, thảo luận, đóng góp ý kiến thiết thực cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy ở cơ sở”.

Bài và ảnh: Minh Khanh