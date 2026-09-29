Lãnh tụ tối cao Iran cảnh báo “đối phương” sẽ sớm bị đẩy khỏi Biển Ả Rập

Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei mới đây tuyên bố quân đội nước này đã đẩy “đối phương” khỏi vùng biển ngoài khơi miền Nam Iran ra Biển Ả Rập, đồng thời cảnh báo lực lượng này sẽ tiếp tục bị đẩy khỏi khu vực trên.

Trong thông điệp nhân dịp tưởng niệm cuộc chiến Iran-Iraq và hai năm ngày Israel sát hại thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah, ông Khamenei cho rằng các lực lượng đối phương hiện không dám tiến ra ngoài Biển Ả Rập sau khi “hứng chịu những đòn giáng đau đớn” từ các lực lượng Iran và những người bảo vệ eo biển Hormuz.

Ông Khamenei tuyên bố mỗi khi các lực lượng này tìm cách tiến vào khu vực, họ chỉ “tự gây tổn hại cho chính mình”, đồng thời cho rằng thời điểm Biển Ả Rập không còn sự hiện diện của các lực lượng đối phương đang đến gần.

Thông điệp của ông Khamenei được truyền thông Iran đăng tải và cũng được chia sẻ trên tài khoản X cùng kênh Telegram của ông. Trong thông điệp, ông cho biết hiện có nhiều tuyên bố sẵn sàng tham gia các hoạt động vũ trang trên khắp Iran, đồng thời khẳng định Tehran sẽ không quay trở lại những giai đoạn mà nước này cho là đối phương mong muốn.

Trong một diễn biến khác, theo Axios ngày 28/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump đang để ngỏ khả năng nới lỏng các biện pháp trừng phạt hoặc giải phóng các khoản tiền của Iran đang bị phong tỏa nếu Tehran thực hiện những bước đi cụ thể liên quan chương trình hạt nhân.

Hiện Mỹ và Iran vẫn bất đồng về nội dung đàm phán. Iran muốn tập trung vào vấn đề eo biển Hormuz và hoạt động phong tỏa hàng hải của quân đội Mỹ, trong khi chính quyền Tổng thống Trump yêu cầu Tehran đưa ra các nhượng bộ liên quan chương trình hạt nhân.

Trong những ngày gần đây, Qatar và Pakistan, với vai trò trung gian, đã lần lượt liên hệ với cả Mỹ và Iran nhằm tìm kiếm khả năng đạt thỏa thuận. Theo The Wall Street Journal, các nước trung gian cũng đang thúc giục Iran đưa ra nhượng bộ về vấn đề hạt nhân trong bối cảnh lo ngại xung đột quy mô lớn có thể tái diễn. Động thái này diễn ra sau khi Tổng thống Trump công khai bác bỏ “kế hoạch 7 ngày” do Iran đề xuất nhằm mở lại eo biển Hormuz, làm gia tăng lo ngại căng thẳng quân sự giữa hai nước có thể tiếp tục leo thang.

Tuy nhiên, chưa rõ Tehran sẽ phản ứng như thế nào trước đề xuất của Tổng thống Trump. The Wall Street Journal cho biết Iran mới chỉ đưa ra ít tín hiệu với các bên trung gian về khả năng sẵn sàng tham gia các cuộc thảo luận liên quan chương trình hạt nhân.

Thúy Hà