NATO thảo luận an ninh Bắc Cực với Đan Mạch và Greenland

Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Mark Rutte đã chủ trì cuộc họp với Bộ trưởng Quốc phòng Đan Mạch Troels Lund Poulsen và lãnh đạo cơ quan đối ngoại Greenland Vivian Motzfeldt tại trụ sở liên minh ở Brussels (Bỉ), tập trung vào các vấn đề an ninh tại khu vực Bắc Cực và vùng Cực Bắc.

Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Mark Rutte (giữa) gặp Lãnh đạo cơ quan đối ngoại Greenland Vivian Motzfeldt (trái) và Bộ trưởng Quốc phòng Đan Mạch Troels Lund Poulsen ngày 19/1. Ảnh: NATO.

Cuộc thảo luận ngày 19/1 nhấn mạnh tầm quan trọng chiến lược ngày càng gia tăng của Bắc Cực, trong đó có Greenland, trong thế trận phòng thủ tập thể của NATO. Liên minh cho biết các bên đã trao đổi về vai trò của khu vực này đối với an ninh chung của NATO, cũng như nhu cầu duy trì ổn định trong bối cảnh môi trường địa chính trị và điều kiện tự nhiên đang thay đổi nhanh chóng.

Người đứng đầu NATO Mark Rutte nhận định Bắc Cực ngày càng trở thành không gian cạnh tranh chiến lược quan trọng, đòi hỏi các nước thành viên phải tăng cường phối hợp nhằm bảo vệ lợi ích chung, đồng thời bảo đảm hòa bình và ổn định lâu dài trong khu vực. Theo đó, liên minh đang từng bước nâng cao năng lực răn đe và phòng thủ tại Cực Bắc, thông qua sự hiện diện thường xuyên hơn của lực lượng NATO.

Trong khi đó, bình luận trên mạng xã hội X sau cuộc gặp giữa Tổng thư ký NATO và lãnh đạo Đan Mạch cùng Greenland, Đại diện cấp cao của Liên minh châu Âu (EU) về chính sách đối ngoại và an ninh, bà Kaja Kallas, khẳng định châu Âu không muốn đối đầu với Mỹ, đồng thời nhấn mạnh rằng an ninh Bắc Cực là lợi ích chung của cả châu Âu và Mỹ. Theo bà, đây là vấn đề có thể được thảo luận trong khuôn khổ quan hệ xuyên Đại Tây Dương. Tuy nhiên, bà khẳng định việc đe dọa áp thuế không phải là cách tiếp cận phù hợp.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tái khẳng định sẽ áp thuế đối với các quốc gia châu Âu nếu không đạt được thỏa thuận về Greenland. Ảnh: NBC News.

Trong một diễn biến khác liên quan, trong cuộc trả lời phỏng vấn với NBC News ngày 19/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump từ chối bình luận về khả năng sử dụng vũ lực để giành quyền kiểm soát Greenland, song tái khẳng định sẽ áp thuế đối với các quốc gia châu Âu nếu không đạt được thỏa thuận.

Trong khi đó, cũng trong ngày 19/1, phát biểu với bên lề Diễn đàn Kinh tế Thế giới Davos tại Thụy Sỹ, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent đã cảnh báo Liên minh châu Âu (EU) không nên có động thái trả đũa trong căng thẳng xoay quanh các biện pháp thuế quan của Mỹ liên quan đến vấn đề Greenland, cho rằng đây sẽ là một bước đi “rất không khôn ngoan”.

Ngọc Liên

Nguồn: Reuters/PBS.