Đan Mạch đạt thỏa thuận thành lập chính phủ liên minh mới, chấm dứt bế tắc chính trị

Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen thông báo đã đạt được thỏa thuận thành lập chính phủ liên minh mới, chấm dứt hơn hai tháng bế tắc chính trị sau cuộc tổng tuyển cử và chính thức mở đường cho nhiệm kỳ thứ ba của bà trên cương vị người đứng đầu chính phủ.

Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen. Ảnh: EPA

Theo các nguồn tin quốc tế, đảng Dân chủ Xã hội trung tả của bà Frederiksen đã đạt được thỏa thuận liên minh với đảng Tự do Xã hội, đảng Xanh Cánh tả và đảng Ôn hòa. Phát biểu tại cuộc họp báo ở thủ đô Copenhagen ngày 1/6, bà Frederiksen cho biết đã báo cáo với Vua Frederik X rằng các cuộc đàm phán kéo dài nhiều tuần cuối cùng đã mang lại kết quả, cho phép thành lập chính phủ mới.

Bà Frederiksen cũng nhấn mạnh rằng chính phủ mới sẽ hướng tới phục vụ người dân Đan Mạch hiện tại, các thế hệ tương lai và tăng cường bảo vệ động vật - một trong những chủ đề nổi bật trong chiến dịch tranh cử vừa qua. Chương trình chính sách cụ thể của chính phủ dự kiến được công bố trong ngày hôm nay (2/6), trong khi danh sách các bộ trưởng mới sẽ được công bố vào ngày 3/6.

Kể từ cuộc bầu cử diễn ra ngày 24/3, chính trường Đan Mạch rơi vào tình trạng bế tắc do các đảng phái không thể thống nhất về một liên minh cầm quyền. Thỏa thuận vừa đạt được đã khép lại một trong những giai đoạn đàm phán thành lập chính phủ kéo dài nhất trong lịch sử nước này, qua đó chấm dứt tình trạng bất ổn chính trị kéo dài.

Tuy nhiên, nhiệm kỳ mới của bà Frederiksen được dự báo sẽ đối mặt với nhiều thách thức. Quan hệ với Mỹ là vấn đề cấp bách hàng đầu, đặc biệt trong bối cảnh xuất hiện những tranh cãi liên quan đến tương lai của Greenland. Bên cạnh đó, chính phủ Đan Mạch cũng chịu sức ép phải tăng cường năng lực quốc phòng trước những biến động an ninh tại châu Âu, trong bối cảnh cuộc xung đột tại Ukraine tiếp tục kéo dài.

Trong cuộc bầu cử vừa qua, đảng Dân chủ Xã hội trung tả của bà Frederiksen vẫn giữ vị trí đảng lớn nhất quốc hội với 38 ghế, song ghi nhận kết quả yếu nhất kể từ năm 1903. Ảnh: DW.

Trong cuộc bầu cử vừa qua, đảng Dân chủ Xã hội vẫn giữ vị trí đảng lớn nhất quốc hội với 38 ghế, song ghi nhận kết quả yếu nhất kể từ năm 1903. Chi phí sinh hoạt tăng cao, giá nhà leo thang cùng những tranh cãi xung quanh chính sách nhập cư cứng rắn đã làm suy giảm sự ủng hộ dành cho đảng cầm quyền.

Sau khi các nỗ lực thành lập liên minh của phe đối lập trung hữu thất bại, bà Frederiksen đã giành lại quyền chủ trì đàm phán và tập hợp thành công các lực lượng trung tả. Giới quan sát nhận định việc chuyển từ mô hình liên minh đa đảng rộng sang liên minh trung tả có thể khiến chính sách của Đan Mạch trong thời gian tới mang màu sắc tiến bộ hơn, đặc biệt trong các lĩnh vực phúc lợi xã hội, môi trường và quyền động vật.

Ngọc Liên