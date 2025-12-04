Dám thay đổi để làm giàu

Giữa mênh mông xứ đồng chiêm trũng ở cuối thôn Nhân Đạo, xã Hoằng Đạo cũ (nay là xã Hoằng Hóa) - nơi từng là vùng đất sình lầy, trồng lúa kém hiệu quả bị bỏ hoang, nay đã trở thành một trang trại tổng hợp rộng gần 5ha với lợi nhuận hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Đó là thành quả từ hành trình “gieo mầm” kiên trì và đầy quyết đoán của vợ chồng anh Lê Văn Long (sinh năm 1977) và chị Nguyễn Thị Thủy (sinh năm 1984) - những người nông dân chân chất, mang trong mình khát vọng làm giàu từ nông nghiệp.

Trang trại tổng hợp của gia đình anh Lê Văn Long ở thôn Nhân Đạo, xã Hoằng Hóa.

Trên mặt ao rộng mênh mông, từng gợn sóng lăn tăn phản chiếu màu nắng, anh Long đang thoăn thoắt kéo lưới thu hoạch tôm càng xanh. Dáng vẻ tất bật của người nông dân khiến không gian rộn ràng sức sống. Vừa nhẹ tay nhặt những con tôm to, chắc khỏe bỏ vào giỏ lưới, anh Long vừa kể về hành trình lập nghiệp gian nan mà đầy quyết tâm của gia đình.

Sinh ra ở xã Hoằng Hải cũ (nay là xã Hoằng Tiến), từng bươn chải làm ăn nhiều nơi, cuối cùng anh và vợ lại “bén duyên” với vùng đất này để khởi đầu giấc mơ lập nghiệp. Câu chuyện lập nghiệp ban đầu cũng không hề dễ dàng. Khoảng năm 2008, vốn có ý định sản xuất vật liệu xây dựng nên gia đình anh mua lại đất của các hộ dân tại thôn Nhân Đạo để làm nơi sản xuất, tuy nhiên dự định không thành trước sự thay đổi của thị trường và quy định của Nhà nước.

Những tưởng phải dừng lại ở đó, song bằng sự nhanh nhạy, vợ chồng anh mạnh dạn chuyển đổi mô hình, trở thành một trong những hộ dân tiên phong làm trang trại ở xứ đồng này. Trải qua 3 lần mua đất của hộ dân, thuê đất công ích của Nhà nước, gia đình mới có được khu đất rộng gần 5ha để xây dựng trang trại. Để tiện sản xuất, trông coi, năm 2010 cả gia đình chuyển lên sinh sống ở trang trại.

“Nhiều người lúc đó bảo tôi liều, đang ở nơi ổn định lại lên đồng hoang đi làm trang trại, nhưng nghĩ lại, nếu không bắt đầu từ lúc đó thì bây giờ không thể làm được nữa”, anh Long kể bằng chất giọng đậm chất vùng biển chân chất, thật thà, nhưng đầy quyết đoán.

Có đủ đất, hai vợ chồng gom toàn bộ số tiền tích cóp được để thuê máy múc, đào 7 ao nuôi trồng thủy sản với tổng diện tích mặt nước lên đến 3,5ha. Cùng với đó, dựng thêm chuồng trại nuôi lợn, đắp đất tạo vườn trồng thanh long, còn bờ bao thì phủ kín dừa. Người có công, đất chẳng phụ công người. Mảnh đất từng bị bỏ hoang ấy, bằng sự kiên trì và quyết tâm, đã mang lại nguồn thu ổn định cho gia đình.

Điều đặc biệt ở đôi vợ chồng nông dân này là sự linh hoạt, dám thay đổi để thích nghi với thị trường. Ba năm trước, nhận thấy xu hướng mới, anh Long đã học hỏi, chuyển hướng thử nghiệm nuôi tôm càng xanh trên diện tích 1ha. Thấy có hiệu quả kinh tế, từ năm 2023, anh mở rộng quy mô nuôi lên 2ha. Đây là loài nuôi cần thời gian dài (6 - 8 tháng) nhưng lại thích hợp với môi trường nơi đây, dễ chăm sóc và cho năng suất cao.

Anh Long chia sẻ: “Sản lượng mỗi vụ có thể thu được 1,3 - 1,4 tấn/1ha. Trừ chi phí, thời tiết thuận lợi, mỗi vụ tôm có thể thu lãi trên 200 triệu đồng. Riêng vụ năm nay thì mưa bão, ngập lụt liên tục nên thiệt hại cũng nặng, năng suất không được như mọi năm. Song mưa bão mà, phải chấp nhận thôi, nhiều nơi còn khó khăn hơn mình”.

Khắc phục thiệt hại, anh Long tiếp tục đầu tư 7 vạn con giống tôm thẻ chân trắng thả nuôi cho kịp vụ tết, đồng thời không ngừng tìm kiếm cơ hội mới. Trang trại của gia đình cũng không còn nuôi lợn như những năm trước mà chuyển sang nuôi dê. Năm 2025, anh mạnh dạn đầu tư hơn 400 triệu đồng xây dựng chuồng trại cao ráo, sạch sẽ và mua 21 con dê về nuôi thử nghiệm theo kiểu nhốt chuồng. Vườn thanh long cũng đang dần được chuyển đổi. Dưới tán vườn, anh còn nuôi gần 60 đàn ong lấy mật, mỗi năm thu về khoảng 400 lít mật ong, thu lãi gần 100 triệu đồng.

Hơn 15 năm gây dựng và phát triển trang trại, trải qua không ít gian truân, vất vả để có được “cơ ngơi” như ngày hôm nay. Anh Long, chị Thủy vẫn luôn giữ một tinh thần lạc quan, bền bỉ của những người nông dân cần cù, chịu khó, dám thay đổi để làm giàu. Câu chuyện làm kinh tế của gia đình anh Long đã trở thành một minh chứng sống động rằng, từ những vùng đất khó, vẫn có thể nảy mầm những “mùa vàng bội thu” nếu có sự kiên trì, quyết tâm và một hướng đi đúng đắn.

Bài và ảnh: Việt Hương