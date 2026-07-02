Đàm phán Mỹ - Iran tại Doha chưa đạt tiến triển đáng kể

Mỹ và Iran ngày 2/7 đã kết thúc vòng đàm phán gián tiếp tại Doha (Qatar), song chưa ghi nhận đột phá trong nỗ lực hướng tới một thỏa thuận hòa bình lâu dài.

Mỹ - Iran kết thúc đàm phán gián tiếp tại Doha (Qatar), tập trung vào việc triển khai các điều khiển của thỏa thuận tạm thời, trong đó có khôi phục hoạt động hàng hải qua Eo biển Hormuz Ảnh: Yonhap.

Nội dung thảo luận chủ yếu tập trung vào việc triển khai các điều khoản của thỏa thuận tạm thời đạt được trước đó, trong đó có khôi phục hoạt động hàng hải qua Eo biển Hormuz và xử lý các khoản tài sản bị phong tỏa của Iran.

Bộ Ngoại giao Qatar cho biết, các cuộc thảo luận tại Doha đã đạt “tiến triển tích cực” đối với việc triển khai bản ghi nhớ chấm dứt xung đột hồi tháng 6, đồng thời kế thừa kết quả đạt được tại hội nghị thượng đỉnh tổ chức ở Thụy Sĩ trước đó. Vòng đàm phán tiếp theo sẽ được tổ chức sau lễ an táng Lãnh tụ Tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei, dự kiến diễn ra ngày 9/7.

Trong khi đó, phát biểu tại Washington, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết hai bên đang đạt tiến triển trong việc thảo luận các giới hạn đối với chương trình hạt nhân của Iran - vấn đề mà ông coi là nguyên nhân chính dẫn đến việc Mỹ cùng Israel tiến hành chiến dịch quân sự hồi tháng 2. Ông Trump nói: "Tiến trình phi hạt nhân hóa Iran đang diễn ra thuận lợi. Hai bên đã có các cuộc họp rất tích cực và chúng ta sẽ chờ xem kết quả."

Phát biểu của Tổng thống Trump đã góp phần làm dịu lo ngại về nguy cơ căng thẳng leo thang trở lại giữa hai nước. Ngay sau đó, giá dầu thế giới giảm xuống mức thấp nhất trong bốn tháng, trong khi nhiều tổ chức phân tích đồng loạt hạ dự báo giá dầu lần đầu tiên kể từ khi xung đột bùng phát.

Cùng ngày, Iran cho biết một phần trong khoản tài sản trị giá 6 tỷ USD bị phong tỏa sẽ được sử dụng để mua các mặt hàng thiết yếu theo nhu cầu do Iran đề xuất.

Theo bản ghi nhớ chấm dứt xung đột giữa Iran và Mỹ, Washington cam kết tạo điều kiện để Tehran tiếp cận các khoản tài sản đang bị phong tỏa hoặc hạn chế như một phần trong quá trình thực hiện thỏa thuận. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa có thông tin cụ thể về cách thức giải ngân, cơ chế triển khai cũng như thời điểm các khoản tiền này chính thức được giải phóng.

Iran sẽ dùng một phần trong số 6 tỷ USD tài sản bị phong tỏa để mua hàng hóa thiết yếu. Ảnh: Anadolu.

Iran cho biết, một cuộc họp của nhóm giám sát việc thực hiện bản ghi nhớ (MoU) đã được tổ chức với sự tham gia của các trưởng đoàn đàm phán Iran, Qatar và Pakistan. Tại cuộc họp, phía Iran nêu quan ngại về việc Mỹ bị cho là chưa thực hiện đầy đủ các cam kết theo Điều 1 của bản ghi nhớ liên quan đến việc chấm dứt xung đột, đồng thời đề cập các thông tin về việc Washington tiếp tục tăng cường trang thiết bị và lực lượng tại khu vực.

Các bên đã nhất trí thiết lập một kênh liên lạc, dự kiến đi vào hoạt động từ ngày 2/7, nhằm tiếp nhận, ghi nhận và trao đổi thông tin về các cáo buộc vi phạm bản ghi nhớ trong quá trình triển khai thỏa thuận.

Thúy Hà

Nguồn: Reuters