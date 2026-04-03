Đảm bảo nguồn cung vật liệu xây dựng cho thị trường

Hiện nhu cầu tiêu thụ vật liệu xây dựng (VLXD) trên địa bàn tỉnh tăng cao. Nắm bắt được nhu cầu này, các doanh nghiệp sản xuất VLXD đẩy mạnh sản xuất, đảm bảo nguồn cung vật liệu phục vụ xây dựng các công trình đầu tư công và dân dụng trên địa bàn tỉnh.

Sản xuất gạch tại Nhà máy gạch Tuynel Sơn Trang, xã Hoằng Phú. Ảnh: Minh Lý

Thời điểm này, hơn 60 lao động Nhà máy gạch Tuynel Sơn Trang thuộc Công ty CP Gạch Tuynel Sơn Trang Thanh Hóa, xã Hoằng Phú đang tập trung đẩy mạnh sản xuất, đảm bảo nhu cầu xây dựng của người dân trên địa bàn xã và các xã lân cận. Ông Lê Văn Chương, giám đốc công ty, cho biết: “Mỗi năm, nhà máy sản xuất được 30 triệu viên gạch, đảm bảo lượng gạch sản xuất ra đến đâu, tiêu thụ hết đến đó. Ngoài quan tâm đầu tư dây chuyền sản xuất, đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng, mẫu mã sản phẩm, công ty còn xây dựng đội ngũ chăm sóc khách hàng. Nhờ đó, lượng gạch sản xuất, cung ứng ra thị trường từ đầu năm 2026 đến nay tăng từ 3 - 5% so với cùng kỳ năm 2025. Cũng theo ông Chương, “mùa” xây dựng bắt đầu từ tháng 10 năm trước kéo dài đến hết tháng 4 năm sau, việc tiêu thụ sản phẩm sẽ có sự tăng trưởng từ 5 - 10%. Vì vậy, công ty đã xây dựng kế hoạch sản xuất, vừa đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng, đồng thời đảm bảo việc làm thường xuyên cho hơn 60 lao động, với mức thu nhập từ 8 - 10 triệu đồng/người/tháng".

Nhà máy bê tông Liên danh Việt - Nhật Quảng Thịnh thuộc Tổng Công ty Đầu tư Hà Thanh, phường Quảng Phú là đơn vị chuyên sản xuất các loại VLXD như bê tông thương phẩm, cống thoát nước, gạch không nung Việt Nhật, gạch Terrazzo Việt Nhật... Hiện nhà máy đang tạo việc làm và đóng bảo hiểm xã hội cho gần 100 lao động, với mức thu nhập 10 triệu đồng/người/tháng. Ông Đào Duy Diễn, giám đốc nhà máy cho biết: “Với năng lực sản xuất và cung ứng ra thị trường từ 5 - 7 triệu viên gạch các loại, khoảng 60 - 70 nghìn m3 bê tông/năm và nhiều mặt hàng VLXD khác phục vụ các công trình xây dựng giao thông và dân dụng trong tỉnh, trong nước... Để đảm bảo nguồn cung vật liệu phục vụ nhu cầu xây dựng các công trình trên địa bàn, từ ngày mùng 8 tết, đơn vị bắt đầu quay trở lại sản xuất. Hơn 1 tháng ra quân, riêng trong lĩnh vực gạch, nhà máy đã sản xuất được gần 1 triệu viên và cung ứng ra thị trường được khoảng 50 - 60 vạn viên gạch. Do giá các nguyên liệu đầu vào tăng, nhất là đá, cát tăng 30% và giá xăng dầu tăng cao từ ngày 28/2/2026 đến nay, buộc doanh nghiệp phải điều chỉnh giá bán cho phù hợp với thời điểm này. Hiện tại, giá bán các loại VLXD do đơn vị sản xuất tăng từ 10 - 20% so với cùng kỳ và giá bán này được người tiêu dùng chấp nhận được”.

Theo Sở Xây dựng, Thanh Hóa hiện có khoảng hơn 500 doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực sản xuất VLXD, được chia thành 12 nhóm ngành như: Xi măng, gạch ốp lát, gạch không nung, khai thác, chế biến đá, cát, đất... Dù hoạt động trong nhóm ngành nào, việc tiêu thụ sản phẩm của các doanh nghiệp từ đầu năm đến nay có nhiều thuận lợi so với trước, nhất là các loại vật liệu như đá, cát, gạch... Qua đó, góp phần đưa chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) 2 tháng đầu năm 2026 tăng 16,07% so với cùng kỳ năm 2025. Đây cũng là tiền đề để Thanh Hóa hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng công nghiệp - xây dựng 14% trong quý 1/2026.

Dự báo từ nay đến hết năm 2026, với việc triển khai, xây dựng nhiều dự án đầu tư công quy mô lớn bao gồm: giao thông, nhà ở xã hội, nhà ở thương mại, nhà ở dân tự xây và nhà ở tái định cư... là điều kiện thuận lợi để thị trường VLXD trên địa bàn tỉnh phát triển sôi động. Ngày 15/1/2026, Sở Xây dựng đã có Công văn số 435/SXD-KTVL gửi Chủ tịch UBND tỉnh “về việc báo cáo nhu cầu sử dụng vật liệu (đất san lấp, đá, cát xây dựng) cho công trình, dự án trên địa bàn tỉnh năm 2026 và giai đoạn 2026-2030” để thực hiện các dự án triển khai trên địa bàn. Riêng năm 2026, nhu cầu về đá, đất, cát phục vụ các dự án giao thông, nhà ở xã hội, nhà ở thương mại, nhà ở dân tự xây và nhà ở tái định cư cần 58,59 triệu m3 đất san lấp, 8,146 triệu m3 cát xây dựng và 10,51 triệu m3 đá xây dựng. Với nhu cầu này, mở ra cơ hội cho các doanh nghiệp sản xuất VLXD đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm. Tuy nhiên, để tận dụng tối đa lợi thế này, nhiều ý kiến cho rằng, các doanh nghiệp cần tiếp tục nâng cao năng lực sản xuất, tối ưu hóa chi phí, đẩy mạnh đổi mới công nghệ nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu tiêu dùng.

Minh Lý