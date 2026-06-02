Chính phủ chỉ đạo tiếp tục hoàn thiện cơ chế điều hành thị trường xăng dầu

Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 281/TB-VPCP ngày 1/6/2026 kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc tại cuộc họp về giải pháp phát triển thị trường trong nước.

Theo đó, Phó Thủ tướng khẳng định, thị trường trong nước có vai trò, động lực quan trọng, là “điểm tựa quan trọng cho tăng trưởng”, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng kinh tế “2 con số” trong giai đoạn 2026-2030 theo Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV và Kết luận số 18-KL/TW ngày 02 tháng 4 năm 2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã xác định.

Thời gian qua, Bộ Công Thương và các Bộ, cơ quan đã triển khai các giải pháp nhằm phát triển thị trường trong nước, tuy nhiên vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế, trong khi yêu cầu phát triển thị trường trong nước thời gian tới là rất lớn, mục tiêu tăng trưởng tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng giai đoạn 2026 - 2030 đạt 14-15%; tăng trưởng thương mại điện tử bình quân đạt 23-25%; giảm chi phí logistics xuống còn khoảng 12-15% GDP.

Sửa đổi, bổ sung các quy định còn chồng chéo, bất cập

Do đó, Phó Thủ tướng yêu cầu trong thời gian tới Bộ Công Thương, các bộ, ngành, địa phương tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành khẩn trương xây dựng Chiến lược phát triển thị trường trong nước trong giai đoạn mới với tầm nhìn dài hạn, tư duy đổi mới, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, trình cấp có thẩm quyền xem xét, ban hành trong tháng 12/2026.

Các Bộ, cơ quan, địa phương tập trung rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định còn chồng chéo, bất cập; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền đi đôi với kiểm tra, giám sát; tiếp tục cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh không cần thiết, giảm chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp và người dân.

Các Bộ, ngành, địa phương chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp kích cầu tiêu dùng, trong đó triển khai đồng bộ các giải pháp tại Nghị quyết 88/NQ-CP ngày 5/4/2026 về thúc đẩy phát triển thị trường trong nước, kích cầu tiêu dùng, đẩy mạnh cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; tổ chức các chương trình khuyến mại, kích cầu tiêu dùng quy mô lớn, thực chất, hiệu quả.

Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam theo chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động phối hợp triển khai các giải pháp tài khóa, tiền tệ phù hợp nhằm hỗ trợ sức mua của người dân, thúc đẩy tiêu dùng hợp lý, bền vững, trong đó có tín dụng trong ngành sản xuất.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện các giải pháp kích cầu du lịch, gắn kết chặt chẽ với xúc tiến thương mại, đặc biệt là phát triển công nghiệp văn hóa, phát huy vai trò của di sản văn hóa, sản phẩm văn hóa cho phát triển du lịch.

Tiếp tục hoàn thiện cơ chế điều hành thị trường xăng dầu

Bộ Công Thương tiếp tục chủ động điều hành, bảo đảm cân đối cung - cầu các mặt hàng thiết yếu, nhất là xăng dầu, tuyệt đối không để thiếu xăng dầu trong mọi tình huống. Tiếp tục hoàn thiện cơ chế điều hành thị trường xăng dầu theo hướng công khai, minh bạch, phù hợp với cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước; tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Công Thương và các Bộ, ngành, địa phương theo chức năng nhiệm vụ được giao phát triển hệ thống phân phối, bán lẻ và hạ tầng thương mại. Triển khai có hiệu quả Chiến lược phát triển thị trường bán lẻ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2025; nâng cao năng lực của doanh nghiệp trong nước. Đồng thời, khẳng định phát triển logistics là hạ tầng “xương sống” của nền thương mại trong nước, kết hợp đa phương thức: hàng không, đường sắt, đường biển, đường sông, đường bộ nhằm giảm giá thành.

Thúc đẩy mạnh mẽ thương mại điện tử và chuyển đổi số trong lĩnh vực thương mại. Triển khai đồng bộ Luật Thương mại điện tử năm 2025; hoàn thiện cơ chế quản lý đối với thương mại điện tử xuyên biên giới; tăng cường kết nối giữa thương mại điện tử với logistics, thanh toán số và hệ thống phân phối vật lý. Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh, hợp tác xã, nông dân tham gia các sàn thương mại điện tử; đẩy mạnh Chương trình thương mại điện tử nông thôn.

Tiếp tục đẩy mạnh Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Bộ Công Thương theo chức năng, nhiệm vụ được giao kịp thời tham mưu, đề xuất cấp có thẩm quyền các nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện Cuộc vận động theo hướng thiết thực, hiệu quả hơn.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương xem xét, đánh giá thực chất đối với các sản phẩm OCOP, tránh các sản phẩm chỉ mang tính hình thức; sản phẩm OCOP phải gắn với thương mại và có sản lượng lớn.

Đẩy mạnh xúc tiến thương mại, xúc tiến đầu tư, xúc tiến du lịch và quảng bá văn hóa, qua đó góp phần quảng bá hình ảnh quốc gia. Tăng cường ứng dụng nền tảng số trong xúc tiến thương mại, hình thành chuỗi cung ứng liên kết sản xuất, phân phối tiêu dùng. Quan tâm phát triển thị trường khu vực miền núi, biên giới, nông thôn, hải đảo. Ưu tiên đầu tư hạ tầng thương mại thiết yếu, phát triển các mô hình bán lẻ linh hoạt, điểm bán hàng đa năng.

Nghiên cứu, phát triển kinh tế ban đêm

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc yêu cầu các địa phương chủ động nghiên cứu, phát triển kinh tế ban đêm theo hướng văn minh, hiện đại, có bản sắc; gắn với phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch, văn hóa và giải trí; đồng thời, bảo đảm tốt an ninh trật tự, an toàn xã hội, vệ sinh môi trường và đời sống của người dân.

Tăng cường công tác quản lý thị trường, đấu tranh quyết liệt với hàng giả, hàng lậu, gian lận thương mại, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên cả môi trường truyền thống và môi trường số. Đây không chỉ là yêu cầu bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng mà trước hết là bảo vệ chính thị trường, doanh nghiệp và nền kinh tế của Việt Nam.

Trong đó, Bộ Công Thương, lực lượng Quản lý thị trường, các bộ, ngành, địa phương cần phối hợp chặt chẽ hơn nữa; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, truy xuất nguồn gốc trong công tác kiểm tra, giám sát; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, nhất là trên các nền tảng thương mại điện tử.

Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương với tinh thần hành động quyết liệt, đổi mới tư duy, cách làm, phát triển thị trường trong nước không chỉ là nhiệm vụ trước mắt để hỗ trợ tăng trưởng mà còn là chiến lược lâu dài nhằm xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, tự cường, có khả năng thích ứng và chống chịu cao trước các biến động từ bên ngoài.

Theo VOV