Cụ thể hóa quy trình thủ tục hành chính theo nguyên tắc “6 rõ”, hướng tới xây dựng Bộ quy trình chung của tỉnh

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng vừa ban hành Công văn số 15636/UBND-THĐT ngày 30/7/2026 về việc rà soát, chuẩn hóa, quy trình hóa thủ tục hành chính, quy trình nghiệp vụ theo nguyên tắc “6 rõ” và xây dựng Bộ quy trình chung của tỉnh phục vụ kiểm đếm, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ.

Công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh hướng dẫn công dân thực hiện thủ tục hành chính trên Kiosk thông minh. Ảnh: Tố Phương

Thời gian qua, công tác cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh đã được các cấp, các ngành quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện và đạt nhiều kết quả tích cực.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Nhiều TTHC mới chỉ có quy định tổng thời gian giải quyết nhưng chưa được cụ thể hóa thành quy trình xử lý chi tiết theo từng bước công việc gắn với từng vị trí việc làm.

Nhiều quy trình nội bộ xây dựng theo từng cơ quan, đơn vị, chưa bảo đảm tính liên thông, chưa xuyên suốt.

Các nhiệm vụ liên ngành (giải phóng mặt bằng, xác định giá đất cụ thể, chấp thuận và điều chỉnh chủ trương đầu tư, thẩm định dự án đầu tư công...) chưa được tích hợp, kết nối với các TTHC thành một quy trình thống nhất.

Quy trình xử lý chưa được công khai để tổ chức, công dân theo dõi, giám sát.

Do đó, khi hồ sơ giải quyết chậm, rất khó để xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, cá nhân; đồng thời, thiếu cơ sở, dữ liệu để kiểm đếm kết quả, đánh giá chất lượng, hiệu quả và xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị và từng cán bộ, công chức, viên chức.

Để triển khai Kết luận số 226-KL/TW của Ban Bí thư, Quyết định số 534/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Nghị quyết số 66/NQ-CP, Nghị định số 118/2025/NĐ-CP và Nghị định số 335/2025/NĐ-CP của Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị trực thuộc và UBND các xã, phường tuân thủ nghiêm 6 nguyên tắc:

1. Một việc - một quy trình - xuyên suốt: Mỗi TTHC, nhiệm vụ chuyên môn được thực hiện theo 01 quy trình thống nhất toàn tỉnh, liên thông từ khâu tiếp nhận đến khi trả kết quả. Không chia tách quy trình theo chức năng từng đơn vị; mỗi điểm chuyển giao phải rõ người giao, người nhận, thời điểm, phương thức bàn giao và trách nhiệm từng bên.

2. “6 rõ” trong từng bước: Mỗi bước xử lý phải xác định rõ: rõ người (vị trí việc làm cụ thể), rõ việc, rõ thời gian (tối đa), rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền quyết định và rõ sản phẩm đầu ra. Tổng thời gian không vượt quá thời hạn đã công bố. Nghiêm cấm lợi dụng việc xây dựng quy trình để phát sinh bước trung gian, bổ sung thành phần hồ sơ trái quy định hoặc kéo dài thời gian xử lý.

3. Liên thông giữa quy trình nghiệp vụ và TTHC: Tích hợp các TTHC thành phần và bước xử lý nội bộ của các nhiệm vụ liên ngành thành một quy trình liên thông duy nhất; xác định rõ các bước có thể thực hiện đồng thời, song song để rút ngắn thời gian.

4. Công khai, minh bạch: Quy trình được công khai trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh, Cổng thông tin điện tử cơ quan và niêm yết tại Bộ phận Một cửa các cấp. Cho phép tổ chức, cá nhân tra cứu tiến độ, thời gian còn lại; hệ thống lưu trữ đầy đủ lịch sử xử lý để phục vụ kiểm tra, giám sát.

5. Đo đếm được: Vận hành dưới dạng quy trình điện tử để tự ghi nhận thời gian thực hiện từng bước. Dữ liệu kiểm đếm (số việc đúng hạn, quá hạn theo từng bước, vị trí) làm căn cứ đánh giá, xếp loại chất lượng hằng tháng, hằng quý, hằng năm theo Nghị định 335/2025/NĐ-CP đối với cán bộ, công chức và quy định hiện hành đối với viên chức.

6. Kế thừa, không gián đoạn: Kế thừa tối đa bộ TTHC và quy trình hiện có; chỉ xây dựng mới hoặc sửa đổi quy trình chưa đáp ứng yêu cầu. Bảo đảm quá trình rà soát không làm gián đoạn việc giải quyết TTHC cho người dân, doanh nghiệp.

Chủ tịch UBND tỉnh giao nhiệm vụ cho UBND các xã, phường: Rà soát các nhiệm vụ chuyên môn thuộc thẩm quyền (GPMB, quản lý trật tự xây dựng, xử lý vi phạm hành chính, tiếp công dân, quản lý đất đai tại cơ sở...); lập Danh mục đề xuất gửi về các sở quản lý ngành, lĩnh vực trước ngày 05/8/2026.

Các sở, ban, ngành cấp tỉnh: Rà soát, chuẩn hóa quy trình TTHC và nhiệm vụ chuyên môn thuộc ngành, lĩnh vực quản lý (cấp tỉnh và cấp xã); hướng dẫn và giải đáp vướng mắc cho cấp xã trong vòng 05 ngày làm việc. Báo cáo kết quả gửi về Văn phòng UBND tỉnh trước ngày 10/8/2026.

Văn phòng UBND tỉnh: Chủ trì rà soát chéo các quy trình (kiểm tra tính xuyên suốt, thống nhất về thời gian, tính đo đếm được); thiết lập, gắn mã số thống nhất cho từng quy trình; trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Bộ quy trình chung của tỉnh trong tháng 8/2026. Định kỳ hằng tháng báo cáo Lãnh đạo UBND tỉnh về tình hình xử lý hồ sơ (tỷ lệ đúng/quá hạn, thời gian xử lý bình quân, danh sách đơn vị/cá nhân để chậm trễ...).

Sở Nội vụ: Hướng dẫn sử dụng kết quả kiểm đếm làm căn cứ đánh giá, xếp loại chất lượng; tham mưu đưa kết quả thực hiện nhiệm vụ này thành tiêu chí quan trọng đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2026 của người đứng đầu.

Sở Khoa học và Công nghệ: Xây dựng phần mềm, chuyển hóa các quy trình đã phê duyệt thành quy trình điện tử trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh; vận hành chính thức từ Quý IV/2026 (thử nghiệm trong tháng 8/2026).

Sở Tài chính: Tham mưu bố trí và hướng dẫn sử dụng kinh phí bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả.

Người đứng đầu các sở, ngành, địa phương chịu trách nhiệm trực tiếp và toàn diện trước Chủ tịch UBND tỉnh về chất lượng, tiến độ thực hiện. Kết quả triển khai Công văn số 15636/UBND-THĐT là một trong những tiêu chí quan trọng để xem xét mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2026 của tập thể, người đứng đầu và cán bộ, công chức có liên quan.

LP (Nguồn UBND tỉnh)