Điểm tựa vững chắc cho người cao tuổi

Những năm qua, Câu lạc bộ (CLB) liên thế hệ tự giúp nhau (LTHTGN) tổ dân phố (TDP) Đông Minh, phường Đông Sơn đã trở thành mái nhà chung của nhiều người cao tuổi (NCT) trên địa bàn. Không chỉ là nơi giao lưu, rèn luyện sức khỏe, CLB còn hỗ trợ thành viên phát triển kinh tế, chăm sóc những NCT có hoàn cảnh khó khăn, qua đó góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và lan tỏa tinh thần tương thân, tương ái trong cộng đồng.

Buổi sinh hoạt định kỳ của CLB liên thế hệ tự giúp nhau TDP Đông Minh.

Có mặt tại buổi sinh hoạt định kỳ của CLB LTHTGN TDP Đông Minh, chúng tôi cảm nhận được không khí vui tươi, sôi nổi với những tiết mục văn nghệ “cây nhà lá vườn”, các bài tập dưỡng sinh cùng những câu chuyện chia sẻ kinh nghiệm phát triển kinh tế gia đình. Xen kẽ các hoạt động giao lưu là nội dung tuyên truyền, phổ biến kiến thức chăm sóc sức khỏe, phòng ngừa các bệnh thường gặp ở NCT; cập nhật tình hình sức khỏe thành viên và kết quả hoạt động của tổ tình nguyện viên chăm sóc NCT có hoàn cảnh khó khăn.

Ông Lê Huy Tuấn, Chủ nhiệm CLB LTHTGN TDP Đông Minh, cho biết: “CLB được thành lập từ năm 2020, hiện có 57 thành viên tham gia sinh hoạt. Các thành viên được khám, theo dõi sức khỏe định kỳ hằng tháng, tập dưỡng sinh hằng ngày, tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục - thể thao; đồng thời được trang bị kiến thức chăm sóc sức khỏe tuổi già. Bên cạnh đó, CLB còn tạo điều kiện để thành viên tiếp cận tiến bộ khoa học - kỹ thuật, ứng dụng vào sản xuất; hỗ trợ vay vốn phát triển kinh tế, từng bước nâng cao thu nhập và ổn định cuộc sống”.

Là một trong những thành viên sử dụng hiệu quả nguồn vốn vay, ông Lê Bá Toàn chia sẻ: Năm 2020, sau khi tham gia CLB, ông được vay 6 triệu đồng để đầu tư trồng các loại rau màu trên diện tích 1.000m2. Mỗi ngày, gia đình có thêm nguồn thu khoảng 100 nghìn đồng từ bán rau, tương đương 3 triệu đồng/tháng. Đến năm 2024, tiếp tục được CLB hỗ trợ vay vốn, ông mở rộng mô hình trồng rau màu, mít Thái và nuôi hơn 150 con gà phục vụ hoạt động kinh doanh hàng ăn. Nhờ sử dụng hiệu quả nguồn vốn, mô hình sản xuất của gia đình ngày càng phát triển, mang lại lợi nhuận trên 100 triệu đồng mỗi năm.

Bên cạnh hỗ trợ phát triển kinh tế, CLB còn thành lập tổ tình nguyện gồm 10 thành viên thường xuyên chăm sóc 5 NCT ốm đau, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Các tình nguyện viên luân phiên đến tận nhà theo dõi sức khỏe, hỗ trợ việc nhà, tắm rửa, vệ sinh cá nhân, nhắc uống thuốc và động viên tinh thần, giúp các cụ giảm bớt khó khăn trong cuộc sống. Một trong những trường hợp được CLB quan tâm, chăm sóc thường xuyên là bà Lê Thị Mong, 94 tuổi. Do bị tai biến, không còn khả năng đi lại và mắc bệnh cao huyết áp nên mọi sinh hoạt hằng ngày của bà đều cần có người trợ giúp. Thấu hiểu hoàn cảnh đó, ban chủ nhiệm CLB đã phân công tình nguyện viên đến hỗ trợ bà vệ sinh cá nhân và theo dõi sức khỏe. Sự quan tâm, sẻ chia của tình nguyện viên không chỉ giúp bà Mong giảm bớt khó khăn trong sinh hoạt mà còn mang đến niềm an ủi, động viên tinh thần, giúp bà luôn cảm nhận được sự quan tâm, yêu thương của cộng đồng.

Với những hoạt động thiết thực, CLB LTHTGN TDP Đông Minh đã phát huy hiệu quả trong việc chăm sóc, bảo vệ và phát huy vai trò NCT. Không chỉ giúp NCT nâng cao sức khỏe, cải thiện thu nhập, mô hình còn góp phần tăng cường sự gắn kết trong cộng đồng, phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái và thực hiện hiệu quả công tác an sinh xã hội ở địa phương.

Bài và ảnh: Thanh Huê