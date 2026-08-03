Chia sẻ yêu thương, gắn kết tình người

Có những đứa trẻ lớn lên trong vòng tay yêu thương của cha mẹ, nhưng cũng có những em từ rất sớm đã mồ côi, thiếu vắng tình thân. Với mong muốn không để trẻ mồ côi bị bỏ lại phía sau, những năm qua, Hội LHPN phường Quang Trung đã bền bỉ thực hiện chương trình “Mẹ đỡ đầu - kết nối yêu thương”, trở thành điểm tựa tinh thần cho nhiều trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn.

Công ty CP Xí nghiệp may Bỉm Sơn nhận đỡ đầu và trao kinh phí hỗ trợ trẻ mồ côi phường Quang Trung.

Tại tổ dân phố 10 Bắc Sơn, hoàn cảnh của hai anh em Trương Nguyễn Bảo Ngọc và Trương Nguyễn Thế Bảo khiến nhiều người không khỏi xúc động. Mồ côi cha, mẹ đi làm ăn xa, hai em sống cùng ông bà ngoại tuổi cao, sức yếu trong căn nhà đã xuống cấp. Sau mỗi buổi học, các em dành thời gian làm việc nhà và chăm sóc ông bà. Sự trưởng thành sớm của các em khiến bất cứ ai chứng kiến cũng không khỏi chạnh lòng. Hiểu được những khó khăn ấy, Hội LHPN phường đã kết nối và được trụ trì chùa Thiên Ân cùng Trung tâm Cung ứng dịch vụ công của phường nhận đỡ đầu thường xuyên, mức hỗ trợ 6 triệu đồng mỗi em/năm. Sự quan tâm ấy đã tiếp thêm động lực để hai anh em nỗ lực học tập, chăm sóc ông bà và nuôi dưỡng ước mơ cho tương lai.

Em Mai Quốc Tiến ở tổ dân phố 6 cũng là một hoàn cảnh đặc biệt. Mẹ mất khi Tiến còn rất nhỏ, bố đang chấp hành án phạt tù, Quốc Tiến lớn lên trong sự chăm sóc của ông bà nội tuổi đã cao. Thông qua chương trình, em Tiến được Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Bỉm Sơn nhận đỡ đầu, hỗ trợ kinh phí hằng năm 6 triệu đồng...

Với phương châm “Ở đâu có trẻ mồ côi, ở đó có mẹ đỡ đầu”, 100% chi hội phụ nữ trên địa bàn phường đã thành lập mô hình “Mẹ đỡ đầu”. Để chương trình hoạt động lâu dài, hiệu quả, các cấp hội đã tích cực vận động nhiều tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm đóng góp nguồn lực, trao cơ hội cho các em có động lực học tập và nỗ lực vượt khó vươn lên. Điều đáng quý là những người mẹ đỡ đầu thường xuyên đến thăm hỏi, tổ chức sinh nhật, tặng quà dịp lễ, tết, năm học mới, cắt tóc miễn phí, động viên các em trong học tập và cuộc sống. Những việc làm tưởng chừng giản dị ấy lại mang ý nghĩa vô cùng lớn lao, giúp các em cảm nhận được sự quan tâm, hơi ấm gia đình và niềm hạnh phúc từ cộng đồng.

Sau sáp nhập đơn vị hành chính, Hội LHPN phường Quang Trung rà soát trên địa bàn có 90 trẻ mồ côi, trong đó 68 em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn cần được quan tâm, hỗ trợ. Tuy nhiên, đến cuối năm 2025, mới chỉ có 12 em được nhận đỡ đầu thường xuyên. Với quyết tâm không để trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn bị bỏ lại phía sau, hội đã chủ động kết nối, vận động nguồn lực từ các doanh nghiệp, nhà hảo tâm. Từ đầu năm 2026 đến nay, Hội LHPN phường tiếp tục vận động các cơ quan, doanh nghiệp, nhà hảo tâm nhận đỡ đầu 56 trẻ mồ côi khó khăn, nâng tổng số lên 68 trẻ mồ côi khó khăn trên địa bàn phường được nhận đỡ đầu. Tổng nguồn lực vận động cho chương trình đạt hơn 300 triệu đồng/năm.

Từ những yêu thương được sẻ chia, nhiều trẻ mồ côi đã dần trưởng thành, tự tin hơn và biết nuôi dưỡng những ước mơ đẹp. Trong đó có em Phạm Anh Vân ở tổ dân phố 4 Bắc Sơn. Mất mẹ vì đại dịch COVID-19, Vân được Tập đoàn FPT tại Đà Nẵng nhận đỡ đầu, tài trợ toàn bộ chi phí học tập, sinh hoạt cho đến khi đủ 18 tuổi. Hay như em Trần Đức Độ, tổ dân phố 9 Bắc Sơn mồ côi cha từ nhỏ, mẹ mắc bệnh tâm thần, cuộc sống vô cùng khó khăn. Nhờ sự quan tâm của các cấp hội cùng sự hỗ trợ của Tập đoàn Long Sơn, cuộc sống của em đã vơi bớt khó khăn. Giờ đây, em đang học việc tại một công ty may trên địa bàn phường.

Chị Phạm Thị Thúy, Chủ tịch Hội LHPN phường, cho biết: "Hội LHPN phường đã có cách làm sáng tạo, thiết thực khi chủ động kết nối các doanh nghiệp, nhà hảo tâm đến tận gia đình để trực tiếp tìm hiểu hoàn cảnh của từng em. Chính những câu chuyện đời thực đã khơi dậy sự sẻ chia, trách nhiệm xã hội và thôi thúc nhiều đơn vị đồng hành lâu dài cùng chương trình; đồng thời, chúng tôi công khai, minh bạch nguồn hỗ trợ đỡ đầu của các đơn vị dành cho trẻ mồ côi và định hướng nguồn chi tiêu cho các em hợp lý nên được các đơn vị tin tưởng, đồng hành”.

Đằng sau mỗi trẻ mồ côi là một ước mơ cần được chắp cánh. Trên hành trình ấy, những “mẹ đỡ đầu” của phường Quang Trung vẫn lặng lẽ sẻ chia bằng những việc làm bình dị mà đầy yêu thương. Chính sự đồng hành ấy đang tiếp thêm niềm tin, giúp các em vượt qua nghịch cảnh, tự tin trưởng thành và hướng tới một tương lai tươi sáng hơn.

Bài và ảnh: Hà Lê