Sôi nổi Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng cấp tỉnh năm 2026 ngay sau khi được phát động đã tạo sức lan tỏa trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong tỉnh. Tại các địa phương, cơ quan, đơn vị nhiều tác giả và nhóm tác giả đã chủ động xây dựng, triển khai kế hoạch nghiên cứu, nâng cao chất lượng bài viết nhằm hướng đến mục tiêu là góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới.

Đảng ủy xã Triệu Lộc phát động Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2026.

Cuộc thi năm nay với chủ đề “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong kỷ nguyên mới” được tập trung vào các nhóm nội dung chính gồm: Kiên định, bảo vệ, bổ sung và phát triển nền tảng tư tưởng của Đảng trong kỷ nguyên mới; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên các lĩnh vực của đời sống xã hội; đổi mới nội dung, phương thức bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng gắn với thực hiện chiến lược công tác chính trị, tư tưởng trong bối cảnh chuyển đổi số...

Ngay sau khi cuộc thi được phát động, nhiều địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã triển khai sâu rộng tới cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Đáng chú ý, nhiều địa phương, đơn vị đã tổ chức chấm sơ khảo, chung khảo cấp cơ sở để lựa chọn những tác phẩm có chất lượng tốt nhất để tham gia cuộc thi cấp tỉnh.

Tại xã Hoằng Tiến, ban tổ chức (BTC) cuộc thi đã tiếp nhận 82 tác phẩm dự thi ở nhiều loại hình như tạp chí, báo in, báo điện tử. Nhiều tác phẩm dự thi được đầu tư công phu, bám sát chủ đề, lập luận chặt chẽ, dẫn chứng phong phú, gắn lý luận với thực tiễn. Sau quá trình đánh giá, lựa chọn, BTC cuộc thi đã trao 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba và 4 giải khuyến khích cho các tác phẩm xuất sắc. Trong đó, tác giả Lê Thị Thùy Trang, cán bộ Công an xã Hoằng Tiến đã vinh dự nhận giải nhất với tác phẩm: “Chuyển đổi số và những yêu cầu đặt ra với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng”.

Tại xã Nga Sơn, BTC cuộc thi đã tiếp nhận 30 tác phẩm dự thi và đã lựa chọn 6 tác phẩm để tham dự cuộc thi cấp tỉnh. Là 1 trong các tác giả có tác phẩm vinh dự được lựa chọn gửi tham dự cuộc thi cấp tỉnh, chị Bùi Thị Hạnh, chuyên viên Ban Xây dựng Đảng, Đảng ủy xã Nga Sơn, chia sẻ: “Trong kỷ nguyên số, các thế lực thù địch ngày càng gia tăng hoạt động chống phá với các phương thức, thủ đoạn tinh vi nên việc củng cố “trận địa tư tưởng” là việc cấp thiết. Với vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên việc hưởng ứng, tham gia cuộc thi cũng chính là môi trường để tôi rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị và chủ động đấu tranh, lan tỏa thông tin tích cực, góp phần giữ vững nền tảng tư tưởng của Đảng”.

Ở xã Triệu Lộc, BTC cuộc thi đã tiếp nhận 42 tác phẩm tham gia dự thi. Ông Cao Công Thức, Trưởng ban Xây dựng Đảng, Đảng ủy xã Triệu Lộc, cho biết: “Qua các vòng chấm sơ khảo, chung khảo, BTC cuộc thi đã lựa chọn 8 tác phẩm có chất lượng để trao giải và gửi tham dự cuộc thi cấp tỉnh. Đây là các tác phẩm được đầu tư nghiên cứu công phu, bám sát thực tiễn địa phương, đề xuất được các giải pháp có tính khả thi. Đồng thời, thể hiện rõ được tư duy sắc bén trong đấu tranh, bóc trần bản chất phản động của các luận điệu sai trái, thù địch; kiên quyết bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng gắn liền với bảo vệ nội bộ, giữ vững sự đoàn kết thống nhất trong Đảng”.

Không chỉ nhận được sự hưởng ứng tích cực từ đội ngũ cán bộ, đảng viên, cuộc thi còn thu hút sự tham gia của nhiều đoàn viên, thanh niên, học sinh trên địa bàn xã Triệu Lộc. Chị Trần Thị Minh Tâm, xã Triệu Lộc, chia sẻ: "Tham gia cuộc thi, tôi có thêm cơ hội để nghiên cứu, tìm hiểu các chủ trương, nghị quyết của Đảng cũng như nhận diện rõ hơn những thủ đoạn xuyên tạc, sai trái trên không gian mạng. Từ đó, nâng cao nhận thức chính trị, chủ động đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái; đồng thời lan tỏa các thông tin tích cực nhằm “lấy cái đẹp, dẹp cái xấu”.

Theo thống kê của BTC cuộc thi cấp tỉnh, năm 2026, toàn tỉnh có 12.409 tác phẩm tham gia cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Qua vòng sơ khảo, số tác phẩm lựa chọn chấm vòng chung khảo là 498 tác phẩm. Điều này cho thấy, cuộc thi đã tạo sức lan tỏa sâu rộng, khơi dậy trách nhiệm, tinh thần chủ động của mỗi cán bộ, đảng viên và Nhân dân, tạo thành các “lớp khiên” vững chắc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Bài và ảnh: Lê Phượng