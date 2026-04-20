Đảm bảo an toàn thực phẩm mùa du lịch biển

Bước vào mùa du lịch biển năm 2026, khu du lịch biển Sầm Sơn đang ghi nhận những tín hiệu khởi sắc với lượng du khách tăng dần. Trước yêu cầu bảo đảm chất lượng dịch vụ và hình ảnh điểm đến an toàn, văn minh, công tác bảo đảm an toàn thực phẩm (ATTP) đang được các cấp, ngành, địa phương triển khai từ sớm theo hướng chủ động phòng ngừa, kiểm soát nguy cơ ngay từ đầu mùa.

Cán bộ Trung tâm Y tế Sầm Sơn thực hiện test nhanh mẫu bát nhằm đánh giá điều kiện bảo đảm ATTP tại nhà hàng. Ảnh: Tô Hà

Chủ động bảo đảm ATTP trước mùa cao điểm du lịch

Những ngày đầu mùa hè, hoạt động du lịch tại Sầm Sơn từng bước nhộn nhịp trở lại. Trên các tuyến đường ven biển, khu nghỉ dưỡng, nhà hàng, khách sạn, lượng khách bắt đầu tăng, đặc biệt vào dịp cuối tuần. Dù chưa bước vào cao điểm, song áp lực đối với công tác bảo đảm ATTP đã được các lực lượng chức năng và địa phương nhận diện rõ. Nhu cầu tiêu dùng thực phẩm có xu hướng tăng, trong khi điều kiện thời tiết nắng nóng là yếu tố tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến chất lượng thực phẩm nếu không được kiểm soát tốt.

Ghi nhận tại một số nhà hàng trên đường Hồ Xuân Hương, công tác chuẩn bị phục vụ du khách đã được chú trọng hơn ngay từ đầu mùa. Khu vực chế biến được sắp xếp gọn gàng, nguyên liệu được lựa chọn, bảo quản đúng quy định; nhân viên được tập huấn, nhắc nhở tuân thủ các yêu cầu về vệ sinh trong chế biến thực phẩm...

Anh Ngô Đức Thuận, quản lý nhà hàng Hồng Thanh, phường Sầm Sơn, chia sẻ: "Để giữ chân khách hàng, nâng tầm thương hiệu, nhà hàng luôn chú trọng công tác bảo đảm ATTP. Nguồn thực phẩm đầu vào được lựa chọn kỹ từ các đơn vị uy tín, bảo đảm, có hóa đơn, chứng từ rõ ràng, được kiểm tra chất lượng trước khi đưa vào chế biến. Trong quá trình chế biến, nhà hàng tuân thủ nghiêm các quy định về vệ sinh, phân khu riêng biệt giữa thực phẩm sống và chín, sử dụng dụng cụ bảo hộ đầy đủ. Đồng thời, thực hiện lưu mẫu thức ăn theo đúng quy định để phục vụ công tác kiểm tra, truy xuất khi cần thiết".

Còn ông Lê Văn Thắng, chủ nhà hàng Thắng Hương, cho biết: "Ngay từ đầu mùa, chúng tôi đã rà soát lại toàn bộ quy trình, từ nhập nguyên liệu đến chế biến. Làm tốt ngay từ đầu sẽ giúp yên tâm hơn khi bước vào cao điểm. Chúng tôi xác định đây không chỉ là trách nhiệm với khách hàng mà còn là yếu tố sống còn để giữ uy tín và thương hiệu lâu dài".

Không chỉ các cơ sở quy mô lớn, các hộ kinh doanh nhỏ lẻ, quầy hàng ăn uống ven biển cũng được tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn. Các tổ công tác thường xuyên nhắc nhở việc giữ gìn vệ sinh khu vực kinh doanh, bảo quản thực phẩm đúng cách, sử dụng nguồn nước bảo đảm...

Bà Ngô Thị Ánh, Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội phường Sầm Sơn, cho biết: "Để chuẩn bị đón khách đến với du lịch Sầm Sơn năm 2026 với phương châm “thân thiện, mến khách - là địa chỉ an toàn”, địa phương đã ban hành nhiều phương án, kế hoạch, giải pháp cụ thể, trong đó có công tác bảo đảm ATTP. Theo đó, phường đẩy mạnh tuyên truyền trên các kênh thông tin để người dân, người trực tiếp làm dịch vụ du lịch nắm được các quy định về ATTP và phối hợp thực hiện. Địa phương cũng sẽ thành lập các đoàn kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện các quy định ATTP tại các cơ sở kinh doanh lưu trú, nhà hàng; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý các trường hợp vi phạm, không để phát sinh các điểm nóng về mất ATTP trên địa bàn".

Siết chặt quản lý, xây dựng hình ảnh điểm đến an toàn

Cùng với công tác chuẩn bị, việc nâng cao hiệu quả quản lý dịch vụ ăn uống được xác định là yếu tố then chốt trong bảo đảm ATTP tại Sầm Sơn. Các hoạt động kiểm tra, giám sát sẽ được duy trì thường xuyên theo đúng kế hoạch đã xây dựng. Nội dung kiểm tra không chỉ tập trung vào điều kiện cơ sở mà còn chú trọng hướng dẫn, nhắc nhở các đơn vị thực hiện nghiêm các quy định về ATTP; thực hiện xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Quan điểm là vừa tạo điều kiện cho hoạt động du lịch phát triển, vừa kiên quyết bảo đảm ATTP cho người dân và du khách.

Điểm đáng chú ý là cách tiếp cận trong công tác quản lý đang có sự chuyển biến, từ kiểm tra đơn thuần sang kết hợp giữa kiểm tra và hỗ trợ, đồng hành cùng các cơ sở kinh doanh. Qua đó, giúp các đơn vị nâng cao ý thức, chủ động thực hiện các quy định bảo đảm ATTP. Song song với đó, công tác tuyên truyền tiếp tục được đẩy mạnh, hướng tới thay đổi hành vi của cả người kinh doanh và du khách. Nội dung tuyên truyền tập trung vào những vấn đề thiết thực như lựa chọn thực phẩm rõ nguồn gốc, chế biến hợp vệ sinh, ăn chín uống chín, bảo quản thực phẩm đúng cách. Hệ thống loa truyền thanh, các kênh thông tin cơ sở được tận dụng hiệu quả để truyền tải thông điệp đến cộng đồng.

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng ngay từ đầu mùa, cùng với việc siết chặt quản lý đi đôi với nâng cao ý thức tự giác của các cơ sở kinh doanh, phường Sầm Sơn đang từng bước kiểm soát hiệu quả các nguy cơ về mất ATTP.

Tô Hà