Đảm bảo an toàn cho người dân khu vực nguy cơ cao sạt lở đất đá, lũ ống, lũ quét

Có địa hình phức tạp nên tỉnh Thanh Hóa thường xuyên chịu ảnh hưởng bởi nhiều hình thái thiên tai cực đoan như sạt lở đất đá, lũ ống, lũ quét, ngập lụt... Vào mùa mưa lũ, hàng ngàn hộ dân phải sống trong nỗi lo lắng, bất an thường trực. Để đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cho người dân, nhiều địa phương đã chủ động triển khai các giải pháp ứng phó, cả trước mắt và lâu dài.

Nhiều ngôi nhà của người dân xã Văn Phú nằm trong vùng nguy cơ lũ quét, sạt lở đất.

Ngôi nhà của anh Lương Văn Chung, bản Lọng, xã Văn Phú nằm trong vùng trũng thấp, ngay sát nhà là dòng suối được bắt nguồn từ đỉnh đồi chảy xuống nên gần như năm nào vào mùa mưa, lũ đều bị ngập, nguy cơ phải “đối mặt” với lũ ống, lũ quét rất cao.

Anh Lương Văn Chung, bản Lọng, xã Văn Phú cho biết: “Vào mùa mưa bão, có khi nhà tôi bị nước vào, ngập sâu đến vài mét, gia đình phải di chuyển người và tài sản đến nơi an toàn. Giờ chỉ mong sao chính quyền hỗ trợ để gia đình chúng tôi được di chuyển đến nơi ở mới, có thể an cư lạc nghiệp”.

Cũng giống như gia đình anh Chung, xã Văn Phú hiện có 61 hộ dân với gần 250 nhân khẩu cũng đang đang sinh sống trong vùng có nguy cơ sạt lở đất đá, lũ ống, lũ quét...

Các hộ dân di dời tài sản đến nơi an toàn.

Ông Lê Anh Tuấn, Trưởng phòng Kinh tế, UBND xã Văn Phú cho biết: “Từ khi vận hành theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, xã đã chủ động trong công tác phòng chống thiên tai, xây dựng các “kịch bản” ứng phó với mưa lũ. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân chủ động chuẩn bị lương thực, thực phẩm và sẵn sàng ứng phó với các tình huống khẩn cấp, nâng cao ý thức cảnh giác... Về lâu dài, địa phương cũng đôn đốc người dân, nhà thầu hoàn thành 2 khu tái định cư để toàn bộ 62 hộ dân được đến nơi ở mới sớm nhất”.

Nhiều ngôi nhà của người dân xã Nam Xuân nằm trong vùng nguy cơ lũ quét, sạt lở.

Do ảnh hưởng của bão số 5 vừa qua, hơn 50 hộ dân tại xã Nam Xuân đã bị ngập, sạt lở đất đá, lũ ở các sông ảnh hưởng nghiêm trọng đến tài sản và nhà ở. Đến nay, một số gia đình đã không thể quay trở về ngôi nhà cũ mà phải tạm trú ở những nơi khác.

Chưa hết lo lắng, sợ hãi do tình trạng sạt lở đất đá do ảnh hưởng của cơn bão số 5 vừa qua, bà Hà Thị Yu, bản Nga, xã Nam Xuân ngậm ngùi: “Mùa mưa lũ năm ngoái thì chỉ bị sạt nhẹ, nhưng năm nay thì đất đá tràn cả vào nhà, chúng tôi lúc nào cũng trong tâm trạng bất an, lo lắng”.

Mưa lũ khiến nhiều ngôi nhà bị nứt, hư hỏng.

Bà Lê Thị Hằng, Phó Chủ tịch UBND xã Nam Xuân cho biết: “Toàn xã có 143 hộ dân trong vùng nguy cơ sạt lở. Xã đã chủ động xây dựng phương án, khi có mưa lũ sẽ tuyên truyền, vận động và hỗ trợ di chuyển người và tài sản đến nơi an toàn. Về lâu dài địa phương đã bố trí quỹ đất 3ha dành cho các hộ di chuyển đến nơi ở mới, trong đó, có cả xen ghép, sắp xếp dân cư hợp lý, lâu dài”.

Qua rà soát, hiện nay trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có hàng nghìn hộ dân, với hơn chục nghìn nhân khẩu đang sinh sống tại các khu vực có nguy cơ và nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất đá, lũ ống, lũ quét, ngập úng... tiềm ẩn nhiều rủi ro ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính mạng và tài sản của người dân. Trước thực trạng đó, các địa phương trong tỉnh đang tích cực triển khai các biện pháp tăng cường thông tin, cảnh báo sớm cho người dân tại những vùng có nguy cơ cao bị thiên tai; đồng thời, tập trung nguồn lực để đầu tư xây dựng hạ tầng phòng, chống thiên tai kết hợp với việc bố trí, sắp xếp dân cư một cách hợp lý và bền vững.

Các địa phương đang tích cực phối hợp đẩy nhanh tiến độ các dự án tái định cư để dần di chuyển các hộ dân đến nơi ở mới an toàn.

Từ thực tiễn ứng phó với bão, lũ những năm qua, các địa phương trong tỉnh Thanh Hóa đã xây dựng các kịch bản ứng phó cụ thể, sát thực tế và luôn duy trì tâm thế chủ động, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống thiên tai. Việc chuẩn bị sớm, từ xa, cùng với tinh thần cảnh giác cao của người dân và sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền các cấp với các phương án ứng phó rõ ràng, đồng bộ sẽ góp phần giảm thiểu thiệt hại, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của Nhân dân trong mùa mưa bão năm 2025. Song song với đó, các sở, ngành, đơn vị và địa phương đang đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án tái định cư, nhằm từng bước di dời người dân ra khỏi những khu vực có nguy cơ cao, bố trí nơi ở mới an toàn, ổn định, tạo điều kiện để Nhân dân yên tâm sinh sống, sản xuất và phát triển lâu dài.

Tuấn Anh