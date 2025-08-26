Đảm bảo an ninh trật tự vùng biên

Nhờ triển khai đồng bộ nhiều biện pháp cùng sự đồng lòng của Nhân dân, công tác đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) khu vực biên giới của tỉnh đã có sự chuyển biến đáng ghi nhận. Số vụ vi phạm pháp luật, số người mắc tệ nạn xã hội, tình trạng phá rừng, di cư tự do, truyền đạo trái phép có xu hướng giảm, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Lực lượng công an tuyên truyền Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ cho Nhân dân.

Xã Tam Thanh có 18km đường biên giới tiếp giáp với nước bạn Lào. Toàn xã có 861 hộ, 4.128 nhân khẩu, với 98% đồng bào dân tộc Thái. Trước đây, xã Tam Thanh luôn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp về ANTT. Trước tình hình này, Công an xã Tam Thanh đã tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương nhiều giải pháp đảm bảo ANTT. Trong đó, có giải pháp đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, phát huy tối đa sức mạnh từ Nhân dân tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội. Phân công nhiệm vụ cho từng cán bộ, chiến sĩ chủ động nắm chắc tình hình địa bàn để rà soát, xác định những vấn đề, khu vực trọng điểm tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc theo đúng quy định của pháp luật. Đồng thời, tăng cường phối hợp với lực lượng biên phòng, tổ chức tuần tra, bảo vệ an ninh biên giới, duy trì các tổ tự quản đường biên, mốc quốc giới. Từ năm 2020 đến nay, lực lượng công an, biên phòng đã phát hiện và xử lý 24 vụ việc, vụ án, với 50 đối tượng vi phạm về trật tự xã hội; xử phạt vi phạm hành chính 11 vụ, 37 đối tượng.

Xã Na Mèo có đường biên giới dài, nhiều đường mòn, lối mở và có Cửa khẩu quốc tế Na Mèo nên được đánh giá là địa bàn tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất ANTT. Thời gian qua, thực hiện tốt nhiệm vụ giữ vững ANTT trên địa bàn, công an xã chủ động làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền xã, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Na Mèo xây dựng kế hoạch đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Thiếu tá Phạm Văn Hợp, Trưởng Công an xã Na Mèo, cho biết: Để đảm bảo ANTT, đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, giữ vững an ninh vùng biên, Công an xã Na Mèo thường xuyên bám sát cơ sở, chủ động nắm chắc tình hình biên giới, kịp thời phát hiện đấu tranh, ngăn chặn làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho Nhân dân thông qua việc lồng ghép tại các buổi họp bản. Trong đó, tập trung nêu rõ những phương thức, thủ đoạn của các loại tội phạm để Nhân dân biết, đề cao cảnh giác và phòng ngừa.

Cùng với đó, công an xã phối hợp với cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Na Mèo xây dựng kế hoạch tuần tra bảo vệ đường biên, mốc giới và bố trí tăng cường cán bộ, chiến sĩ đến các bản thực hiện tốt công tác quản lý tạm trú, tạm vắng, tổ chức tuần tra đảm bảo ANTT tại các bản; chủ động nắm tình hình, rà soát những vấn đề nổi cộm, bức xúc về ANTT ở từng bản để có phương án giải quyết kịp thời. Bằng nhiều giải pháp và hoạt động thiết thực, những năm qua, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã luôn được giữ vững; các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, vi phạm pháp luật được kiểm soát.

Thanh Hóa có 213,6km đường biên giới tiếp giáp với tỉnh Hủa Phăn, nước CHDCND Lào, là địa bàn trọng yếu về quốc phòng - an ninh, đối ngoại, có địa hình hiểm trở, khí hậu khắc nghiệt, trình độ dân trí không đồng đều nên các loại tội phạm thường lợi dụng để hoạt động. Trước tình hình đó, lực lượng công an các xã khu vực biên giới đã luôn chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền xây dựng, ban hành kế hoạch đảm bảo ANTT sát với tình hình thực tế của địa phương, đề ra biện pháp thực hiện cụ thể, rõ ràng; đồng thời, tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng, triển khai biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật, đảm bảo ANTT trên địa bàn vùng biên giới, cửa khẩu.

Từ năm 2021 đến nay, lực lượng công an các xã khu vực biên giới đã phát hiện, khởi tố điều tra 12 vụ, 13 đối tượng về các tội tàng trữ trái phép vật liệu nổ, môi giới, tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng...; phát hiện, xử lý 204 vụ, 408 đối tượng phạm tội về trật tự xã hội. Phát hiện, xử lý đối với 110 trường hợp người nước ngoài đi vào khu vực biên giới không có giấy phép; điều tra, xử lý hơn 30 trường hợp về hành vi nhập cảnh trái phép qua khu vực biên giới Thanh Hóa - Hủa Phăn (Lào). Phát hiện, đấu tranh xử lý 663 vụ; bắt giữ, xử lý 910 đối tượng phạm tội về ma túy trên tuyến...

Phát huy những kết quả đạt được, lực lượng công an các xã khu vực biên giới tiếp tục chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương, phối hợp với lực lượng biên phòng, các tổ chức đoàn thể xã làm tốt công tác vận động, tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân; đồng thời tăng cường tuần tra, kiểm soát, nắm chắc tình hình địa bàn, kiên quyết xử lý những trường hợp vi phạm. Qua đó, góp phần giữ vững an ninh vùng biên giới, thúc đẩy kinh tế - xã hội của địa phương phát triển.

Bài và ảnh: Quốc Hương