Đại hội MTTQ xã Công Chính lần thứ I: “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển”

Ngày 11/10, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Công Chính đã tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 với sự tham gia của 155 đại biểu đại diện cho các tầng lớp Nhân dân.

Đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Nhiệm kỳ qua, MTTQ xã Công Chính đã tổ chức thực hiện nghị quyết và các chương trình hành động đạt nhiều kết quả tích cực. Nội dung, phương thức hoạt động có nhiều đổi mới, ngày càng cụ thể, thiết thực, thu hút đông đảo Nhân dân tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị địa phương vững mạnh.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Công Chính Triệu Khắc Yên phát biểu khai mạc Đại hội.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền đạt hiệu lực, hiệu quả, gắn kết chặt chẽ với Nhân dân, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân với Đảng và Nhà nước. Phương thức hoạt động của MTTQ không ngừng đổi mới, ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội.

MTTQ đã tích cực tuyên truyền và thực hiện tốt việc sắp xếp, hợp nhất tinh gọn tổ chức bộ máy cơ quan Ủy ban MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Các vị ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Công Chính lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội.

Các ý kiến thảo luận tại Đại hội nghiêm túc kiểm điểm và thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong phương thức tổ chức, hoạt động của Ủy ban MTTQ xã nhiệm kỳ qua; đồng thời đề ra 10 chỉ tiêu và 6 chương trình hành động của Ủy ban MTTQ xã nhiệm kỳ 2025-2030.

Với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển”, Đại hội đã hiệp thương dân chủ cử 60 vị tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Công Chính lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Ông Triệu Khắc Yên được tín nhiệm giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Công Chính nhiệm kỳ 2025-2030.

Phan Nga